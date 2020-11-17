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Отупеем или поумнеем: Учиться на дистанционке на 6 разных платформах просят детей в школе № 11 Бердска. Где видеоуроки, бунтуют родители

11:26 17.11.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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В первый учебный день после каникул родители получили по ‎WhatsAppу фото листка с перечнем заданий. Параграфы школьникам нужно изучать самостоятельно.

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С 16 ноября 6-10 классы в бердских школах перешли на дистанционное обучение

Боятся, что их дети останутся к концу второй четверти с пустыми головами из-за заочного обучения, родители учеников 7 классов школы №11 в Бердске.

-Дистанционное обучение у нас очень интересное. Оно заочное. У нас нет видеоуроков вообще. Детям выдается задание, и они его делают — вот и все наше обучение. Сегодня нам прислали на ‎WhatsApp фото заданий на листочке. А как насчет видеоуроков? Почему у школы нет лицензии на их провидение? Школа же может об этом позаботиться? Ведь все таки обучение дистанционное, а не заочное. Осенью, когда половину уроков сделали дистанционно, я ходила к классному руководителю. Физкультура была в школе, музыка была в школе, а физика — дистанционно. Я спрашивала, как это будет. Мне сказали, что будут давать задания на один урок — изучать материалы двух уроков. Как это так? А потом еще нужно написать контрольную, - возмущалась Мария, мама ученика 7 класса школы №11.

Не может принять методы обучения на дистанционном обучении и Анна, мама ученицы 7 класса этой же школы.

Во всех школах началось дистанционное обучение, это проходит в режиме онлайн: учитель выходит в интернет по определенной платформе, и с детьми в определенное время проводит урок, объяснила Анна.

-В нашей школе этого нет. Нас никто не оповестил, что такое будет. Мы всегда страдаем в 11 школе, как будто в каменном веке. У нас интернета нет у учителей, и они не имеют возможности выставить оценки вовремя. Домашнее задание в электронный дневник не могут выставить, потому что технические неполадки никто не хочет решать. Не работают компьютеры. Учитель сидел на собрании и показал процессор, у которого сбоку прямо дырка. Но это же ненормально. Должно быть все оснащение. Тогда с учителей можно спросить, по какой причине что-то происходит. А если им ничего не дали, как они будут обучать наших детей. Мы и так три недели сидели на каникулах. Программу нужно догонять. Опять все свалится на родителей и детей. Сегодня первый день обучения. Учителя скинули нам параграфы, которые должны изучить. Новые темы. Как можно изучать самостоятельно физику или иностранный язык? Сделать домашку и прислать на WhatsApp или почту. Некоторые школьники и после уроков приходят домой с пустыми головами. Как так? Причем в администрации сказали, что 11 школа отчиталась, что к дистанционному обучению готова. А мы сейчас прибежим домой и будем до полуночи все разгребать. Это же ненормально, - рассказала 16 ноября «Курьер. Среда. Бердск» Анна.

По словам Анны, в конце года спросят родителей и учеников, сдерут с них три шкуры, будут контрольные, а что можно сдать, когда в голове будет пробел.

Родители не собираются пускать все это на самотек. Начнут с того, что напишут заявление директору школы, возможно, обратятся с жалобой в горадминистрацию.

-Это все нужно решать, иначе наши дети окажутся неучами,- категорична Анна.

Как пояснили в управлении образования, все школы готовы к дистанционному обучению, процесс везде организован. Видеуороки будут проводить в том числе и для учеников школы №11.

На сайтах школ есть раздел «дистанционное обучение», где родители могут почерпнуть полную информацию, подчеркнули в управлении образования.

"С 16 ноября 2020 года в школе №11 организовано дистанционное обучение в 6-10 классах. Каждый ученик получает ежедневные задания согласно расписания уроков с указанием формы и сроков обратной связи. Просим осуществлять контроль выполнения. При выполнении дистанционных заданий, вопросы можно задавать педагогам по электронной почте с 9.00 до 13.00 (понедельник-пятница)", - сообщают на сайте школы №11.

В какой же форме будут школьники изучать некоторые предметы?

Из документов следует, что русский язык будет проходить на платформах «Якласс» и «Российская электронная школа», видеоконференции в ZOOM. Вид связи с учениками — электронная почта, электронный журнал и WhatsApp. Обучение общественно-научным дисциплинам будет осуществляться через РЭШ, Якласс, Online Test Pad. Все подробности можно узнать на сайте общеобразовательного учреждения.

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От редакции

У вас есть проблемы с дистанционным обучением?

Лана, 17 ноября 2020 12:03
А у нас соц. сети! школа 12 начихала на все рекомендации по образовательным платформам
Аноним, 17 ноября 2020 12:28
Конечно есть проблемы. Урок по математике как бы прошел вчера дистанционно, но вместо того, чтобы учитель что то объясняла кинули ссылку на какую то тетеньку, которая вообще не известно педагог ли...Кроме математики, литературы и иностранного языка вообще не понятно как будут проходить другие предметы. Про дистанционное обучение было известно как минимум 9 ноября, ну неужели нельзя было как то определиться?! У нас каждый день все по новому....Я никого не хочу учить работать, НО почему нельзя записать на телефон себя, свой урок на определенную тему и разослать ссылки по классам, а вопросы, то есть обратная связь уже можно по почте или по Скайпу (раз в неделю например). Понятно, что и школы не оснащены и учителя, многие, может не умеют работать в данных программах, НО, большое НО, родители в таком же положении и если один учитель как то приспособился, то родителям и детям приспосабливаться ко всем учителям! И если учеба это их работа, то родители должны выбирать или работать или "учиться"
наталья, 17 ноября 2020 12:52
Родители 11школы если вам не безразлична судьба наших детей, отпишитесь в коментариях. Нам нужно с вами связаться. Мы тоже родители с этой школы. Давайте объединим наши усилия. Против этого беспредела ,который нам навязывают.
Аноним, 17 ноября 2020 14:03
Да во всех школах так же: хорошо если вообще задания выдаются.
Владимир Ильич, 17 ноября 2020 15:32
"Во всех школах началось дистанционное обучение, это проходит в режиме онлайн"
Нет такого - только самообучение.
Аноним, 17 ноября 2020 16:32
Учебник есть - сиди читай, читать научили ДО 6-го класса. То, что непонятно - спрашивается ч/з соцсети у учителя или одноклассников или ищется в гугле. Задания выкладываются, ссылки на материал есть - это называется дистанционное обучение
Конечно, легче свалить проблему на плохое образование, чем самому что-то пытаться))

ps: дизлайкерам на заметку - гуглить видеоуроки и разбор решений, непонятных моментов - это НОРМАЛЬНО, лучше это научиться делать раньше, т.к. в 10-11кл. это придётся делать постоянно (если без репетитора по 100 предметам), поверьте мне
Аноним, 17 ноября 2020 17:11
Аноним, а за что в это время платят з/п учителям? За просмотр выполненных д/з? Тогда сократить надо соответственно. Потому как норму часов по своему окладу они не отрабатывают и знаний не дают, а значит не выполняют сои должностные обязанности.
Аноним, 18 ноября 2020 16:15
За что им платят? - да слава богу не вам оценивать их труд и делать такие выводы))
О труде судят не по его методу, а по его результату. Вполне возможно, дистанционно они детей подготовят к ЕГЭ лучше, чем до этого готовили очно. И что же вы сами в школу не устроитесь? Там же такая ХАЛЯВА)) А что? - места есть вакантные...
Но нет - лучше поскулить в комментариях, чем взяться за дело и учиться нормально, в конце концов - кому это всё нужно?
Я вот как-то "дожил" до 11-го без нытья про дистант и не обвиняя учителей в халтуре, их работа видна
Владимир, 17 ноября 2020 15:35
Чему удивляться? Мы наблюдаем импотенцию всей вертикали власти. Да же те задачи которые можно решить деньгами и то не "шмагли". Думаете нет денег? Наша область успешно строит объекты к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023г. Да да, на стадионы деньги есть, а на ремонт больницы в Бердске нет.
Аноним, 17 ноября 2020 15:47
НВР:
Я-учитель ИЗО. В прошлом году пыталась работать на РЭШ( посещаемость занятий 20 - причина "нет интернета у детей,нет компьютеров". Готовила к одному уроку по 12 часов презентации с объяснительным материалом, с Яндекс Диска скачать не могли. А теперь взвыли - видеоуроки подавай! Запущу я Зум! И посещаемость будет 5%. И мозговынос круглосуточный!
natalia, 17 ноября 2020 16:12
У нас в Зуме посещаемость 90%.
Но многие с телефонов. Так как получается, что почти на каждого члена семьи сейчас нужен компьютер (у детей уроки и задания на компьютере, у многих родителей - работа), а это уже не всем по карману.
Владимир Ильич, 17 ноября 2020 16:18
Пусть учатся хотя бы те 5%, остальным, видимо, не нужна школа.
На детские фенечки типа, смартфонов, гироскутеров и прочей ерунды деньги есть, а на интернет и компьютер для учёбы нет? Ну, и пусть в ПТУ потом идут.
Надо думать в первую очередь о тех, кто ХОЧЕТ учиться и получать знания.
Анна, 17 ноября 2020 15:52
Я вообще удивляюсь терпению наших русских людей. Молчат и молчат, что воля, что неволя. Если б мой ребенок был в 6 -11 классе, я бы уже давно начала писать, бомбить, трубить куда возможно, потому что мне ещё в сентябре сказали что в 11 школе ничего ни какой нормальной дистанционку и не предвидится. Я бы в понедельник привела ребенка классному руководителю и пусть учат как хотят, а в обед пришла спросила. Это на каком основании я должна учить своих детей, у меня нет педагогического образования и нет свободного времени от работы. Не смог город ничего организовать, значит о какой дистанционки идёт речь. Тем более моя семья этим долбаным короновирусом переболела в полном составе, у нас антитела, почему дети должны сидеть на дистанционки?
Владимир Ильич, 17 ноября 2020 16:20
"Я бы в понедельник привела ребенка классному руководителю и пусть учат как хотят, а в обед пришла спросила"
Классный руководитель такой же заложник ситуации.
Балбесы сидят в городском управлении образования и в министерстве. Именно они, начиная с весны 2020 года, не сделали ни одного шага в информатизации образовательного процесса.
Аноним, 17 ноября 2020 16:23
Да что вы, прям-таки нет образования, а что ж пишете модные заумные словечки про "антитела", как будто профессиональный вирусолог с 15-ю годами образования за спиной))
Аноним, 17 ноября 2020 22:43
Суля по "дистанционкИ", образования действительно нет
Учитель, 17 ноября 2020 23:31
Уважаемые родители, я отвела уроки с 9-14 в школе в 5 классах и у детей на домашнем обучении, придя домой и покушав( спасибо моей дочери ,сварила), села записывать видео уроки, отвечать на вопросы учеников,провела 2 урока в зум ,затем разослала задания.ТК дети все списывают с интернета, даже не вдумываясь, что делают, рассылают одно решение на 10 человек ,мы делаем им задания сами ,с учебника бесполезно давать.Сейчас варю завтрак своей семье.Затем сяду проверять фото детей, исправлять ошибки и рассылать им на почту что исправить.А сейчас время 23:30.Завтра утром дежурство, мерю температуру на входе. И у меня нет костюма от вируса, только маска.И завтра "день сурка".Как мы устали за 18000 так работать.Наверно нам нравиться себя мучить.Как хочется, чтобы образование стало платным.Модет тогда учитель будет на вес золота.Спи муж, спите дети, а мне пора проверять работы........Мама у вас учитель!
Аноним, 17 ноября 2020 16:21
А будет скоро так.
"Отмечается двадцатилетие реформы образования. С докладом выступает министр образования
Такого, как у нас, образования нет нигде! Я облетел весь земной шар и знаю!!!
Из зала возмущенные возгласы:
Не может быть! Земля плоская, предметы тяжелее воздуха летать не могут, а если что и взлетит Божией милостью - разобьется о небесную твердь!"
Мария, 17 ноября 2020 21:19
У нас дистанционное образование не является общедоступным. Это уже нарушение конституции. Но все молчат. Объявления ЧС нет.
AGGA, 17 ноября 2020 23:26
Вот не могу сказать, что у нас все так печально.
Вчера один урок он-лайн был у моего. Сегодня уже два. Завтра по расписанию три обещают.
Ну да, не все сразу. Но раскачиваются постепенно. Он-лайн уроки какими-то презентацииями вроде разбавляют. Ну, работают как-то. И учителя, как вижу на связи. Может, не все - я в это не лезу особо. Но в ватсапе ребенок точно учителю вопросы задавал.
И учителя приспосабливаются, и дети.
Седьмой лицей.
Аноним, 17 ноября 2020 23:37
что возмущаться... нас уничтожают
AlexAm, 18 ноября 2020 00:22
Больницы города и области переполнены, а родители всё мечтают своих детишек отправить в этот рассадник заразы... Только начали учебу в сентябре и через 2-3 недели получили повальную эпидемию, хотя до этого всё уже почти сошло на нет.
А теперь еще и выясняется, что иммунитет держится максимум полгода, да еще во второй раз тяжелее переносится
Аноним, 18 ноября 2020 02:26
Родители так возмущены отсутствием онлайн уроков, некомпетентностью учителей, неготовностью школы к переходу на дистант, а мне хочется задать вопрос: "А подготовились ли родители к дистанционному обучению?" Не у всех детей есть даже телефон, позволяющий участвовать в онлайн уроке. Вот и получается, что учитель вещает в пустоту чёрных экранов, так как у большинства либо нет камеры на компьютере, либо телефон при включённом видео постоянно зависает. Так что хочется сказать, прежде чем бежать жаловаться на учителей во все инстанции, оцените свои возможности, чтобы не получилось, что единственное, к чему готов ваш ребёнок, - это чтение учебника, который ему бесплатно выдала школа.
Владимир, 18 ноября 2020 10:08
Вы просто повторяете то, что каждый день льётся из телевизора - "во всём виноват народ"
Аноним, 18 ноября 2020 09:01
А вы сами за кого все голосовали или вообще не ходили?
Аноним, 18 ноября 2020 09:45
Жалко молодое поколение. Все делается для их дебилизации, так будет легче ими управлять и не будут задавать неудобные вопросы власть имущим.
Семён, 18 ноября 2020 13:48
Давайте не будем говорить о неготовности детей к дистанционному обучению. В конце концов, большинство людей способны обеспечить детей ноутбуком, интернетом и принтером/сканером (а кое-кому даже деньги выделялись). Непонятно, почему не готовы школы. Ведь ситуация была прогнозиоуема еще полгода назад. Часть забот должно взять на себя министерство образования: записать онлайн-уроки, обеспечить школы веб-камерами и быстрым интернетом, провести обучение учителей и преподавателей. Учитель должен лишь стать комментатором и проверяющим. Ничего сложного в этом нет. И то, что я вижу в простых школах и университетах- это полный провал системы образования. Учителям нечего ныть-вы обделались по-полной. Давайте срочно наверстывать упущенное время и, если нужно, работать до 23.00. На кону наши дети.

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