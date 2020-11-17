Помесячный прогноз погоды на 2021 год: от января до декабря в России

Бык отличается уверенным и надежным характером, а погода изменчива по своей сути и зависит несколько от иных факторов, чем астрологические характеристики года. Тем не менее каждый год она разная и умеет преподнести нам сюрпризы. Посмотрим, какая погода ожидает нас в этом году.

Каждый год погода разная и умеет преподнести нам сюрпризы

Помесячный прогноз погоды

Бык отличается уверенным и надежным характером, а погода изменчива по своей сути и зависит несколько от иных факторов, чем астрологические характеристики года. Тем не менее каждый год она разная и умеет преподнести нам сюрпризы. Посмотрим, какая погода ожидает нас в этом году.

Январь

На большей части европейской территории России в начале января умеренные морозы. Во второй декаде — чередование небольших морозов и оттепели. К концу января похолодает: днем –10…–15°С.

На Урале в первые дни января — снег, метель. В середине месяца вероятны оттепели. В последних числах января днем до –8…–13°С, слабый снег.

На юге Западной Сибири в начале месяца мягкая погода со снегом. К середине января похолодает. Завершится месяц умеренно морозной погодой: дневная температура –9…–14°С.

На юге Дальнего Востока в середине января установится сухая, умеренно морозная погода. К началу третьей десятидневки пройдет снег. В конце месяца днем –7…–12°С.

Февраль

На большей части европейской территории России февраль начнется морозами, днем –10…–15°С. К концу первой декады пройдут осадки. К середине месяца слабые морозы с небольшим снегом. Завершится февраль волной холода, ночью местами до –20°С.

На Урале в начале февраля днем –13…–18°С, но уже к концу первой декады вероятны оттепели. Во второй декаде неустойчивая погода, завершится месяц умеренными морозами.

На юге Западной Сибири наиболее крепкие морозы ожидаются в середине первой декады, днем –18…–23°С, без осадков. К середине февраля морозы ослабеют до –5…–10°С, пройдет снег. Такой же погодой месяц и завершится.

На юге Дальнего Востока в первые дни февраля без осадков, днем –3…–8°С. К началу второй декады похолодает. Завершится февраль теплой и сухой погодой, днем 0…–5°С.

Март

На большей части европейской территории России в первой половине марта ожидается чередование оттепели и умеренных морозов. К концу второй декады начнется потепление до +3…+8°С, без существенных осадков. Завершится март теплой погодой.

На Урале в первые дни марта ожидаются морозы. К концу второй декады начнется потепление, затем снова похолодает. В конце марта — до +4…+9°С.

На юге Западной Сибири в начале марта чередование небольших морозов и оттепели, снег. К середине месяца суще­ственных осадков не ожидается. В конце второй декады вновь похолодает. Завершится март ветреной погодой.

На юге Дальнего Востока в первые дни месяца дневная температура –1…–6°С. В начале второй декады пройдут небольшие осадки, потеплеет. Завершится март сухой и теплой погодой.

Апрель

На большей части европейской территории России в начале апреля преобладающая температура +10…+15°С. В конце второй декады и до конца месяца установится сухая и теплая погода.

На Урале в первых числах апреля сухо и тепло, затем похолодает, возможен небольшой снег. Во второй декаде ожидается неустойчивая погода. В конце месяца потеплеет.

На юге Западной Сибири в первой декаде апреля днем от +7°С до –5°С. К середине месяца погода улучшится. В конце второй десятидневки вновь похолодает. В третьей декаде ожидается неустойчивая погода.

На юге Дальнего Востока в начале месяца ожидается теплая и сухая погода, днем +10…+15°С. К концу первой декады пройдут осадки, ветрено. В середине месяца дневная температура +12…+17°С.

Завершится апрель неустойчивой погодой с осадками и порывистым ветром.

Май

В начале месяца на большей части европейской территории России ожидается теплая погода с дождями и грозами, днем +20…+25°С. В середине мая сухая и теплая погода установится в большинстве областей. Завершится месяц умеренно теплой погодой с кратковременными дождями.

На Урале в начале мая днем +17…+22°С. К началу второй декады и до третьей вероятна волна холода. Завершится май сухой и умеренно теплой погодой.

На юге Западной Сибири в начале месяца днем +6…+11°С. К концу первой декады потеплеет, пройдут кратковременные дожди. В середине мая ожидается дождливая и прохладная погода. В конце месяца ветрено, днем +11…+16°С.

На юге Дальнего Востока в первой декаде мая будет преобладать теплая и сухая погода, днем до +18…+23°С. В середине месяца пройдут кратковременные дожди. В третьей декаде теплые и прохладные дни будут чередоваться.

Июнь

На большей части европейской территории России в начале месяца без существенных осадков, днем +22…+27°С. В середине июня днем +17…+22°С. В третьей декаде кратковременные дожди.

На Урале в первой декаде чередование теплых и прохладных дней. К середине месяца температура днем +24…+29°С. Завершится первый летний месяц сухой и теплой погодой.

На юге Западной Сибири в начале июня ожидается прохладная погода. В середине месяца пройдут дожди, днем +19…+24°С. В последних числах июня дожди.

На юге Дальнего Востока начало месяца ожидается прохладным и дождливым. В середине июня станет немного теплее, днем +18…+23°С, дожди. К концу месяца осадки прекратятся.

Июль

В начале июля на большей части европейской территории России днем максимальная температура +22…+27°С. В середине месяца станет прохладнее, дожди. Завершится июль жаркой и сухой погодой.

На Урале в начале месяца днем +19…+24°С. В конце второй декады прохладно. Завершится июль теплой и сухой погодой.

На юге Западной Сибири центральный летний месяц ожидается несколько прохладнее обычного, днем преобладающая температура +20…+25°С.

На юге Дальнего Востока июль прохладный и влажный, днем +20…+25°С. Завершится месяц теплой погодой, местами грозовые дожди, днем +22…+27°С.

Август

На большей части европейской территории России в первые дни августа пройдут дожди. Затем возвратится теплая и сухая погода. В последние дни лета днем максимальная температура +23…+28°С.

На Урале последний летний месяц ожидается прохладнее обычного. Завершится август сухой погодой с дневной температурой +17…+22°С.

На юге Западной Сибири в середине месяца пройдут дожди, днем +20…+25°С. В конце августа дневная температура +14…+19°С.

На юге Дальнего Востока в первые дни месяца ожидается днем +24…+29°С. К концу второй и начале третьей декады пройдут дожди. К концу августа потеплеет.

Сентябрь

На большей части европейской территории России в начале сентября ожидается теплая и сухая погода. Температура днем +23…+28°С. В середине и в конце месяца неустойчивая и прохладная погода с кратковременными дождями, днем +8…+13°С.

На Урале в первой декаде ожидается неустойчивая погода. В середине сентября днем +9…+14°С, а завершится месяц волной холода с ночными заморозками.

На юге Западной Сибири интенсивные дожди пройдут в первой декаде сентября, днем колебания температуры от +18…+23°С до +10…+15°С. К середине месяца похолодает. В конце сентября ожидается чередование теплых и холодных дней, дожди.

На юге Дальнего Востока в первые дни месяца пройдут кратковременные дожди при температуре +18…+23°С. Во второй половине сентября будет преобладать теплая и сухая погода, днем +21…+26°С.

Октябрь

В начале месяца на большей части европейской территории России кратковременные дожди, днем +9…+14°С. В середине октября ожидается потепление. Завершится месяц неустойчивой погодой.

На Урале месяц начнется с теплой погоды, но уже к середине первой декады заметно похолодает. Прохладная погода сохранится до середины октября. Завершится месяц неустойчивой погодой с дождями.

На юге Западной Сибири в начале октября днем +13…+18°С. К середине месяца ожидается холодный фронт, землю припорошит снегом, днем 0…–3°С. Завершится октябрь относительно теплой погодой с небольшими кратковременными дождями.

На юге Дальнего Востока в первой половине месяца ожидаются дожди с усилением ветра. Завершится октябрь прохладной погодой с ночными заморозками и дневной температурой +2…+7°С.

Ноябрь

На большей части европейской территории России в начале месяца днем +5…+10°С. В середине ноября пройдут дожди. На севере снег. В третьей декаде оттепели будут сменяться небольшими морозами.

На Урале в первой половине ноября ожидается неустойчивая погода с осадками и колебаниями температуры. К концу месяца заметно похолодает, днем –11…–16°С, ночью местами до –25°С.

На юге Западной Сибири в первых двух декадах ноября ожидаются осадки и колебания температуры. Волна холода с ночными морозами до –25°С, днем до –14…–19°С вероятна ближе к концу месяца.

На юге Дальнего Востока теплая и сухая погода с дневной температурой +8…+13°С ожидается в первой декаде месяца. К середине ноября землю припорошит снегом. В третьей декаде ожидаются умеренные морозы.

Декабрь

На большей части европейской территории России декабрь начнется с умеренных морозов, без существенных осадков. К концу первой декады пройдет снег, на дорогах будет скользко. Ближе к концу декабря небольшие морозы будут чередоваться с оттепелями, пройдет снег.

На Урале в начале месяца ожидается сухая и морозная погода. К началу второй декады пройдет небольшой снег и морозы ослабеют до –3…–8°С. В начале третьей декады не исключена волна холода с дневной температурой –17…–22°С. Завершится декабрь ослаблением холодов, днем –7…–12°С.

На юге Западной Сибири в начале месяца умеренные морозы. В середине декабря пройдет снег, морозы ослабеют до –4…–9°С. Завершится месяц ослаблением холодов, местами пройдет небольшой снег.

На юге Дальнего Востока в начале месяца небольшой снег. В середине декабря днем –1…–6°С. В третьей декаде будет преобладать сухая и морозная погода: днем –8…–13°С.

Источник: oracle-today.ru