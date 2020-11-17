Яркие поздравительные открытки и чудесные поздравления на Международный день студента 17 ноября 2020 года

17 ноября 2020 года - Международный день студента.
Международный день студентов (International Students' Day) отмечается ежегодно 17 ноября. Он был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне (Великобритания), но отмечаться начал с 1946 года. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах.
В День студента я желаю
Быть в хорошем настроении,
Никогда не унывать.
Эти славные моменты
Жизни сказочной своей
Сохрани в душе на память,
Ведь счастливей нету дней.
***
Пожелаю в день студента
Много знаний получать,
Все учебные предметы
На пятерки лишь сдавать!
Чтобы сессия с успехом
Пролетала ветерком,
Каждый день был полон смехом,
Счастьем, радостью, добром!
***
Поздравляю с Днем студента, с праздником юных мечтаний, новых знаний, интересных увлечений и веселого студенчества. Желаю, чтобы каждый день был полон новых целей, уверенных стремлений, замечательных идей, забавных историй и личных побед. Пусть годы студента будут запоминающимися и счастливыми, пусть верные знания и неутомимый энтузиазм приведут к любимой и престижной профессии!
***
Нам никогда не позабыть,
Как знания стремились мы добыть,
Порой недосыпая, но все же успевая
И погулять, и потусить,
И с другом крепкого испить
Но вспомнишь все моменты —
Вас с праздником, студенты!
***
В День студента
Тебе желаю не скучать,
Отбросить прочь учебники
И просто отдыхать!
Легко пусть будет, весело
На сердце у тебя,
Пусть будут рядом близкие
И верные друзья!
***
Пусть весёлым будет день,
А удача рядом, словно тень,
Ходит по пятам хвостом,
Пусть в зачётках будет 5,
Не в чем будет обвинять,
Здесь не надо аргумента,
Поздравляю с днём студента!
***
Красиво отрываться,
Эффектно, ярко жить,
Надеяться, любить.
Успешных дел, при этом,
И вечных приключений,
Веселых. С Днем студента!
Удачи, настроенья.
***
Пусть День студента принесет
Желаю двигаться вперед
И курс держать лишь на успех!
Желаю сессии на «пять»
Сдавать легко и без труда,
И если что, не унывать,
А позитив искать всегда!
***
Пора студенчества чудесна,
В ней столько красочных моментов!
А потому сейчас любезно
Я поздравляю всех студентов!
Цените каждое мгновение,
Учитесь новому всегда,
С теплом в душе вам, без сомнения,
Эти запомнятся года!
Пускай легко вам удается
Все планы в быль осуществить!
Пускай удача ярче солнца
По жизни будет вам светить!
***
С Днем студента поздравляю
Вот, что я тебе желаю:
Лекций больше интересных,
Праздник круто отмечать,
Но и пары не проспать.
Преподов лояльных тоже,
И «халява» пусть поможет.
***
Экзамены уже сданы,
И все «хвосты» отброшены,
В день такой хороший!
Желаем вам повеселиться,
Забыв на время все дела,
Татьяну вспомнить, прослезиться,
За то, что праздник вам дала!
Источник: pozdravok.ru