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Очень душевные поздравления и красивые открытки на День участкового 17 ноября 2020

08:45 17.11.2020 Фото: otkritkiok.ru, fresh-cards.ru
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День участкового уполномоченного в нашей стране стали отмечать не так давно – указ об этом был издан только 6 ноября 2002 года.

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День участкового - 17 ноября 2020 года

17 ноября 2020 года - День участкового.

День участкового уполномоченного в нашей стране стали отмечать не так давно – указ об этом был издан только 6 ноября 2002 года. Однако, видимо в качестве компенсации, правительство озаботилось организацией этого праздника всерьез – согласно тексту указа Министерства внутренних дел, каждый год руководству следует награждать отличившихся сотрудников и ветеранов участковой службы. Сейчас этот пункт указа выполняется весьма прилежно – во многих регионах проходят соревнования среди участковых, победители которых часто получают вневедомственные награды.

День участкового в России отмечается 17 ноября — именно в этот день в 1923 году была утверждена Инструкция участковому надзирателю. Данный документ, по мнению компетентных специалистов, запустил процесс формирования института участковых в Российской Федерации.

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День участкового - 17 ноября 2020 года
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День участкового - 17 ноября 2020 года
% name% title
День участкового - 17 ноября 2020 года
% name% title
День участкового - 17 ноября 2020 года
% name% title
День участкового - 17 ноября 2020 года
% name% title
День участкового - 17 ноября 2020 года
% name% title
День участкового - 17 ноября 2020 года
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День участкового - 17 ноября 2020 года
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День участкового - 17 ноября 2020 года

Охранять спокойствие соседей,
Да и наше тоже заодно,
С молодежью проводить беседы
(Хулиганят, правда, все равно) —

Это Ваша славная работа —
На участке зыбкий мир беречь.
Вам желаем выходной в субботу,
А ещё побольше добрых встреч.

***

Вашей профессии день наступил.
Вы — участковый, а значит
Буду желать Вам терпенья и сил,
Чтобы справляться с задачей,
Вложенной в Ваши руки давно.
Пусть Вам сопутствует воля.
Звёзд на пагоны. И знайте одно:

Вы — генерал в Вашей доле.

***

Поздравляю человека, который пользуется неоспоримым авторитетом и уважением, человека к которому всегда можно обратиться за помощью, человека который стоит на страже нашего покоя и благополучия целого района. Желаем вам только радости и счастливых дней. Пускай Ваши трудовые будни участкового будут, как можно спокойнее. Желаем поменьше неприятных сложных ситуаций и чтобы вы всегда смогли найти из них достойный, правильный выход. С праздником!

***

Участковый молодой
На участке вверенном,
Познакомившись со мной,
Заслужил доверие.

А еще во мне разжег
Огонек он страсти.
Но не видит мой намек
Представитель власти...

Ох, звала его не раз
Я на чай с вареньем.
Только слышала отказ:
«Я при исполнении...»

И блюстителя закона
Самого толкового
На стене поздравлю дома
Я с Днем участкового!

Пожеланья яркой краской
Напишу старательно:
Образцом чтоб стал участок!
Самым показательным!

Если хулиганством вдруг
Назовет деяние,
Из моих получит рук
Он во всем признание:

Будет счастлив и любим,
Свергнуть сможет горы,
Жить коль станет под моим
Тщательным надзором!

***

Участковый, славный малый,
Поздравляю я тебя.
Ох, нелегкая по жизни
Выпала тебе судьба.

Будь здоров, не падай духом,
Раскрывай дела легко,
Счастье будет в твоей жизни

Пусть солидно, велико.

***

Такой один на весь район:
Весь представительный, в погонах,
За нами сверху закреплён,
На всех взирает благосклонно.

И мы уверены, что здесь
Плохого в жизни не случится,

Собьет с любого злую спесь
Наш участковый, не боится.

Семейные конфликты он
Решает быстро в пользу правых,
Он в психологию влюблен
И знает он людские нравы.

Найдет он к каждому подход,
И пацаны за ним гурьбою,

Когда по улице идет
Наш (Имя или звание) хорош собою.

И в этот день, особый день,
Когда страна справляет дружно
В честь участкового не лень
Поднять бокал, и слов не нужно.

Но скажем мы: живи сто лет,
Решай легко свои задачи,

Держи хвостом свой пистолет,
Здоровья, счастья и удачи!

***

Участковый — как телохранитель,
Бережет покой он наш и сон.
Ему спасибо за спокойствие скажите,
Ведь и охранник, и надежный стражник он.

Профессиональный день такого человека

Очень важен для людей.
Участковых всех поздравим вместе!
Чтобы нам жилось, работалось мирней.

***

Бегите, бандиты, и спрячьтесь подальше,
Выходит районный герой на обход,
Он — наш участковый! без лени и фальши,
Любого мазурика быстро найдет!

Его мы поздравим сегодня душевно,
Спасибо ему за покой и комфорт,
И даже вести себя будем примерно,
Когда участковый с обходом придет!

***

Наш прекрасный участковый!
День хороший у тебя;
Парень ты во всём толковый —

Говорим тебе, любя.

Ты к порядку столь причастен —
Вырываешь с корнем зло;
Если б каждому участку
Так по жизни повезло...

Пусть тебя сопровождает
Счастье на твоём пути;
Будь удача постоянной,

Чтобы не могла уйти.

Не несём тебе открыток,
Вместо них — большой пирог;
Умный парень, прочитаешь
Пожеланья между строк.

***

В День участкового спешим поздравить служителей порядка. Ваша работа необходима, ценна, хотя и сопровождается чрезвычайными ситуациями. Пускай же беда всегда обходит стороной и вас, и ваш участок. Желаем солнечных дней и упоительных вечеров, ведь в любое время суток участковый всегда помочь готов.

***

Сколько раз вы, неся почётную службу, входили во многие житейские ситуации, стояли на защите прав и свобод, пресекали злодеяния? Каждый раз вы были слушателем, следователем, психологом, помощником, врачом. Тревожный звонок в «02» не оставлял минут на сборы и раздумья, он был сигналом к незамедлительному действию, днём и ночью, в будни и праздники. Желаем вам лёгкой службы, достойной оплаты труда и благодарим за то, что вы охраняете наше гражданское спокойствие.

Источник: pozdravok.ru

17 ноября 2020 день участкового открытки поздравления стихи МВД РФ
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