Отупеем или поумнеем: Учиться на дистанционке на 6 разных платформах просят детей в школе № 11 Бердска. Где видеоуроки, бунтуют родители

В первый учебный день после каникул родители получили по ‎WhatsAppу фото листка с перечнем заданий. Параграфы школьникам нужно изучать самостоятельно.

С 16 ноября 6-10 классы в бердских школах перешли на дистанционное обучение

Боятся, что их дети останутся к концу второй четверти с пустыми головами из-за заочного обучения, родители учеников 7 классов школы №11 в Бердске.

-Дистанционное обучение у нас очень интересное. Оно заочное. У нас нет видеоуроков вообще. Детям выдается задание, и они его делают — вот и все наше обучение. Сегодня нам прислали на ‎WhatsApp фото заданий на листочке. А как насчет видеоуроков? Почему у школы нет лицензии на их провидение? Школа же может об этом позаботиться? Ведь все таки обучение дистанционное, а не заочное. Осенью, когда половину уроков сделали дистанционно, я ходила к классному руководителю. Физкультура была в школе, музыка была в школе, а физика — дистанционно. Я спрашивала, как это будет. Мне сказали, что будут давать задания на один урок — изучать материалы двух уроков. Как это так? А потом еще нужно написать контрольную, - возмущалась Мария, мама ученика 7 класса школы №11.

Не может принять методы обучения на дистанционном обучении и Анна, мама ученицы 7 класса этой же школы.

Во всех школах началось дистанционное обучение, это проходит в режиме онлайн: учитель выходит в интернет по определенной платформе, и с детьми в определенное время проводит урок, объяснила Анна.

-В нашей школе этого нет. Нас никто не оповестил, что такое будет. Мы всегда страдаем в 11 школе, как будто в каменном веке. У нас интернета нет у учителей, и они не имеют возможности выставить оценки вовремя. Домашнее задание в электронный дневник не могут выставить, потому что технические неполадки никто не хочет решать. Не работают компьютеры. Учитель сидел на собрании и показал процессор, у которого сбоку прямо дырка. Но это же ненормально. Должно быть все оснащение. Тогда с учителей можно спросить, по какой причине что-то происходит. А если им ничего не дали, как они будут обучать наших детей. Мы и так три недели сидели на каникулах. Программу нужно догонять. Опять все свалится на родителей и детей. Сегодня первый день обучения. Учителя скинули нам параграфы, которые должны изучить. Новые темы. Как можно изучать самостоятельно физику или иностранный язык? Сделать домашку и прислать на WhatsApp или почту. Некоторые школьники и после уроков приходят домой с пустыми головами. Как так? Причем в администрации сказали, что 11 школа отчиталась, что к дистанционному обучению готова. А мы сейчас прибежим домой и будем до полуночи все разгребать. Это же ненормально, - рассказала 16 ноября «Курьер. Среда. Бердск» Анна.

По словам Анны, в конце года спросят родителей и учеников, сдерут с них три шкуры, будут контрольные, а что можно сдать, когда в голове будет пробел.

Родители не собираются пускать все это на самотек. Начнут с того, что напишут заявление директору школы, возможно, обратятся с жалобой в горадминистрацию.

-Это все нужно решать, иначе наши дети окажутся неучами,- категорична Анна.

Как пояснили в управлении образования, все школы готовы к дистанционному обучению, процесс везде организован. Видеуороки будут проводить в том числе и для учеников школы №11.

На сайтах школ есть раздел «дистанционное обучение», где родители могут почерпнуть полную информацию, подчеркнули в управлении образования.

"С 16 ноября 2020 года в школе №11 организовано дистанционное обучение в 6-10 классах. Каждый ученик получает ежедневные задания согласно расписания уроков с указанием формы и сроков обратной связи. Просим осуществлять контроль выполнения. При выполнении дистанционных заданий, вопросы можно задавать педагогам по электронной почте с 9.00 до 13.00 (понедельник-пятница)", - сообщают на сайте школы №11.

В какой же форме будут школьники изучать некоторые предметы?

Из документов следует, что русский язык будет проходить на платформах «Якласс» и «Российская электронная школа», видеоконференции в ZOOM. Вид связи с учениками — электронная почта, электронный журнал и WhatsApp. Обучение общественно-научным дисциплинам будет осуществляться через РЭШ, Якласс, Online Test Pad. Все подробности можно узнать на сайте общеобразовательного учреждения.

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