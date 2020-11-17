Вампиры: как защититься от них

Не позволяйте навязчивым незнакомым лю­дям (про­мо­утерам, цыганам, попрошайкам и всем остальным) втянуть себя в разговор.

Есть люди, после беседы с которыми появляется чувство опустошенности

Простые правила

Не секрет, что общение далеко не всегда дарит положительные эмоции. Есть люди, после беседы с которыми появляется чувство опустошенности. Неважно, как их называть: «токсичные», «душные» или же «энергетические вампиры». Надо уметь от них защищаться.

Рот на замок

Хочу дать простые советы, которые помогут вам сохранить ресурсы при общении с вампирами всех видов и мастей. Они действительно работают. Что ж, приступим?

✔ Не позволяйте навязчивым незнакомым лю­дям (про­мо­утерам, цыганам, попрошайкам и всем остальным) втянуть себя в разговор.

✔ Во время разговора с незнакомым человеком держите определенную дистанцию (как минимум метр).

✔ Общение с нытиками, людьми, которые постоянно жалуются на судьбу, сведите к минимуму.

✔ Поддерживайте приятельские отношения с окружающими. Как говорится в китайской пословице, «улыбайтесь всем, кто встречается по пути, когда поднимаетесь в гору, ведь неизвестно, кого вы встретите, когда будете спускаться вниз».

✔ Без сожаления разрывайте отношения с лжедрузьями, а также с пустыми людьми, которые напрасно отнимают ваше время и внимание.

✔ Уважайте окружающих — тогда сможете рассчитывать на аналогичное отношение к себе. Помните: мир — это зеркало наших действий и поступков.

Берегите ресурсы

✔ Не сорите деньгами, берегите средства.

✔ Будьте расчетливы, чтобы в тяжелые времена не пришлось просить в долг. Это избавит вас не только от финансовой, но и от энергетической зависимости.

✔ В любых ситуациях не нужно давать себя в обиду. Очень важно научиться спокойно отстаивать свои принципы и убеждения.

✔ Что бы ни происходило, демонстрируйте спокойствие и уверенность. На такого человека гораздо сложнее оказывать негативное воздействие. Конечно, внешние проявления должны базироваться на внутреннем состоянии комфорта и уверенности. «Камуфляж», увы, не поможет.

✔ Не расходуйте попусту психическую энергию. Учитесь спокойно реагировать на различные мелкие неприятности.

✔ Учитесь преодолевать себя, вырабатывайте умение переключаться с негативных мыслей на позитивное восприятие реальности.

О личных границах и не только

✔ Не вмешивайтесь в конфликты между родственниками, друзьями и знакомыми (за редким исключением, когда дело уже пахнет керосином). Они решают свои проблемы, а ваша задача — сохранить собственную энергию. Оставаясь в стороне от конфликта, легче увидеть, что происходит на самом деле. Опыт наблюдателя поможет в решении ваших проблем.

✔ Старайтесь взвешенно подходить к своим действиям, словам и поступкам. Это убережет от многих неприятных ситуаций.

✔ Всегда планируйте дела заранее, иначе придется идти на поводу у обстоятельств или других людей.

✔ Не бойтесь брать на себя определенную ответственность. Главное, чтобы она не была чрезмерной.

✔ Стремитесь к тому, чтобы ваши слова никогда не расходились с делами. Ведь обман всегда чувствуется на бессознательном уровне. Если окружающие поймут, что с вами нельзя иметь дело, — это прямой путь к потере доверия и уважения.

✔ Соблюдайте социальные нормы и правила поведения. На них базируются общественные отношения, помогающие лучше адаптироваться в реальной жизни.

✔ Найдите свой образ и постарайтесь его придерживаться. И не пытайтесь угодить всем — главное, нравиться себе.

Стремление к совершенству

Постарайтесь избавиться от зависти. Это крайне деструктивное чувство, которое демонстрирует, что вы не можете сами достичь определенных целей и потому испытываете неприязнь к другим, более успешным людям. Кроме того, зависть, как и ревность, сжигает огромное количество энергии.

Постоянно работайте над собой, самосовершенствуйтесь. Вопреки распространенному мнению, которое убеждает нас, что взрослого человека не переделать, от ненужных качеств со временем вполне реально избавиться. Изменение себя — очень интересный и продуктивный процесс. А те, кто считают иначе, чаще всего оказываются бездельниками, идущими на поводу у других людей.

Находите время для полного уединения. Так вы сможете привести мысли в порядок, сконцентрировать внимание на главном.

Чаще общайтесь с природой. Ходите в походы, на рыбалку, хотя бы в ближайшем парке гуляйте. Во-первых, это снимает психологическую нагрузку, помогает освободиться от негативных мыслей. Во-вторых, очищает энергетически, отметая все ненужное, добавляя полезную, чистую и продуктивную энергию. Также по возможности путешествуйте по незнакомым местам. Новые впечатления подарят большой запас жизненных сил, которого надолго хватит.

Источник: oracle-today.ru