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На выбор: электронная или бумажная трудовая книжка, у вас осталось 1,5 месяца. Поторопитесь!

11:20 17.11.2020 Фото: wikimedia.org
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До конца текущего года (не позднее 31 декабря) новосибирцы, у которых сейчас есть в наличии трудовые книжки, должны сделать свой выбор и подать работодателю соответствующее заявление, в каком формате будут дальше заноситься сведения об их трудовой деятельности – в бумажном или в электронном виде. Если будет выбран электронный формат трудовой книжки, то бумажная трудовая будет выдана на руки.

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Если будет выбран электронный формат трудовой книжки, то бумажная трудовая будет выдана на руки

У новосибирцев осталось полтора месяца, чтобы определиться с формой ведения трудовой книжки – в электронном или бумажном виде.

До конца текущего года (не позднее 31 декабря) новосибирцы, у которых сейчас есть в наличии трудовые книжки, должны сделать свой выбор и подать работодателю соответствующее заявление, в каком формате будут дальше заноситься сведения об их трудовой деятельности – в бумажном или в электронном виде. Если будет выбран электронный формат трудовой книжки, то бумажная трудовая будет выдана на руки.

Сведения из электронной трудовой книжки можно получить через Личный кабинет на сайте ПФР, портал госуслуг, а также бумажную «версию» через МФЦ и в клиентской службе ПФР. Те, кто уже сделал свой выбор, и работодатель уже представил на них сведения в ПФР, сделать это могут уже сегодня.

Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на работу с 1 января 2021 года, будет осуществляться только в электронном виде.

Напомним, что для работодателей с 1 января 2020 года введена обязанность представлять в ПФР сведения о трудовой деятельности, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки. Всю информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже работодатели должны предоставлять в пенсионные органы для хранения её в информационных ресурсах ПФР.

С апреля текущего года сведения об увольнении или приеме на работу работодатели должны представлять практически в режиме онлайн (на следующий день после подписания приказа), что очень помогло гражданам при получении в сложной эпидемиологической обстановке в получении пособия по безработице.

Подробную информацию о переходе на электронные трудовые книжки можно найти на официальном сайте ПФР в разделе «Электронная трудовая книжка (ЭТК)».

На сегодняшний день свыше 630 тысяч жителей нашего региона уже определились с формой ведения трудовых книжек.

Источник: pfrf.ru

. выбор трудовая книжка электронная или бумажная МФЦ ПФР Госуслуги
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