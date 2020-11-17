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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 ноября 2020 в России и мире

10:05 17.11.2020 Фото: Pixnio
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Список праздников России и мира 17 ноября 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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День черных котов и кошек 17 ноября

• День обмывщиков
• Международный день студентов (International Students Day)
• День знакомства с новым чаем

• Международный день недоношенных детей (World Prematurity Day)
• День участковых уполномоченных полиции РФ
• День памяти преподобного Иоанникия Великого
• День защиты чёрных котов и кошек - Италия
• День домашнего хлеба (National Homemade Bread Day) - США
• День пешеходного туризма (National Hiking Day) - США
• День мучеников - Индия
• День пахлавы (National Baklava Day) - США
• День предпринимателя (National Entrepreneur`s Day) - США
• День национального возрождения - Азербайджан
• День недружелюбия (National Unfriend Day) - США
• День борьбы за свободу и демократию - Чехия, Словакия
• День военно-медицинского работника - Армения
• День кыргызского кино - Кыргызстан
• День Политехнио - Греция
• День президента - Маршалловы острова
• Именины у Никандра, Ивана, Степана, Александра, Николая, Ильи, Евгении
• Ерёма - Сиди дома

Важные даты

1757 – основывается Императорская Академия художеств.
1804 – в Казани и Харькове учреждаются университеты.
1853 – первое в истории сражение пароходофрегатов.
1869 – официальное открытие Суэцкого канала для судоходства.
1905 – В. И. Ленин заканчивает статью «Наши задачи и Совет рабочих депутатов».

1918 – открывается Ленинградский педагогический институт им. А. И. Герцена.
1919 – Красная армия выбила деникинские войска из Курска.
1927 – в Ленинграде выходят в свет первые номера первых заводских многотиражек – «Электросила» и «Красная заря».
1930 – на Конференции по экономическим вопросам в Женеве (по 28 ноября) на повестке дня мировая депрессия.
1935 – в Москве завершает работу Первое Всесоюзное совещание рабочих и работниц-стахановцев, открывшееся 14 ноября.
1938 – Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия».
1941 – приказ Ставки № 0428 «…Разрушать и сжигать дотла все населённые пункты в тылу немецких войск…».
1942 – катастрофа Ли-2 в Красноярске. Погибли 30 человек – лётные экипажи, перегоняющие по трассе Алсиб (Аляска–Сибирь) полученные по ленд-лизу самолёты.
1948 – крейсер «Аврора» ставится на вечную стоянку у Петроградской набережной на Большой Невке.
1962 – выходит очередной номер журнала «Новый мир», в котором опубликована повесть «Один день Ивана Денисовича». Страна впервые узнаёт имя Александра Солженицына.
1964 - установлен День ракетных войск и артиллерии (до 1964 г. – День артиллерии; празднуется 19 ноября).
1970 – после мягкой посадки на поверхность Луны в районе Моря Дождей космической станции «Луна-17» в путешествие по спутнику Земли отправляется «Луноход-1».
2006 – в США поступила в продажу игровая консоль 7-го поколения «Sony Playstation 3».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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