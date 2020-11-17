Лунный календарь на декабрь‎ 2020: подробно о каждом дне, новолуние - 15 декабря, полнолуние - 29 декабря

У вас может быть сильная потребность быть полезным для общества, и вы ищете оправдание во внешнем мире. Застенчивость может сопровождаться негодованием от того факта, что другие игнорируют вас. Не ищите одобрения извне, это не поможет вам избавиться от сомнений и вредно для вас. Вы должны доверять своим внутренним ценностям. Время откровений и простого душевного общения с близкими. Благоприятный период для отдыха и путешествий. Сегодня как раз тот день когда можно рискнуть провести какую-либо денежную операцию.