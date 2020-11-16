Получит 300 000 рублей и сцену МХАТа победитель чемпионата по чтению вслух. «Страница 21» стартовала в Бердске

Подростки читают тексты о войне, стихи и отрывки из произведений зарубежной литературы. Организаторы надеются собрать более 1500 участников на региональном этапе: все туры проходят онлайн.

300 тысяч рублей пообещали победителю школьного чемпионата по чтению вслух

Отборочные туры чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21» впервые стартовали во всех 30 районах Новосибирской области, а не только в Новосибирске и Бердске. Победителя областного этапа ждут призы и подарки, победителя всероссийского – выступление на сцене МХАТа и 300 тысяч рублей.

Подростки читают тексты о войне, стихи и отрывки из произведений зарубежной литературы. Организаторы надеются собрать более полутора тысяч участников на региональном этапе: все туры проходят онлайн.

«В этом году, конечно, мы мечтали, чтобы в классах каждой школы прошли отборочные испытания, и каждый класс делегировал своего участника, - сообщила министр культуры региона Наталья Ярославцева. - Пандемия внесла свои коррективы, но количество участников не уменьшилось, наоборот, выросло».

«Изначально весь этот проект задумывался как игра, и по тому энтузиазму, с которым организаторы выходят на нас, мы видим, что это востребовано и в период пандемии, - отметил во время пресс-конференции в ТАСС организатор чемпионата Михаил Фаустов. - В этом году мы даем ребятам отрезки из текстов про Великую Отечественную войну, поэзию Серебряного века и тексты по зарубежной литературе. Победителей каждого этапа ждут призы и подарки. Победитель основного, всероссийского этапа, получит приз 300 тысяч рублей».

На данный момент, рассказал Михаил Фаустов, «на каждой из 48 площадок чемпионата в области уже есть 10, а где-то 15 и даже 18 человек. Не менее 500 чтецов традиционно даст чемпионату Новосибирск».

Победителя регионального конкурса выберут в несколько этапов, его имя станет известно в конце марта. Далее ему предстоит сразиться с лучшими чтецами из сибирских регионов. Победитель этого тура поедет летом 2021 года в Москву бороться за главный приз.