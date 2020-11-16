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Навальный подал в суд на пресс-секретаря Путина

22:53 16.11.2020 Фото: С сайта Навального
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Оппозиционер требует опубликовать опровержение на сайте Кремля - он не работает на ЦРУ.

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Навальный судится с Песковым

Политик Алексей Навальный подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Карточку иска обнаружили «Открытые медиа», она размещена на сайте Пресненского суда Москвы.

Суд зарегистрировал иск.

В суде «МБХ медиа» сообщили, что в иске указан материал ТАСС, опубликованный 1 октября под заголовком «Песков заявил, что обвинение Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ, они неприемлемы».

Истец считает, что эти сведения не соответствуют действительности, порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. Навальный требует опубликовать опровержение на сайте Кремля.

В начале октября он сообщал, что подаст в суд на Пескова из-за высказываний о его работе на ЦРУ — по словам пресс-секретаря Путина, Навальный «получает инструкции» от специалистов ЦРУ.

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