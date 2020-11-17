Уже известно, кому проиндексируют пенсию с 1 января 2020: оказалось, не всем

Индексация страховых пенсий, которая ежегодно проводится в январе, касается неработающих пенсионеров. Сюда же включают получателей пособий, которые отправляются на пенсию по старости. Их ожидает увеличение в рамках 6,3%. Равнение проводится на основании прогнозов по инфляции, но на этот раз случилось небольшое отступление.

Индексация страховых пенсий, которая ежегодно проводится в январе, касается неработающих пенсионеров

С 1 января 2021 года в силу вступает программа перерасчета пенсий, но вот кому именно будет повышено пособие, успели разобраться не все. Увеличение размера выплат – не единственное новшество, которого стоит ожидать пожилым россиянам, ведь законодатели продолжают решать вопрос существования накопительной части пенсии в ее привычном представлении.

Кому будет пересмотрен размер пособия с 1 января 2021 года

Индексация страховых пенсий, которая ежегодно проводится в январе, касается неработающих пенсионеров. Сюда же включают получателей пособий, которые отправляются на пенсию по старости. Их ожидает увеличение в рамках 6,3%. Равнение проводится на основании прогнозов по инфляции, но на этот раз случилось небольшое отступление.

По прогнозам экономистов, уровень запланированной официальной инфляции составляет от 3,7% до 4%, в то время как повышение оказалось практически в полтора раза больше.

Эксперты успели подсчитать, что среднее увеличение по стране составит около тысячи рублей, что в ситуации с экономическими последствиями затянувшегося карантина на фоне коронавируса является существенным подспорьем для россиян. По данным специалистам по соцполитике Елены Бибиковой, усредненное пенсионное значение в Российской Федерации потянет почти на 17,400 рублей.

Еще одной хорошей новостью считается сокращение рисков «потерять» и, соответственно, недосчитаться части накопленного трудового стажа. Касается это ситуаций, когда сведения о работе вносились в бумажную версию трудовой книжки. Пенсионеры нередко оставались ни с чем, когда требовалось доказать свой стаж, а документации в связи с ликвидацией предприятия или по другой причине найти не удавалось. Теперь сведения о гражданах будут сохраняться в электронном формате для улучшения качестве безопасности накопления данных.

Повышение пенсий другим категориям пенсионеров в России

В феврале перерасчет ожидает и ряд других получателей. Среди них:

инвалиды вне зависимости от присвоенной группы;

ветераны боевых действий.

Точное значение для повышения размера выплат будет рассмотрено несколько позже. Для расчета используется равнение на индекс потребительских цен, взятых за прошлый отчетный период. По текущим данным значение добралось до отметки 3,8%, но так как официального объявления по заданному поводу еще не было сделано, то потенциальных получателей просят набраться терпения и ожидать дополнительных известий.

Апрельского повышения стоит ждать всем тем, кто не успел при активной трудовой жизни набрать достаточно пенсионных коэффициентов или нужного количества стажа. Пенсии, которые назначаются по такой программе, называют социальными. Их пересматривают на ежегодном основании, используя для расчета индекс роста прожиточной минималки, присвоенной пенсионеру. По официальным данным, пока что уровень тут составляет 2,6%, но законодатели не исключают варианта, что его могут поменять.

Что будет с накопительной пенсией

Одним из самых острых вопросов для пенсионеров были и остаются накопительные выплаты. Классическое действие такой программы было заморожено еще в 2014 году. Спровоцировано такое положение вещей тем, что структура накопительных пенсий в РФ все еще оставляет желать лучшего.

Закон по этой части вроде бы как имеется, но вот отчисления на практике так и не проводятся. Средства не поступают на специальные накопительные счета. Такого же алгоритма законодатели хотят придерживаться вплоть до 2023 года, если предложение будет одобрено членами Государственной думы. Рассмотрение предложения уже во втором чтении намечено на ноябрь.

Источник: 1rre.ru