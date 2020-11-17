Какой сегодня церковный праздник: что можно и что нельзя делать 17 ноября 2020 в день памяти святых Никандра и Ермея

Предание гласит, что Никандр и Ермей учились у святого Тита, который в свою очередь был последователем апостола Павла. Они активно проповедовали христианство и многих обратили в веру. Об этом узнали правители, которые поклонялись идолам, и проповедников схватили. Их уговаривали, им угрожали, их пытали, но они не отреклись от веры. В итоге Ермея и Никандра предали смерти.В этот день часто бывает плохая погода. У наших предков существовала поговорка: "Ерема – сиди дома". Говорили так потому, что бытовало мнение, что нечистая сила спустилась на землю и разгуливает по улицам, пытается проникнуть в дома, чтобы стащить угля или огня.

"Призрачны околицы в этот день", — говорили люди. Возможно это было и из-за погоды: "По-за порогу крутит, мутит, беспутит".

Дома оставались, но не бездельничали, запрета на работу не было, поэтому можно было найти себе занятие. Женщины убирали, занимались хозяйством и топили печь, а мужчины плели вожжи. Никто не любил ленивых, неаккуратных и безалаберных людей.

Нельзя давать ничего соседям, близким, как бы они не просили. А тем более незнакомым людям. Ни огонь, ни уголь из дома не давали, чтобы счастье не ушло. Если у вас попросят зажигалку или спички, смело отказывайте. Дрова, деньги, соль, любые другие предметы тоже не давали, потому что удача и счастье вместе с вещами навсегда покинут дом. Также должны быть осторожнее с выходами на улицу и те, кто родился в этот день.

День плохо подходит для бракосочетаний, судебных процессов и близкого общения с малознакомыми людьми. Считается, что если сыграть сегодня свадьбу, то скоро молодые разведутся, а если заключить сделку, то ее результат не принесет успеха.

Сегодня очень важно сохранять спокойствие и постараться не разражаться. У вас могут быть перепады настроения из-за того, что не можете совладать с чувствами, день противоречий и иррациональности.

Народные приметы на 17 ноября

Стоит обратить внимание и на погоду. Вот какие приметы существовали у наших предков:

Туман – к оттепели, а вот иней на деревьях и траве – к холодам. Увидели комара? Значит, зима будет теплой. Утки остаются на зимовку – к мягкой зиме. Если выпало много снега, то будет хороший урожай озимых. Если снежок выпал и не тает, то будет весной много подснежников. Если на речке лёд грудами становится, то будет много хлеба. Если по небу плывут волнистые облака, похожие на гребни морской волны, то скоро погода испортится. Заря вечером зелёная – к ясной погоде. Если куры кудахчут, ощипывают и перебирают перья, то будет снегопад. Вдали лес почернел – жди оттепели. Если возле солнца белые круги, то грядет снежная буря.

Источник: znaj