Какой сегодня церковный праздник: что можно и что нельзя делать 17 ноября 2020 в день памяти святых Никандра и Ермея

В церковном календаре это день памяти святых мучеников Никандра епископа Мирского) и Ермея (пресвитера).
"Призрачны околицы в этот день", — говорили люди. Возможно это было и из-за погоды: "По-за порогу крутит, мутит, беспутит".
Дома оставались, но не бездельничали, запрета на работу не было, поэтому можно было найти себе занятие. Женщины убирали, занимались хозяйством и топили печь, а мужчины плели вожжи. Никто не любил ленивых, неаккуратных и безалаберных людей.
Нельзя давать ничего соседям, близким, как бы они не просили. А тем более незнакомым людям. Ни огонь, ни уголь из дома не давали, чтобы счастье не ушло. Если у вас попросят зажигалку или спички, смело отказывайте. Дрова, деньги, соль, любые другие предметы тоже не давали, потому что удача и счастье вместе с вещами навсегда покинут дом. Также должны быть осторожнее с выходами на улицу и те, кто родился в этот день.
День плохо подходит для бракосочетаний, судебных процессов и близкого общения с малознакомыми людьми. Считается, что если сыграть сегодня свадьбу, то скоро молодые разведутся, а если заключить сделку, то ее результат не принесет успеха.
Сегодня очень важно сохранять спокойствие и постараться не разражаться. У вас могут быть перепады настроения из-за того, что не можете совладать с чувствами, день противоречий и иррациональности.
Народные приметы на 17 ноября
Стоит обратить внимание и на погоду. Вот какие приметы существовали у наших предков:
- Туман – к оттепели, а вот иней на деревьях и траве – к холодам.
- Увидели комара? Значит, зима будет теплой.
- Утки остаются на зимовку – к мягкой зиме.
- Если выпало много снега, то будет хороший урожай озимых.
- Если снежок выпал и не тает, то будет весной много подснежников.
- Если на речке лёд грудами становится, то будет много хлеба.
- Если по небу плывут волнистые облака, похожие на гребни морской волны, то скоро погода испортится.
- Заря вечером зелёная – к ясной погоде.
- Если куры кудахчут, ощипывают и перебирают перья, то будет снегопад.
- Вдали лес почернел – жди оттепели.
- Если возле солнца белые круги, то грядет снежная буря.
Источник: znaj