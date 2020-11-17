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На МКС вместе с российской актрисой может полететь еще один "турист"

08:00 17.11.2020 Фото: pixabay
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Первый канал и "Роскосмос" намерены первыми снять художественный фильм в космосе.

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Выполнив свою работу, актриса и второй участник полета вернутся на Землю с космонавтом Олегом Новицким на корабле "Союз МС-18".
Вместе с актрисой на МКС может отправиться еще один участник космического полета, но для этого потребуется, чтобы два космонавта задержались на станции на год, следует из предварительной программы полетов на МКС на 2021 год, разработанной Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Согласно проекту программы, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости, 5 октября 2021 года на 12 суток на "Союзе МС-19" на МКС прилетит экипаж из трех человек: космонавта Антона Шкаплерова и двух участников космического полета. Ранее сообщалось, что в рамках этого полета на МКС отправится актриса для съемок в космосе первого художественного фильма. О полете второго "туриста" "Роскосмос" не информировал.
Выполнив свою работу, актриса и второй участник полета вернутся на Землю с космонавтом Олегом Новицким на корабле "Союз МС-18". Новицкий вместе с космонавтами-новичками Петром Дубровым и Сергеем Корсаковым прибудут на станцию в начале апреля 2021 года. Новицкий пробудет в космосе стандартную полугодовую смену, а космонавтам-новичкам, если программа полетов будет утверждена в текущем виде, придется задержаться на станции на год - отработать две смены. Это необходимо, чтобы обеспечить возможность полета актрисы и съемки фильма.
НАСА рассказала о переговорах с Россией о полетах на МКС
Ранее сообщалось, что Первый канал и "Роскосмос" намерены первыми снять художественный фильм в космосе. Предварительно он получил название "Вызов". Начался подбор актрисы. Сообщение о съемках этого фильма появилось спустя полгода после того, как о съемках своего фильма на МКС примерно в то же время объявил актер Том Круз. Ему оказывают помощь глава SpaceX Илон Маск и НАСА.
космос фильм
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От редакции

Полетели бы в космос?

Аноним, 17 ноября 2020 08:08
Как обычно - провал!

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