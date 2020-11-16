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Получит 300 000 рублей и сцену МХАТа победитель чемпионата по чтению вслух. «Страница 21» стартовала в Бердске

21:55 16.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Подростки читают тексты о войне, стихи и отрывки из произведений зарубежной литературы. Организаторы надеются собрать более 1500 участников на региональном этапе: все туры проходят онлайн.

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300 тысяч рублей пообещали победителю школьного чемпионата по чтению вслух

Отборочные туры чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21» впервые стартовали во всех 30 районах Новосибирской области, а не только в Новосибирске и Бердске. Победителя областного этапа ждут призы и подарки, победителя всероссийского – выступление на сцене МХАТа и 300 тысяч рублей.

Подростки читают тексты о войне, стихи и отрывки из произведений зарубежной литературы. Организаторы надеются собрать более полутора тысяч участников на региональном этапе: все туры проходят онлайн.

«В этом году, конечно, мы мечтали, чтобы в классах каждой школы прошли отборочные испытания, и каждый класс делегировал своего участника, - сообщила министр культуры региона Наталья Ярославцева. - Пандемия внесла свои коррективы, но количество участников не уменьшилось, наоборот, выросло».

«Изначально весь этот проект задумывался как игра, и по тому энтузиазму, с которым организаторы выходят на нас, мы видим, что это востребовано и в период пандемии, - отметил во время пресс-конференции в ТАСС организатор чемпионата Михаил Фаустов. - В этом году мы даем ребятам отрезки из текстов про Великую Отечественную войну, поэзию Серебряного века и тексты по зарубежной литературе. Победителей каждого этапа ждут призы и подарки. Победитель основного, всероссийского этапа, получит приз 300 тысяч рублей».

На данный момент, рассказал Михаил Фаустов, «на каждой из 48 площадок чемпионата в области уже есть 10, а где-то 15 и даже 18 человек. Не менее 500 чтецов традиционно даст чемпионату Новосибирск».

Победителя регионального конкурса выберут в несколько этапов, его имя станет известно в конце марта. Далее ему предстоит сразиться с лучшими чтецами из сибирских регионов. Победитель этого тура поедет летом 2021 года в Москву бороться за главный приз.

главный приз конкурс министр культуры отбор стихи чемпионат Наталья Ярославцева Михаил Фаустов
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