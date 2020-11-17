Детальный прогноз для Весов - гороскоп на 2021 год

Людям, рожденным под Знаком Весов, в 2021 году предстоит много работать, чтобы обрести благополучие и справиться с трудностями на пути к счастью.

Представителям этого Знака в 2021 году астрологи советуют брать быка за рога, иначе длительное пребывание в своем мире и бездействие может стать причиной множества неприятностей

Людям, рожденным под Знаком Весов, в 2021 году предстоит много работать, чтобы обрести благополучие и справиться с трудностями на пути к счастью. Свои силы важно приложить в верном направлении.

Весов можно назвать интровертами, которые нуждаются в одиночестве для того, чтобы поразмышлять о жизни и в спокойной обстановке составить план действий. Представителям этого Знака в 2021 году астрологи советуют брать быка за рога, иначе длительное пребывание в своем мире и бездействие может стать причиной множества неприятностей. Эксперты рекомендуют Весам заранее подготовится ко встрече нового 2021 года, чтобы заручиться поддержкой Белого Металлического Быка.

Мужчина-Весы

Мужчинам-Весам поможет умение нестандартно подходить к решению серьезных вопросов. В 2021 году мешать будут долгие размышления, а также импульсивность и непостоянство. Справиться с трудностями позволит умение брать ответственность за свои поступки. Научившись справляться с отрицательными эмоциями и усмирив гордыню, Весы обретут надежного покровителя в лице Белого Металлического Быка.

Финансы и работа: астрологи рекомендуют Весам избегать незавершенных дел, которые будут вытягивать силы и энергию, заставляя раз за разом отказываться от воплощения в жизнь новых идей из-за нехватки времени. Финансовая сторона жизни будет позитивной, если не бояться работы и свести к минимуму долги. Умение видеть намерения людей поможет Весам отказываться от сомнительных седелок.

Любовь и отношения: Весам предстоит выстраивать отношения по-новому, достигая компромиссных решений, и учиться признавать то, что партнер также имеет право голоса. Удача в личной жизни ожидает тех представителей Знака, кто готов меняться и вместе с избранниками идти к благополучной жизни. В противном случае отношения могут завершиться.

Настроение и здоровье: в 2021 году настроение и здоровье будут на высоте, однако это не значит, что не нужно следить за своим самочувствием. Опасность ожидает тех, кто работает до изнеможения, не обращая внимание на переутомление. Своевременный отдых и физические нагрузки будут хорошими спутниками как самочувствия, так и позитивного настроя.

Женщина-Весы

Женщинам этого Знака астрологи рекомендуют научиться говорить «нет» как своим сиюминутным прихотям, так и токсичным людям. В новом году тех, кто потакает слабостям, ждут финансовые трудности, а если вовремя не остановить токсичных людей, то неприятности посыплются, как из рога изобилия. Справиться с проблемами поможет воспитание уверенности и повышение самооценки.

Финансы и работа: дамам не стоит пытаться заработать всех денег и переутомляться. Нехватка сил может привести к тому, что вместо выполнения важной работы Весы будут хандрить и раздражаться. Успех придет не сразу, однако если вовремя отдыхать, а также научиться принимать единоличные решения без особого промедления, удача не заставит себя ждать.

Любовь и отношения: стараясь угодить всем, женщины-Весы не достигнут гармонии в отношениях. Представительницам этого Знака важно четко обозначить свою позицию, чтобы вовремя отсеивать из окружения людей, не способных принести счастье и благополучие. Это касается и отношений с близкими людьми, и профессиональной сферы.

Настроение и здоровье: в год Быка настроение и здоровье не будут подвергаться серьезным испытаниям, но Весам важно сохранять позитивный настрой не только когда все идет хорошо, но и в трудные минуты. Что касается здоровья, то дамам этого Знака астрологи рекомендуют пересмотреть рацион питания, включить в него как можно больше полезной пищи, чтобы наслаждаться активным образом жизни и цветущим видом.

В 2021 году ситуация, по мнению астрологов, улучшится, и год будет более спокойным, чем високосный 2020. Тем не менее под эгидой Быка расслабиться не получится, ведь новый покровитель благосклонен к тем, кто трудится и не боится ответственности.

Источник: dailyhoro.ru