На село идут деньги: Выделены дополнительные деньги на детей и на людей в сельской местности

Так, на улучшение инфраструктуры и качества жизни людей на селе и в городах предлагается дополнительно направить 776,1 миллиона рублей. А к ранее зарезервированным средствам на обеспечение связью и Интернетом малых населённых пунктов предлагается добавить ещё 6,2 миллиарда рублей.

Депутаты и сенаторы настаивают на увеличении расходов на ремонт детских театров и программы развития и занятости для шахтёрских городов и поселков

Ко второму чтению проекта бюджета 2021-2023 годов подготовлен большой пакет социальных поправок.

Немалая часть поправок в основной финансовый закон страны носит социальный характер, в них учтены предложения от граждан, экспертов и бизнеса в регионах. Так, на улучшение инфраструктуры и качества жизни людей на селе и в городах предлагается дополнительно направить 776,1 миллиона рублей. А к ранее зарезервированным средствам на обеспечение связью и Интернетом малых населённых пунктов предлагается добавить ещё 6,2 миллиарда рублей. Также депутаты и сенаторы настаивают на увеличении расходов на ремонт детских театров и программы развития и занятости для шахтёрских городов и поселков. Эти и другие поправки Комитет Госдумы по бюджету и налогам начнёт рассматривать сегодня, 16 ноября.

Какие поправки подготовили парламентарии

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, несмотря на прогнозируемый дефицит бюджета, все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены в полном объёме. В большей степени именно на решение этой задачи и направлены подготовленные ко второму чтению бюджета поправки, которых, по словам первого зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Валентина Шурчанова, «по сравнению с предыдущими годами гораздо больше, чем обычно».

«Можно сказать, что мы получили их рекордное количество: более тысячи. Уже в понедельник, 16 числа, наш комитет начнёт их рассмотрение. Нет отрасли, которой они бы не касались», — заявил депутат в интервью «Известиям».

В то же время на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам сенатор Елена Перминова рассказала о поправках, которые внесли первые заместители председателя Совфеда Андрей Турчак и Андрей Яцкин, зампредседателя палаты Николай Журавлёв и глава бюджетного комитета Анатолий Артамонов. Об этом сообщает пресс-служба палаты.

В частности, поправками предлагается увеличить расходы на реализацию программ развития и обеспечения занятости для шахтёрских городов и посёлков, иные межбюджетные трансферты в 2021 году почти на 2,3 миллиарда рублей.

Также поправки нацелены на создание в сельских школах условий для занятий физкультурой и спортом, на улучшение материально-технической базы домов культуры в небольших посёлках, на поддержку муниципальных театров малых городов. Сенаторы предлагают поддержать финансово детские и кукольные театры, а также создание модельных муниципальных библиотек.

Елена Перминова отметила, что бюджетный комитет «волнуют субвенции: всегда казалось, что их недостаточно». Правительство сейчас выходит с тем, что все субвенции, которые были сокращены, возвращаются, указала она.

Есть небольшое увеличение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ — 418,4 миллиона рублей ежегодно на все три года

Сенатор также затронула тему предоставления трансфертов отдельным регионам (Крыму, Севастополю и Мурманской области) на реализацию проектов развития социальной и инженерной инфраструктуры в 2021 году. «Есть небольшое увеличение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ — 418,4 миллиона рублей ежегодно на все три года», — отметила она. Также добавляется 4,5 миллиарда рублей на финансирование проекта «Жильё».

«Единая Россия» предлагает социальный пакет

Свой большой пакет социальных поправок ко второму чтению бюджета подготовила партия «Единая Россия». В их основу легли предложения от граждан, экспертов и бизнеса в регионах. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе брифинга 11 ноября.

Предложенные единороссами правки можно разделить на три блока, сообщает пресс-служба партии. Первый — улучшение инфраструктуры и качества жизни людей на селе и в городах. Речь идёт, в частности, о строительстве сельских домов культуры — на это предлагается плюсом направить 776,1 миллиона рублей.

«За счёт увеличения финансирования будет дополнительно построено четыре ДК — в Карачаево-Черкесской Республике, два — в Удмуртской Республике, а также в Чеченской Республике. Всего же будет введено в эксплуатацию 303 дома культуры», — приводятся слова Андрея Турчака на официальном сайте партии.

Ещё 65 миллионов рублей «Единая Россия» предлагает выделить на обновление материально-технической базы ДК, говорится в сообщении пресс-службы партии. Поддержку получат не менее тысячи учреждений. Кроме того, дополнительные 410 миллионов рублей из бюджета направят на создание модельных библиотек. В общей сложности за три года построят 172 таких объекта. 345 миллионов — на реконструкцию и ремонт детских школ искусств — по словам Андрея Турчака, с учётом дополнительного финансирования будут реконструированы 165 зданий в 27 регионах.

Кроме того, «Единая Россия» предложила увеличить расходы на поддержку театров в малых городах и ТЮЗов — 249,4 и 88,9 миллиона рублей соответственно.

Второй блок поправок касается дополнительного обеспечения соцгарантий и защиты отдельных категорий граждан. На два миллиарда рублей будет увеличено финансирование программ местного развития и поддержки занятости в шахтёрских городах и посёлках. Средства пойдут на реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, рекультивацию земель, где ранее велись горные работы, расселение граждан из ветхого и аварийного жилья, в том числе в зоне Байкало-Амурской магистрали, уточнил в ходе брифинга руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов.

На финансирование мер по устранению проблемы так называемого цифрового неравенства направлен третий блок поправок. Это касается обеспечения связью и Интернетом малых населённых пунктов. Общий объём средств для реализации поправки — 6,2 миллиарда рублей. Увеличение финансирования этой статьи позволит к концу 2021 года завершить подключение к Интернету населённых пунктов, где живёт от 250 до 500 человек.

«Со следующего года начнется подключение населенных пунктов с численностью от 100 до 250 жителей. Благодаря нашей поправке этот процесс, безусловно, пойдёт значительно быстрее», — сказал Андрей Турчак.

Минфин подготовил более 600 поправок

По словам министра финансов Антона Силуанова, в работе над поправками ко второму чтению помогло активное взаимодействие с Федеральным Собранием. Об этом он заявил на заседании Правительства 5 ноября. Всего ко второму чтению кабмином предлагается внести 639 поправок: в 2021 году — на 1,510 триллиона рублей, в 2022 году — на 929,4 миллиарда рублей и в 2023 году — на 1,052 триллиона рублей.

По словам главы Минфина, ряд рекомендаций Госдумы прорабатывались с «Единой Россией». Среди них распределение субсидий из федерального бюджета на господдержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций на 2021 год, а также предоставление субсидий организациям воздушного транспорта для обеспечения доступности авиаперевозок населению.

Рекомендации также касаются формирования современной городской среды, строительства сельских домов культуры и обновления их материально-технической базы, поддержки детских театров и театров в малых городах. Помимо этого, депутаты внесли предложения по реконструкции и капитальному ремонту детских школ искусств и созданию модельных библиотек.

Структурно Минфин разделяет свои поправки на четыре группы. Два основных блока касаются национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также Общенационального плана восстановления экономики, уточнили в министерстве.

Часть поправок связана с распределением средств, зарезервированных до принятия соответствующих решений, выходом нормативного правового акта, а по некоторым — необходимостью предоставления дополнительных расчётов и обоснований. В частности, для оказания финансовой поддержки бюджетам регионов в 2021 году дополнительно направляется 100 миллиардов рублей (всего 130,3 миллиарда рублей). Предлагаемые меры связаны с ухудшением экономической ситуации и снижением доходов регионов.

Кроме того, распределены по объектам средства программы по восстановлению жилья, объектов коммунальной, энергетической, гидротехнической, социальной и транспортной инфраструктуры, объектов связи, административных зданий и сооружений, повреждённых или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области. В 2021-2022 годах по 200 миллионов рублей ежегодно, в 2023 году — 600 миллионов рублей.

Ещё один блок поправок, пояснили в Минфине, учитывает предложения главных распорядителей по перераспределению бюджетных средств в рамках госпрограмм и непрограммных направлений деятельности.

Источник: pnp.ru