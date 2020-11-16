Вспорола живот 31-летнему жителю Бердска гостившая у него приятельница

43-летняя знакомая приехала из Ордынского района. Но встреча "за бутылочкой" закончилась скандалом и поножовщиной.

Полицейские Бердска оперативно задержали подозреваемую в тяжком преступлении

Полицейские Бердска раскрыли тяжкое преступление, сообщили вечером в понедельник, 16 ноября, в управлении МВД по Новосибирской области.

15 ноября в Бердскую центральную горбольницу поступил 31-летний мужчина, проживающий в Бердске, с проникающим ножевым ранением брюшной стенки. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую в совершении преступления – 43-летнюю ранее не судимую знакомую потерпевшего, проживающую в Ордынском районе Новосибирской области.

Полицейские установили, что накануне в ходе возникшей ссоры во время совместного распития спиртного, подозреваемая нанесла ножевое ранение потерпевшего, причинив ему здоровью тяжкий вред. Женщина дала признательные показания. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится расследование.