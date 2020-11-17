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День ГИС: 18 ноября - День географических информационных систем 2020

15:20 17.11.2020 Фото: pxhere.com
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По инициативе ряда крупных американских компаний и организаций (Национального географического общества, USGS, Sun Microsystems, Hewlett–Packard, ESRI) было решено ежегодно, начиная с 1999 года, отмечать День географических информационных систем — День ГИС (Geographic Information Systems Day — GIS Day).

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Главная цель Дня — распространение современного географического знания и расширение осведомленности о ГИС-технологиях среди непрофессионалов

18 ноября 2020 года - День географических информационных систем (День ГИС).
Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 18 ноября.

По инициативе ряда крупных американских компаний и организаций (Национального географического общества, USGS, Sun Microsystems, Hewlett–Packard, ESRI) было решено ежегодно, начиная с 1999 года, отмечать День географических информационных систем — День ГИС (Geographic Information Systems Day — GIS Day).

Сегодня информатизация коснулась всех сторон жизни общества — от повседневного образа жизни до высоких технологий и науки, а ученые уже не мыслят своей работы без информатизации баз данных и компьютеров. Именно в науках о Земле информационные технологии породили геоинформатику и географические информационные системы (ГИС), причём «географические» в данном случае означает не только «пространственность» и «территориальность», а ещё и комплексность географического подхода.

То есть географическая информационная система (геоинформационная система, ГИС) — это система сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных (географических) данных и связанной с ними информации о необходимых объектах местности. Данные ГИС применяются в картографии, геологии, метеорологии, землеустройстве, экологии, муниципальном управлении, транспорте, экономике, обороне и многих других областях.

Сам же праздник — День ГИС — отмечается в среду третье недели ноября, в течение недели ГИС, в которую повсеместно разработчиками и пользователями ГИС-технологий проводятся различные публичные мероприятия — выставки, семинары, презентации, дни открытых дверей, где демонстрируются возможности, открываемые геоинформационными системами. Посещая мероприятия, студенты, школьники, каждый желающий может ознакомиться с последними достижениями в области геоинформатики.

Главная цель всех мероприятий — распространение современного географического знания и расширение осведомленности о ГИС-технологиях среди непрофессионалов.

День ГИС становится все более популярным и уже пересек границы США: в настоящее время около 1000 организаций из более чем 80 стран принимают участие в мероприятиях, посвященных Дню ГИС.

Российские организации пока не очень активно участвуют в этой акции, хотя геоинформатика, как неотъемлемая часть информационного общества, повсеместно входит в жизнь страны. За последние годы в России были достигнуты заметные достижения в картографии и геодезии. Разрабатываются муниципальные и отраслевые ГИС. Геоинформационные технологии применяются при градостроительном и территориальном планировании.

В России установлен профессиональный праздник — День работников геодезии и картографии, отмечаемый ежегодно во второе воскресенье марта.

Источник: calend.ru

18 ноября 2020 Geographic Information Systems Day День географических информационных систем история праздник USGS Sun Microsystems Hewlett–Packard ESRI
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