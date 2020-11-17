Очень душевные поздравления и красивые открытки на День участкового 17 ноября 2020

17 ноября 2020 года - День участкового.
День участкового уполномоченного в нашей стране стали отмечать не так давно – указ об этом был издан только 6 ноября 2002 года. Однако, видимо в качестве компенсации, правительство озаботилось организацией этого праздника всерьез – согласно тексту указа Министерства внутренних дел, каждый год руководству следует награждать отличившихся сотрудников и ветеранов участковой службы. Сейчас этот пункт указа выполняется весьма прилежно – во многих регионах проходят соревнования среди участковых, победители которых часто получают вневедомственные награды.
День участкового в России отмечается 17 ноября — именно в этот день в 1923 году была утверждена Инструкция участковому надзирателю. Данный документ, по мнению компетентных специалистов, запустил процесс формирования института участковых в Российской Федерации.
Охранять спокойствие соседей,
Да и наше тоже заодно,
С молодежью проводить беседы
(Хулиганят, правда, все равно) —
Это Ваша славная работа —
На участке зыбкий мир беречь.
Вам желаем выходной в субботу,
А ещё побольше добрых встреч.
***
Вашей профессии день наступил.
Вы — участковый, а значит
Буду желать Вам терпенья и сил,
Чтобы справляться с задачей,
Вложенной в Ваши руки давно.
Пусть Вам сопутствует воля.
Звёзд на пагоны. И знайте одно:
***
Поздравляю человека, который пользуется неоспоримым авторитетом и уважением, человека к которому всегда можно обратиться за помощью, человека который стоит на страже нашего покоя и благополучия целого района. Желаем вам только радости и счастливых дней. Пускай Ваши трудовые будни участкового будут, как можно спокойнее. Желаем поменьше неприятных сложных ситуаций и чтобы вы всегда смогли найти из них достойный, правильный выход. С праздником!
***
Участковый молодой
На участке вверенном,
Познакомившись со мной,
Заслужил доверие.
А еще во мне разжег
Огонек он страсти.
Но не видит мой намек
Представитель власти...
Ох, звала его не раз
Я на чай с вареньем.
Только слышала отказ:
«Я при исполнении...»
И блюстителя закона
Самого толкового
На стене поздравлю дома
Я с Днем участкового!
Пожеланья яркой краской
Напишу старательно:
Образцом чтоб стал участок!
Самым показательным!
Если хулиганством вдруг
Назовет деяние,
Из моих получит рук
Он во всем признание:
Будет счастлив и любим,
Свергнуть сможет горы,
Жить коль станет под моим
Тщательным надзором!
***
Участковый, славный малый,
Поздравляю я тебя.
Ох, нелегкая по жизни
Выпала тебе судьба.
Будь здоров, не падай духом,
Раскрывай дела легко,
Счастье будет в твоей жизни
***
Такой один на весь район:
Весь представительный, в погонах,
За нами сверху закреплён,
На всех взирает благосклонно.
И мы уверены, что здесь
Плохого в жизни не случится,
Наш участковый, не боится.
Семейные конфликты он
Решает быстро в пользу правых,
Он в психологию влюблен
И знает он людские нравы.
Найдет он к каждому подход,
И пацаны за ним гурьбою,
Наш (Имя или звание) хорош собою.
И в этот день, особый день,
Когда страна справляет дружно
В честь участкового не лень
Поднять бокал, и слов не нужно.
Но скажем мы: живи сто лет,
Решай легко свои задачи,
Здоровья, счастья и удачи!
***
Участковый — как телохранитель,
Бережет покой он наш и сон.
Ему спасибо за спокойствие скажите,
Ведь и охранник, и надежный стражник он.
Профессиональный день такого человека
Участковых всех поздравим вместе!
Чтобы нам жилось, работалось мирней.
***
Бегите, бандиты, и спрячьтесь подальше,
Выходит районный герой на обход,
Он — наш участковый! без лени и фальши,
Любого мазурика быстро найдет!
Его мы поздравим сегодня душевно,
Спасибо ему за покой и комфорт,
И даже вести себя будем примерно,
Когда участковый с обходом придет!
***
Наш прекрасный участковый!
День хороший у тебя;
Парень ты во всём толковый —
Ты к порядку столь причастен —
Вырываешь с корнем зло;
Если б каждому участку
Так по жизни повезло...
Пусть тебя сопровождает
Счастье на твоём пути;
Будь удача постоянной,
Не несём тебе открыток,
Вместо них — большой пирог;
Умный парень, прочитаешь
Пожеланья между строк.
***
В День участкового спешим поздравить служителей порядка. Ваша работа необходима, ценна, хотя и сопровождается чрезвычайными ситуациями. Пускай же беда всегда обходит стороной и вас, и ваш участок. Желаем солнечных дней и упоительных вечеров, ведь в любое время суток участковый всегда помочь готов.
***
Сколько раз вы, неся почётную службу, входили во многие житейские ситуации, стояли на защите прав и свобод, пресекали злодеяния? Каждый раз вы были слушателем, следователем, психологом, помощником, врачом. Тревожный звонок в «02» не оставлял минут на сборы и раздумья, он был сигналом к незамедлительному действию, днём и ночью, в будни и праздники. Желаем вам лёгкой службы, достойной оплаты труда и благодарим за то, что вы охраняете наше гражданское спокойствие.
Источник: pozdravok.ru