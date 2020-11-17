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Вирусолог рассказал, как отличить COVID-19 от гриппа. Основые признаки

03:00 17.11.2020 Фото: pxhere
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При коронавирусе характерно наличие одышки в покое, заложенности в груди, повышение температуры до 37,5 и выше, небольшая боль в горле, сухой кашель.

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Симптомы гриппа проявляются по-разному у ребенка, взрослого и пожилого человека

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что коронавирус может вызывать потерю вкуса и обоняния, в отличие от гриппа. Кроме того, температура поднимается выше 38 градусов, а также появляется одышка. В организации отметили, что COVID-19 и грипп имеют и схожие симптомы: кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН уточнил сообщение всемирной организации.

«Могут быть одновременно симптомы гриппа и COVID-19. Если говорить отдельно, то при коронавирусе характерно наличие одышки в покое, заложенности в груди, повышение температуры до 37,5 и выше, небольшая боль в горле, сухой кашель. Если температура не сбивается стандартными препаратами и есть одышка в покое в течение суток, то необходимо немедленно обратиться ко врачу. В более тяжелых случаях могут быть симптомы интоксикации, падение давления. Если проявляется пневмония, то часть легкого может перестать вентилироваться. Это наиболее характерные симптомы. Дополнительными может быть конъюнктивит, то есть красные глаза, а также исчезновение обоняние и вкуса», - сказал он.

Ученый также рассказал, как определить грипп.

«Симптомы гриппа проявляются по-разному у ребенка, взрослого и пожилого человека. У не новорожденных детей и взрослых характерно острое начало, резкий подъем температуры, трахеит, сухой кашель, может быть насморк, выраженная слабость, утомляемость. Слабость может выражаться в головокружении, шаткости походки, ухудшается аппетит. Может быть боязнь света и особый блеск глаз, герпес на губах. При гриппе характерно поражение верхних дыхательных путей, но в случае осложненного течения может быть и развитие гриппозной пневмонии, а в совмещении с COVID-19 развивается полисегментарная пневмония. Они могут быть похожи на снимках», - отметил Викулов.

Кроме того, вирусолог сравнил текущую смертность от коронавируса и гриппа.

«Текущая летальность при COVID-19 варьируется от 0,5% до 10%. Например, сейчас неблагоприятная ситуация в Эквадоре, Мексике, Индии. В России летальность от коронавируса составляет 1,72%. Что касается гриппа, то смертность меньше 0,5%, а при пандемическом гриппе смертность была около 17%. Так как пандемия COVID-19 продолжается, про смертность мы будем говорить после ее завершения», - подчеркнул ученый.

Источник: nsn

грипп интоксикация конъюнктивит коронавирус одышка в покое
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