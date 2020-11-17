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Бездомным дадут право на соцобслуживание

18:20 17.11.2020 Фото: pxhere.com
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Проектом приказа предлагается признать гражданина нуждающимся в соцобслуживании не только в связи с отсутствием места жительства и документов, но и с учетом иных обстоятельств, которые требуют оказания неотложной помощи и предоставления социальных услуг.

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Министерство труда и социальной защиты предложило законодательно закрепить за лицами без определенного места жительства право на получение срочных социальных услуг

Министерство труда и социальной защиты предложило законодательно закрепить за лицами без определенного места жительства право на получение срочных социальных услуг. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проектом предусмотрено внесение в закон «Об основах социального обслуживания граждан» нормы о необходимости включения в акт о предоставлении срочных социальных услуг лицам без определенного места жительства рекомендаций по улучшению условий их жизнедеятельности. В частности, в акте рекомендуется указывать сведения о получателе и поставщике этих услуг, видах и сроках предоставленных срочных услуг.

Кроме того, проектом приказа предлагается признать гражданина нуждающимся в соцобслуживании не только в связи с отсутствием места жительства и документов, но и с учетом иных обстоятельств, которые требуют оказания неотложной помощи и предоставления социальных услуг. Это позволит более комплексно подходить к выявлению лиц, которые нуждаются в тех или иных социальных услугах.

Ранее сообщалось, что комиссия кабмина по профилактике правонарушений рекомендовала главам регионов создавать новые и расширять имеющиеся центры помощи бездомным.

бездомные люди закон социальные услуги Минтруд Кабмин
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