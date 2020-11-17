Очень душевные поздравления и красивые открытки на День участкового 17 ноября 2020

День участкового уполномоченного в нашей стране стали отмечать не так давно – указ об этом был издан только 6 ноября 2002 года.

День участкового - 17 ноября 2020 года

17 ноября 2020 года - День участкового.

День участкового уполномоченного в нашей стране стали отмечать не так давно – указ об этом был издан только 6 ноября 2002 года. Однако, видимо в качестве компенсации, правительство озаботилось организацией этого праздника всерьез – согласно тексту указа Министерства внутренних дел, каждый год руководству следует награждать отличившихся сотрудников и ветеранов участковой службы. Сейчас этот пункт указа выполняется весьма прилежно – во многих регионах проходят соревнования среди участковых, победители которых часто получают вневедомственные награды.

День участкового в России отмечается 17 ноября — именно в этот день в 1923 году была утверждена Инструкция участковому надзирателю. Данный документ, по мнению компетентных специалистов, запустил процесс формирования института участковых в Российской Федерации.

День участкового - 17 ноября 2020 года

День участкового - 17 ноября 2020 года

День участкового - 17 ноября 2020 года

День участкового - 17 ноября 2020 года

День участкового - 17 ноября 2020 года

День участкового - 17 ноября 2020 года

День участкового - 17 ноября 2020 года

День участкового - 17 ноября 2020 года

День участкового - 17 ноября 2020 года

Охранять спокойствие соседей,

Да и наше тоже заодно,

С молодежью проводить беседы

(Хулиганят, правда, все равно) —

Это Ваша славная работа —

На участке зыбкий мир беречь.

Вам желаем выходной в субботу,

А ещё побольше добрых встреч.

***

Вашей профессии день наступил.

Вы — участковый, а значит

Буду желать Вам терпенья и сил,

Чтобы справляться с задачей,

Вложенной в Ваши руки давно.

Пусть Вам сопутствует воля.

Звёзд на пагоны. И знайте одно:



Вы — генерал в Вашей доле.

***

Поздравляю человека, который пользуется неоспоримым авторитетом и уважением, человека к которому всегда можно обратиться за помощью, человека который стоит на страже нашего покоя и благополучия целого района. Желаем вам только радости и счастливых дней. Пускай Ваши трудовые будни участкового будут, как можно спокойнее. Желаем поменьше неприятных сложных ситуаций и чтобы вы всегда смогли найти из них достойный, правильный выход. С праздником!

***

Участковый молодой

На участке вверенном,

Познакомившись со мной,

Заслужил доверие.

А еще во мне разжег

Огонек он страсти.

Но не видит мой намек

Представитель власти...

Ох, звала его не раз

Я на чай с вареньем.

Только слышала отказ:

«Я при исполнении...»

И блюстителя закона

Самого толкового

На стене поздравлю дома

Я с Днем участкового!

Пожеланья яркой краской

Напишу старательно:

Образцом чтоб стал участок!

Самым показательным!

Если хулиганством вдруг

Назовет деяние,

Из моих получит рук

Он во всем признание:

Будет счастлив и любим,

Свергнуть сможет горы,

Жить коль станет под моим

Тщательным надзором!

***

Участковый, славный малый,

Поздравляю я тебя.

Ох, нелегкая по жизни

Выпала тебе судьба.

Будь здоров, не падай духом,

Раскрывай дела легко,

Счастье будет в твоей жизни



Пусть солидно, велико.

***

Такой один на весь район:

Весь представительный, в погонах,

За нами сверху закреплён,

На всех взирает благосклонно.

И мы уверены, что здесь

Плохого в жизни не случится,



Собьет с любого злую спесьНаш участковый, не боится.

Семейные конфликты он

Решает быстро в пользу правых,

Он в психологию влюблен

И знает он людские нравы.

Найдет он к каждому подход,

И пацаны за ним гурьбою,



Когда по улице идетНаш (Имя или звание) хорош собою.

И в этот день, особый день,

Когда страна справляет дружно

В честь участкового не лень

Поднять бокал, и слов не нужно.

Но скажем мы: живи сто лет,

Решай легко свои задачи,



Держи хвостом свой пистолет,Здоровья, счастья и удачи!

***

Участковый — как телохранитель,

Бережет покой он наш и сон.

Ему спасибо за спокойствие скажите,

Ведь и охранник, и надежный стражник он.

Профессиональный день такого человека



Очень важен для людей.Участковых всех поздравим вместе!Чтобы нам жилось, работалось мирней.

***

Бегите, бандиты, и спрячьтесь подальше,

Выходит районный герой на обход,

Он — наш участковый! без лени и фальши,

Любого мазурика быстро найдет!

Его мы поздравим сегодня душевно,

Спасибо ему за покой и комфорт,

И даже вести себя будем примерно,

Когда участковый с обходом придет!

***

Наш прекрасный участковый!

День хороший у тебя;

Парень ты во всём толковый —



Говорим тебе, любя.

Ты к порядку столь причастен —

Вырываешь с корнем зло;

Если б каждому участку

Так по жизни повезло...

Пусть тебя сопровождает

Счастье на твоём пути;

Будь удача постоянной,



Чтобы не могла уйти.

Не несём тебе открыток,

Вместо них — большой пирог;

Умный парень, прочитаешь

Пожеланья между строк.

***

В День участкового спешим поздравить служителей порядка. Ваша работа необходима, ценна, хотя и сопровождается чрезвычайными ситуациями. Пускай же беда всегда обходит стороной и вас, и ваш участок. Желаем солнечных дней и упоительных вечеров, ведь в любое время суток участковый всегда помочь готов.

***

Сколько раз вы, неся почётную службу, входили во многие житейские ситуации, стояли на защите прав и свобод, пресекали злодеяния? Каждый раз вы были слушателем, следователем, психологом, помощником, врачом. Тревожный звонок в «02» не оставлял минут на сборы и раздумья, он был сигналом к незамедлительному действию, днём и ночью, в будни и праздники. Желаем вам лёгкой службы, достойной оплаты труда и благодарим за то, что вы охраняете наше гражданское спокойствие.

Источник: pozdravok.ru