Лунный календарь на декабрь‎ 2020: подробно о каждом дне, новолуние - 15 декабря, полнолуние - 29 декабря

Смена фаз Луны, играет немаловажную роль в жизни человека. Лунный календарь на декабрь 2020 года укажет какого числа новолуние, полнолуние и другие фазы Луны, а так же благоприятные и не благоприятные дни. Определяя по календарю период благоприятных действий вы можете с легкостью спланировать все важные дела и поездки. Использовав данные этого календаря сможете обезопасить себя и близких от проблем и непредвиденных обстоятельств.
Убывающая Луна (3 фаза)
Все серьезные дела лучше отложить на более удачное время. Гораздо лучше завершать то, что вы начали раньше. Вас ожидает увлекательное путешествие. Подходящий день для большого застолья или уютного и романтического свидания. Идеальное время чтобы встретиться с друзьями и сделать покупки.
Убывающая Луна (3 фаза)
Сегодня не стоит брать на себя серьезные обязательства. Распределите рутинные дела так, чтобы они отнимали у вас как можно меньше ценного времени. На сегодня лучше не назначать свидание с любимым человеком. Отличное время для отдыха.
Убывающая Луна (3 фаза)
Неблагоприятная пора для новых начинаний. Лучше потратить время на отдых, переосмысление жизненных планов, можно отправиться в небольшое путешествие. Начните делать уборку дома, избавьтесь не только от материальных ненужных вещей и глупых мыслей. Благоприятный день для медитации. Сегодня можно заняться своим здоровьем.
Убывающая Луна (3 фаза)
Сегодня лучше всего навести порядок и чистоту в доме. Благоприятная пора для операций с недвижимостью. Идеальное время для общения с друзьями, пора выбраться из дома и как следует отдохнуть. Это удачный день месяца для однодневных поездок и небольших путешествий.
Убывающая Луна (3 фаза)
Благоприятный период чтобы покончить с привычкой не доводить начатое до конца. Это хорошее время для ремонта, смены старой мебели и воплощения необычных идей, которые вы давно вынашивали в голове. Хороший день для денежных операций. День благоприятен для романтических встреч и знакомств.
Убывающая Луна (3 фаза)
За новые дела лучше не браться. Неблагоприятное время для общения и путешествий. Лучше сегодня спокойно отдыхать или заняться домашними хлопотами. Не стоит в этот день заключать брак или ходить на свидание.
Убывающая Луна (3 четверть)
Настало время переключить внимание с других людей на себя. Проведите инвентаризацию того, что у вас есть и что вам необходимо выполнить, чтобы получить желаемое. Сегодня не стоит рисковать и проводить какие-либо крупные финансовые операции. День не подходит для общения и свиданий. Спланируйте самостоятельное путешествие.
Убывающая Луна (4 фаза)
Вы можете воспользоваться главным поворотным моментом, который наступит на вашем пути, но вам нужно быть впереди всех остальных. Это ситуация, когда вам обязательно нужно быть в нужном месте в нужное время. Скажите «да» на столько возможностей, сколько позволяет ваш график, но будьте осторожны, чтобы не слишком напрягаться. Сегодняшний день порадует любителей совершать покупки. Ожидаются приятные сюрпризы в личной жизни. Не подходящая пора для путешествий.
Убывающая Луна (4 фаза)
Нет сомнений, что у вас будет вся энергия, необходимая для выполнения работы сегодня, так что не волнуйтесь. Используйте свою энергию, чтобы направлять вас – пусть она диктует, что вам делать. Сегодня можно заняться уборкой дома. Не желательно совершать крупные покупки, переводить деньги. Сократите в этот день общение до минимума, дабы избежать всяких недоразумений. Неблагоприятный день для длительных поездок.
Убывающая Луна (4 фаза)
Когда вы чувствуете себя физически энергичным, вам следует постараться позаботиться о более активных делах. Когда ваша энергия угаснет, переходите к более рутинным вещам, таким как оплата счетов, исследования или чтение. Это время, когда вы должны слушать себя как физически, так и эмоционально. День может быть опасным, запланируйте поездки на другое время. Это не подходящий день для общения и свиданий.
Убывающая Луна (4 фаза)
У вас может быть сильная потребность быть полезным для общества, и вы ищете оправдание во внешнем мире. Застенчивость может сопровождаться негодованием от того факта, что другие игнорируют вас. Не ищите одобрения извне, это не поможет вам избавиться от сомнений и вредно для вас. Вы должны доверять своим внутренним ценностям. Время откровений и простого душевного общения с близкими. Благоприятный период для отдыха и путешествий. Сегодня как раз тот день когда можно рискнуть провести какую-либо денежную операцию.
Убывающая Луна (4 фаза)
Внутренний голос сегодня будет звучать громче, чем когда-либо. Послушайте, что он говорит, и попробуйте некоторые свежие предложения. Выходите за пределы своей зоны комфорта. Энергия будет способствовать заключению успешных финансовых сделок. Сегодня можно отправится в однодневную поездку. Сделайте подарок своим любимым, проведите незабываемый вечер рядом со своей половинкой.
Убывающая Луна (4 фаза)
Не лучшее время для решительных шагов. Важно посвятить этот день себе и достичь спокойствия и гармонии. Сегодня отличная возможность сделать свой дом чистым, аккуратным и уютным. Неподходящий день для новых знакомств и общения. Если появится шанс отправиться в поездку, лучше отказаться.
Убывающая Луна (4 фаза)
В этот период лунного календаря самое время собрать воедино все, что вы запланировали чтобы, наконец, реализовать свою стратегию на практике. Оставайтесь сосредоточенными, не бойтесь меняться, и все получится. Этот день лучше всего подходит для домашних дел. Проведите день в одиночестве, вам это пойдет на пользу.
Новолуние
Прекрасное время на выполнение домашней работы. Научитесь держать дистанцию с людьми, чтобы избежать конфликтов. Неблагоприятный период для крупных покупок и вложений. Для укрепления семейных отношений наилучшим решением будет отправиться в путешествие.
Растущая Луна (1 фаза)
День спонтанных решений. Займитесь активным спортом или отправьтесь в путешествие. Будьте сдержаны в общении, чтобы избежать конфликтов. Хорошее время для дел по дому. Решение финансовых вопросов может стать для вас успешным.
Растущая Луна (1 фаза)
Распланируйте все важные дела, встречи и поездки на более удачное время. День не подходит для ведения домашних дел. Не удачный период для финансовых операций и сделок. Постарайтесь избегать выяснения отношений, споров и дискуссий.
Растущая Луна (1 фаза)
Занимайтесь тем, что вы действительно любите, для этого день благоприятный. Проведите его наедине с собой и своими мыслями или же за работой по дому. Устройте романтическое свидание с любимым человеком.
Растущая Луна (1 фаза)
Сейчас ваш авторитет среди коллег чрезвычайно высок – вы сильно влияете на других, и нет ничего плохого в том, чтобы использовать его, чтобы облегчить себе путь или создать более сильное чувство гармонии среди всех. Вы являетесь лидером группы независимо от того, признан ли этот факт официально или нет. Домашнюю работу лучше отложить. Этот день не благоприятен для решения финансовых вопросов. Но подходящее время чтобы провести вечер в романтической обстановке с любимым человеком.
Растущая Луна (1 фаза)
Этот день может послужить прекрасной основой для новой идеи или начинания, поэтому постарайтесь воспользоваться этим! Внедрение ваших новых идей в работу является важной и полезной задачей в любой день, но сегодня это особенно важно, учитывая положительную энергию вокруг вас. Подходящее время что бы отправиться в поездку с близкими или друзьями.
Растущая Луна (1 фаза)
Благоприятный день чтобы заняться рутиной. Провести время в любимым или встретится со старыми знакомыми. Благоприятное время для командировок или путешествий. Незавершенные проекты могут заставить вас решать проблемы быстрее.
Растущая Луна (1 фаза)
В вашей жизни происходят настоящие перемены, на которые вы давно надеялись. Это может быть то, о чем вы даже не говорили, потому что боитесь, что этого никогда не произойдет. Будьте готовы, потому что вы собираетесь получить то, что вы хотели – и вы получите настоящий всплеск эмоций.
Растущая Луна (1 четверть)
Неблагоприятное время для начинаний. Сегодня стоит побыть с самим собой наедине, очистить свой разум от негативных, навязчивых мыслей. В этот день не стоит брать деньги в долг и тратиться на необдуманные покупки. Неудачный день для путешествий с шумной компанией, только в кругу семьи.
Растущая Луна (2 фаза)
Благоприятный день для начинаний. В этот день стоит заняться генеральной уборкой и выкинуть ненужный хлам. Устройте шопинг. Отличное время чтобы провести романтический вечер с любимым человеком. Приятным времяпрепровождением станет встреча с друзьями.
Растущая Луна (2 фаза)
Благоприятный день чтобы избавиться от старых дел. Уборка дома не отнимет слишком много времени. Подходящее время для деловых поездок и путешествий связанных с бизнесом.
Растущая Луна (2 фаза)
Подумайте сегодня о своих чувствах и делитесь ими с другими. Вы можете быть более разговорчивым и говорить легко в эти дни. Гармония мышления и чувств важна. В этот день лучше всего сохранять холодную голову. Работу по дому и покупки запланируйте на другой день.
Растущая Луна (2 фаза)
Вы должны научиться принимать изменения как часть своей жизни. Не лучшее время уборки в доме, путешествий и командировок. Общение весь день с любимым человеком поможет вывести ваши отношения на новый уровень. Побалуйте себя, посетите сегодня салон красоты.
Растущая Луна (2 фаза)
Благоприятное время для решения насущных деловых вопросов. День подходит для времяпрепровождения с семьей, знакомств с людьми, свиданий. Это наиболее удачное время для путешествий. Благоприятный день для денежных операций. Будет полезно заняться уборкой дома.
Полнолуние
Сегодня не стоит начинать новые дела. Это не лучшее время для ведения важных переговоров. Постарайтесь в этот день максимум ограничить себя от общения с людьми, займитесь лучше домашними делами. Не рекомендуется отправляться в путешествие и деловые поездки.
Убывающая Луна (3 фаза)
Начинать новые серьезные дела по-прежнему не надо. Лучшее время чтобы достичь душевного равновесия. Неблагоприятное время для финансовых вложений и иных денежных операций. Устройте романтическое свидание или назначьте долгожданную дружескую встречу. Прекрасный день для путешествий и экскурсий с друзьями и близкими.
Убывающая Луна (3 фаза)
Все серьезные дела лучше отложить на более удачное время. Гораздо лучше завершать то, что вы начали раньше. Вас ожидает увлекательное путешествие. Подходящий день для большого застолья или уютного и романтического свидания. Идеальное время чтобы встретиться с друзьями и сделать покупки.
Источник: 365calend