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18 ноября 2020 года - Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких - ХОБЛ

21:50 17.11.2020 Фото: pixabay.com
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Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — общее название для ряда заболеваний, при которых наблюдается устойчивое нарушение движения воздушного потока из легких. Используемые прежде термины «хронический бронхит» и «эмфизема» более не употребляются, они включены в понятие ХОБЛ.

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Одна из основных причин развития болезни — курение и табачный дым

18 ноября 2020 года - Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.
Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 18 ноября.

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких (World Chronic Obstructive Pulmonary Disease Day, World COPD Day) проводится ежегодно в среду второй или третьей недели ноября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), начиная с 2002 года.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — общее название для ряда заболеваний, при которых наблюдается устойчивое нарушение движения воздушного потока из легких. Используемые прежде термины «хронический бронхит» и «эмфизема» более не употребляются, они включены в понятие ХОБЛ.

По оценкам ВОЗ, хронической обструктивной болезнью легких страдают 210 миллионов человек. Почти 90% случаев смерти от ХОБЛ происходит в странах с низким и средним уровнем дохода.

Основные причины развития болезни — курение, табачный дым, загрязнение воздуха, контакт с испарениями химических веществ.

ХОБЛ неизлечима, но правильное лечение позволяет замедлить развитие болезни. По прогнозам врачей, если в ближайшее время не будут приняты меры по профилактике этого заболевания, общая смертность от ХОБЛ за десять лет возрастет более чем на 30%.

В рамках Всемирного дня борьбы против хронической обструктивной болезни легких предпринимаются глобальные шаги по повышению осведомленности о ХОБЛ и улучшению помощи пациентам. В этот день во всем мире специалисты здравоохранения проводят медицинские обследования, профилактические и информационные мероприятия. Одно из важных мест занимают различные акции, направленные на борьбу с курением.

Источник: calend.ru

18 ноября 2020 World Chronic Obstructive Pulmonary Disease Day Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких история праздник ВОЗ
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