17.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме

15:50 17.11.2020
2 4

По адресу: Бердск, ул.Ленина, 38 в редакции «Курьер.Среда.Бердск» горожане смогут так же распечатать текст, отсканировать документы, составить резюме. (ПРАЙС-ЛИСТ)

% name% title

Дорогие бердчане, так как к нам часто обращаются за услугами по сканированию, копированию и т.д., мы решили спрос удовлетворить. Поэтому если вы окажетесь рядом с Ленина,38(т.2-70-12, 8-913-204-85-02) и вам будут необходимы названные услуги — милости просим!

График работы

Понедельник, среда с 7.30 до 19.00
Вторник, четверг, пятница с 9.00 до 19.00
Суббота с 10 до 16.00
без обеда, воскресенье - выходной

с 01.01.2019г. прайс-лист на следующие услуги г.Бердск:

Ксерокопирование (Лист А4) 1 сторона Прогон 4р.
Распечатка текста ч/, А4 (бумага 80 гр) Стр. 5р. От 1 шт. до 50шт.
Распечатка текста ч/, А4 (бумага 80 гр) Стр. 4,5р. От 51 шт.
Отправка/прием файлов по электронной почте файл 15р. До 10Мб
Отправка/прием файлов по электронной почте От 3 файлов 30р.
Отправка/прием файлов с веб-сайтов файл 20р. До 10 Мб
Сканирование документов, фото Шт. 10р. До А4 формата
Запись файлов на флеш-карту Шт. 15р. Флеш-карта Ваша
Набор текста (формат А4) Стр. 100р.
Составление резюме Стр. 100р.
Рассылка резюме до 5 адресов 75р.
Отправка факса (1 страница) Бердск 30р.
Отправка факса по межгороду (1 страница) (Россия) 60р.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск

набор текста сканирование факс
Мнение читателей
1
3
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 04 апреля 2020 13:11
Отправить факс. Гыыыы.
Аноним, 08 апреля 2020 20:07
На вас самоизоляция то с какой стати не распространяется? Сидите дома!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Готовят иск к авторам сериала о трагедии на перевале Дятлова семьи погибших
17:15 17-11-2020
Готовят иск к авторам сериала о трагедии на перевале Дятлова семьи погибших
С каким счетом сыграли СКА и «Салават Юлаев», узнайте
17:12 17-11-2020
С каким счетом сыграли СКА и «Салават Юлаев», узнайте
Бердск"Спрашиваю ребенка, а он не может ответить - завис": Об ужасах дистанционки рассказала учитель Алина Александровна из Новосибирска
17:05 17-11-2020
Рекорд по загрязнению воздуха установили впервые за 16 лет в России
17:00 17-11-2020
Рекорд по загрязнению воздуха установили впервые за 16 лет в России
Индексация маткапитала 2021: каким будет размер материнского капитала на 1, 2, 3 ребенка
16:50 17-11-2020
Индексация маткапитала 2021: каким будет размер материнского капитала на 1, 2, 3 ребенка
Определена «формула смерти» от коронавируса SARS-CoV-2
16:45 17-11-2020
Определена «формула смерти» от коронавируса SARS-CoV-2
БердскОтключат горячую воду в 7 домах Бердска с 23 до 27 ноября. Кому не повезло?
16:34 17-11-2020
Отключат горячую воду в 7 домах Бердска с 23 до 27 ноября. Кому не повезло?
БердскУмер врач Павел Вепринцев в Бердске
16:32 17-11-2020
Умер врач Павел Вепринцев в Бердске
Сенат США принял антидопинговый «акт Родченкова»
16:31 17-11-2020
Сенат США принял антидопинговый «акт Родченкова»
Контактировавшим с больными COVID-19 разрешили покидать самоизоляцию без теста
16:30 17-11-2020
Контактировавшим с больными COVID-19 разрешили покидать самоизоляцию без теста