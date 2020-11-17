Отупеем или поумнеем: Учиться на дистанционке на 6 разных платформах просят детей в школе № 11 Бердска. Где видеоуроки, бунтуют родители

Боятся, что их дети останутся к концу второй четверти с пустыми головами из-за заочного обучения, родители учеников 7 классов школы №11 в Бердске.
-Дистанционное обучение у нас очень интересное. Оно заочное. У нас нет видеоуроков вообще. Детям выдается задание, и они его делают — вот и все наше обучение. Сегодня нам прислали на WhatsApp фото заданий на листочке. А как насчет видеоуроков? Почему у школы нет лицензии на их провидение? Школа же может об этом позаботиться? Ведь все таки обучение дистанционное, а не заочное. Осенью, когда половину уроков сделали дистанционно, я ходила к классному руководителю. Физкультура была в школе, музыка была в школе, а физика — дистанционно. Я спрашивала, как это будет. Мне сказали, что будут давать задания на один урок — изучать материалы двух уроков. Как это так? А потом еще нужно написать контрольную, - возмущалась Мария, мама ученика 7 класса школы №11.
Не может принять методы обучения на дистанционном обучении и Анна, мама ученицы 7 класса этой же школы.
Во всех школах началось дистанционное обучение, это проходит в режиме онлайн: учитель выходит в интернет по определенной платформе, и с детьми в определенное время проводит урок, объяснила Анна.
-В нашей школе этого нет. Нас никто не оповестил, что такое будет. Мы всегда страдаем в 11 школе, как будто в каменном веке. У нас интернета нет у учителей, и они не имеют возможности выставить оценки вовремя. Домашнее задание в электронный дневник не могут выставить, потому что технические неполадки никто не хочет решать. Не работают компьютеры. Учитель сидел на собрании и показал процессор, у которого сбоку прямо дырка. Но это же ненормально. Должно быть все оснащение. Тогда с учителей можно спросить, по какой причине что-то происходит. А если им ничего не дали, как они будут обучать наших детей. Мы и так три недели сидели на каникулах. Программу нужно догонять. Опять все свалится на родителей и детей. Сегодня первый день обучения. Учителя скинули нам параграфы, которые должны изучить. Новые темы. Как можно изучать самостоятельно физику или иностранный язык? Сделать домашку и прислать на WhatsApp или почту. Некоторые школьники и после уроков приходят домой с пустыми головами. Как так? Причем в администрации сказали, что 11 школа отчиталась, что к дистанционному обучению готова. А мы сейчас прибежим домой и будем до полуночи все разгребать. Это же ненормально, - рассказала 16 ноября «Курьер. Среда. Бердск» Анна.
По словам Анны, в конце года спросят родителей и учеников, сдерут с них три шкуры, будут контрольные, а что можно сдать, когда в голове будет пробел.
Родители не собираются пускать все это на самотек. Начнут с того, что напишут заявление директору школы, возможно, обратятся с жалобой в горадминистрацию.
-Это все нужно решать, иначе наши дети окажутся неучами,- категорична Анна.
Как пояснили в управлении образования, все школы готовы к дистанционному обучению, процесс везде организован. Видеуороки будут проводить в том числе и для учеников школы №11.
На сайтах школ есть раздел «дистанционное обучение», где родители могут почерпнуть полную информацию, подчеркнули в управлении образования.
"С 16 ноября 2020 года в школе №11 организовано дистанционное обучение в 6-10 классах. Каждый ученик получает ежедневные задания согласно расписания уроков с указанием формы и сроков обратной связи. Просим осуществлять контроль выполнения. При выполнении дистанционных заданий, вопросы можно задавать педагогам по электронной почте с 9.00 до 13.00 (понедельник-пятница)", - сообщают на сайте школы №11.
В какой же форме будут школьники изучать некоторые предметы?
Из документов следует, что русский язык будет проходить на платформах «Якласс» и «Российская электронная школа», видеоконференции в ZOOM. Вид связи с учениками — электронная почта, электронный журнал и WhatsApp. Обучение общественно-научным дисциплинам будет осуществляться через РЭШ, Якласс, Online Test Pad. Все подробности можно узнать на сайте общеобразовательного учреждения.
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Нет такого - только самообучение.
Конечно, легче свалить проблему на плохое образование, чем самому что-то пытаться))
ps: дизлайкерам на заметку - гуглить видеоуроки и разбор решений, непонятных моментов - это НОРМАЛЬНО, лучше это научиться делать раньше, т.к. в 10-11кл. это придётся делать постоянно (если без репетитора по 100 предметам), поверьте мне
О труде судят не по его методу, а по его результату. Вполне возможно, дистанционно они детей подготовят к ЕГЭ лучше, чем до этого готовили очно. И что же вы сами в школу не устроитесь? Там же такая ХАЛЯВА)) А что? - места есть вакантные...
Но нет - лучше поскулить в комментариях, чем взяться за дело и учиться нормально, в конце концов - кому это всё нужно?
Я вот как-то "дожил" до 11-го без нытья про дистант и не обвиняя учителей в халтуре, их работа видна
Я-учитель ИЗО. В прошлом году пыталась работать на РЭШ( посещаемость занятий 20 - причина "нет интернета у детей,нет компьютеров". Готовила к одному уроку по 12 часов презентации с объяснительным материалом, с Яндекс Диска скачать не могли. А теперь взвыли - видеоуроки подавай! Запущу я Зум! И посещаемость будет 5%. И мозговынос круглосуточный!
Но многие с телефонов. Так как получается, что почти на каждого члена семьи сейчас нужен компьютер (у детей уроки и задания на компьютере, у многих родителей - работа), а это уже не всем по карману.
На детские фенечки типа, смартфонов, гироскутеров и прочей ерунды деньги есть, а на интернет и компьютер для учёбы нет? Ну, и пусть в ПТУ потом идут.
Надо думать в первую очередь о тех, кто ХОЧЕТ учиться и получать знания.
Классный руководитель такой же заложник ситуации.
Балбесы сидят в городском управлении образования и в министерстве. Именно они, начиная с весны 2020 года, не сделали ни одного шага в информатизации образовательного процесса.
"Отмечается двадцатилетие реформы образования. С докладом выступает министр образования
Такого, как у нас, образования нет нигде! Я облетел весь земной шар и знаю!!!
Из зала возмущенные возгласы:
Не может быть! Земля плоская, предметы тяжелее воздуха летать не могут, а если что и взлетит Божией милостью - разобьется о небесную твердь!"
Вчера один урок он-лайн был у моего. Сегодня уже два. Завтра по расписанию три обещают.
Ну да, не все сразу. Но раскачиваются постепенно. Он-лайн уроки какими-то презентацииями вроде разбавляют. Ну, работают как-то. И учителя, как вижу на связи. Может, не все - я в это не лезу особо. Но в ватсапе ребенок точно учителю вопросы задавал.
И учителя приспосабливаются, и дети.
Седьмой лицей.
А теперь еще и выясняется, что иммунитет держится максимум полгода, да еще во второй раз тяжелее переносится