Яркие поздравительные открытки и чудесные поздравления на Международный день студента 17 ноября 2020 года

Международный день студентов (International Students' Day) отмечается ежегодно 17 ноября. Он был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне.

Международный день студента - 17 ноября 2020 года

17 ноября 2020 года - Международный день студента.

Международный день студентов (International Students' Day) отмечается ежегодно 17 ноября. Он был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне (Великобритания), но отмечаться начал с 1946 года. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах.

Международный день студента - 17 ноября 2020 года

Международный день студента - 17 ноября 2020 года

Международный день студента - 17 ноября 2020 года

Международный день студента - 17 ноября 2020 года

Международный день студента - 17 ноября 2020 года

Международный день студента - 17 ноября 2020 года

Международный день студента - 17 ноября 2020 года

Международный день студента - 17 ноября 2020 года

Международный день студента - 17 ноября 2020 года

В День студента я желаю



Сессии легко сдавать.Быть в хорошем настроении,Никогда не унывать.

Эти славные моменты

Жизни сказочной своей

Сохрани в душе на память,

Ведь счастливей нету дней.

***

Пожелаю в день студента

Много знаний получать,

Все учебные предметы

На пятерки лишь сдавать!

Чтобы сессия с успехом

Пролетала ветерком,

Каждый день был полон смехом,

Счастьем, радостью, добром!

***

Поздравляю с Днем студента, с праздником юных мечтаний, новых знаний, интересных увлечений и веселого студенчества. Желаю, чтобы каждый день был полон новых целей, уверенных стремлений, замечательных идей, забавных историй и личных побед. Пусть годы студента будут запоминающимися и счастливыми, пусть верные знания и неутомимый энтузиазм приведут к любимой и престижной профессии!

***

Нам никогда не позабыть,

Как знания стремились мы добыть,

Порой недосыпая, но все же успевая

И погулять, и потусить,

И с другом крепкого испить



Подумаешь, летят года.Но вспомнишь все моменты —Вас с праздником, студенты!

***

В День студента

Тебе желаю не скучать,

Отбросить прочь учебники

И просто отдыхать!

Легко пусть будет, весело

На сердце у тебя,

Пусть будут рядом близкие

И верные друзья!

***

Пусть весёлым будет день,

А удача рядом, словно тень,

Ходит по пятам хвостом,



Мчится рядом напролом.

Пусть в зачётках будет 5,

Не в чем будет обвинять,

Здесь не надо аргумента,

Поздравляю с днём студента!

***

Красиво отрываться,

Эффектно, ярко жить,



Вовек не огорчаться,Надеяться, любить.

Успешных дел, при этом,

И вечных приключений,

Веселых. С Днем студента!

Удачи, настроенья.

***

Пусть День студента принесет



Веселье, радость, звонкий смех!Желаю двигаться впередИ курс держать лишь на успех!

Желаю сессии на «пять»

Сдавать легко и без труда,

И если что, не унывать,

А позитив искать всегда!

***

Пора студенчества чудесна,

В ней столько красочных моментов!

А потому сейчас любезно

Я поздравляю всех студентов!

Цените каждое мгновение,

Учитесь новому всегда,

С теплом в душе вам, без сомнения,

Эти запомнятся года!

Пускай легко вам удается

Все планы в быль осуществить!

Пускай удача ярче солнца

По жизни будет вам светить!

***

С Днем студента поздравляю

Вот, что я тебе желаю:

Лекций больше интересных,



Дней веселых и чудесных.

Праздник круто отмечать,

Но и пары не проспать.

Преподов лояльных тоже,

И «халява» пусть поможет.

***

Экзамены уже сданы,

И все «хвосты» отброшены,



Деканы даже не страшныВ день такой хороший!

Желаем вам повеселиться,

Забыв на время все дела,

Татьяну вспомнить, прослезиться,

За то, что праздник вам дала!

Источник: pozdravok.ru