Пенсионеры тоже будут платить налог на проценты по вкладам с 2021 года

Владимир Путин лично сообщил о том, что физическим лицам придется смириться с новым видом налога. Он распространяется на граждан, которые имеют депозиты или хранят облигации.

Официального одобрения по освобождению пожилых клиентов банков от налогов не поступало

Обновление налогового законодательства в 2021 году оставило много вопросов среди рядовых граждан, которые так и не смогли окончательно разобраться в том, будут ли пенсионеры платить налог на проценты по вкладам или их эта участь обойдет стороной. Актуальности теме добавляет тот факт, что внесение пенсионеров в список льготных категорий поднималось, но окончательного решения широкая публика так и не услышала.

Кто будет платить налог на проценты по депозитам

Владимир Путин лично сообщил о том, что физическим лицам придется смириться с новым видом налога. Он распространяется на граждан, которые имеют депозиты или хранят облигации. Согласно президентскому предписанию, сумма налоговой составляющей равняется 13% от получаемых доходов с вклада или закрепленных инвестиций в рамках работы на рынке ценных бумаг. Новшество затронет только интересы тех, чья доходная статья по заданному параметру перевалит за отметку в миллион рублей.

Не успели члены правительства официально разъяснить, каким конкретно образом будет вестись взятие налогов, как россияне впопыхах бросились в банковские организации. Многие рядовые граждане на фоне панических настроений намеренно снимали депозиты, даже если приходилось разрывать долгосрочные договоры, теряя при этом часть прибыли. Повлияло на эту тенденцию и то, что ставки по вкладам стали падать на фоне пандемии коронавируса. Все вместе это сыграло злую шутку с отечественной банковской системой.

Сергей Миронов из «Справедливой России» призвал население не поддаваться панике. Все равно отыскать настолько же простой в понимании инструмент для получения пассивного дохода – задача не из самых простых. Основная проблема крылась в том, что люди по собственному незнанию решили, что налог будут взимать, если тело вклада составляет от 1 млн рублей и больше. В действительности в пользу государства деньги будут переводить только в случае, если на такую сумму потянет депозитный доход. В реальности подходящих под такие стандарты депозитов в стране не так уж и много.

Будут ли пенсионеры облагаться депозитным налогом

Некоторые россияне решили перехитрить систему, разбрасывая сумму на несколько отдельных вкладов, и помещая средства в разные банки. Законодатели предупредили, что такой номер не пройдет. Все равно система отыщет все депозиты вне зависимости от банковской организации, потом объединит их и посчитает прибыль.

На фоне ряда непонятных рядовому населения нюансов чиновники рассматривали различные дополнения к плану. В «Справедливой России» не исключали поднять планку с миллиона до 1,4 млн рублей.

Отдельно рассматривался вопрос освобождения от налоговой ноши людей пенсионного возраста. В комитете по финансовому рынку не исключали такой возможности на стадии обсуждения улучшений готовящегося к принятию закона. Официального одобрения по освобождению пожилых клиентов банков от налогов не поступало, что заставляет пенсионеров ожидать поступления дополнительной информации в ближайшем будущем.

Новшества по вкладам, вступающие в силу с 2021 года

Эксперты предупредили, что в налоговой базе не станут учитывать проценты по депозитам в рублях, если речь идет об остатке на счету. Правило касается ставок, которые в период налогового действия не повышались больше, чем на 1%. На практике это означает, что освобождение получили:

текущие счета;

карточные счета;

вклады до востребования.

В случае с валютным вкладом потребуется конвертация в рубли. За основу калькуляции будут брать курс от Центробанка с учетом показателя на день фактического получения дохода.

Источник: 1rre.ru