Выбросила в окно подушку с картами на 1,3 млрд рублей жена арестованного мэра Томска перед обыском. Смотрите видео

Супруга самого богатого в стране главы города Ивана Кляйна кидала деньги водителю, но попалась следователям. В 2019 году семья политика задекларировала официальный доход свыше 400 млн рублей.

Иван и Галина Кляйн. Мэр Томска весной 2020 года вручал жене медаль - за меценатство

В громком коррупционном деле томского мэра Ивана Кляйна появился неожиданный поворот. Оказывается, его жена пыталась спасти перед обысками заначку с миллиардом рублей.

Спросите, откуда такие деньги? Иван Кляйн занимает пост мэра Томска с 2013 года. Все это время он и так считался самым обеспеченным чиновником в России. В прошлом году семья политика задекларировала официальный доход чуть более 400 миллионов.

Во время обысков, когда в элитную пятиэтажку нагрянули оперативники, супруга градоначальника спешно попыталась спасти заначку. Женщина выбросила в окно подушку из супружеской спальни.

— Подушку поймал мужчина, как позже выяснилось, водитель предприятия «Томское пиво», и попытался спешно спрятать ее в своем автомобиле, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона. — Водитель был задержан.

Следователи нашли в подушке карты российских и швейцарских банков, на счетах которых находится порядка 1,3 миллиарда рублей. Всего же на личных счетах семьи Кляйн силовики насчитали более 7 миллиардов рублей.

Напомним, в субботу, 14 ноября, в Кировском районном суде города Томска состоялось заседание по избранию меры пресечения для мэра Ивана Кляйна. Длилось оно около шести часов, но толпа ждала этого процесса у здания суда с самого утра до позднего вечера. В основном это были группы поддержки с завода «Томское пиво», главным акционером которого являлся местный мэр, а его супруга возглавляет предприятие.

Предприятие, которым много лет владеет семья мэра, только за прошлый год принесло 5,21 миллиарда рублей, и глава города явно не бедствовал. Мэр Томска владеет тремя земельными участками общей площадью в 2,5 тысячи квадратных метров, гаражным боксом, нежилым помещением площадью 16,8 квадратных метра. Супруга Кляйна задекларировала участок в 510 квадратных метров, квартиру в 188 «квадратов», 1/3 долю в квартире площадью 96,8 квадратных метра и гаражный бокс

Перед судом Ивана Кляйна встречали громкими аплодисментами и криками, обращенными к служителям суда: «Свободу!». Провожали также, только уже меньшим количеством сочувствующих. По решению суда, под стражей мэр Томска пробудет до 13 января 2021 года.

Заседание по избранию меры пресечения мэру Томска Ивану Кляйну

Видео: пресс-служба суда.