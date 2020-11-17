Стало ли меньше пробок в мегаполисах во время пандемии?

Несмотря на пандемию, машин на дорогах Москвы стало на 4% больше, чем в довирусные времена, свидетельствуют данные мониторинга центра "Безопасный транспорт" и Центра организации дорожного движения.

Даже если сравнивать первую и вторую недели ноября, столичный трафик вырос на 1%. Вроде бы и не так много, но в абсолютных цифрах это плюс 30 тысяч авто. Вкупе с дождями, заморозками, дорожным ремонтом и реконструкцией это каждый вечер дает 8 из 10 баллов в "Яндекс.Пробках". Восьмерка была даже в минувшую пятницу, хотя теплый сезон кончился и дачных пробок уже давно нет.

В пресс-службе департамента транспорта отмечают, что пандемия изменила дорожную стратегию москвичей. Из-за перехода миллиона горожан на удаленку, утренний час пик на дорогах как таковой исчез - в офис же не надо ехать. Количество ежедневных поездок в МЦК и метро по сравнению с сентябрем снизилось почти на 700 тысяч за счет соблюдающих домашний режим студентов и пенсионеров.

А вот в течение дня и вечером люди стали активнее выезжать. И предпочтение стали отдавать индивидуальному транспорту, а не общественному. Хотя Роспотребнадзор заявил, что благодаря дезинфекции "короны" на поверхностях автобусов и поездов нет, многие предпочитают не рисковать.

Еще несколько тысяч москвичей во время пандемии стали планировать поездки на метро вне часа пик. Этому способствует эксперимент "Время ранних": кто заходит в подземку на "фиолетовой" и "розовой" линиях раньше 7.15, получают 50-процентную скидку на проезд. И это уменьшило число пассажиров на этих линиях в час пик на 8 процентов.

В метро Санкт-Петербурга в час пик многолюдно, о пандемии напоминают только маски. Но, по оценкам перевозчика, сейчас трафик на 30% ниже, чем в прошлом году. Метро Петербурга на особый режим работы переходило весной, когда из-за введенных ограничений пассажиропоток упал более чем на 90%. Социальные сети заполонили фото пустых платформ и одиноких пассажиров в вагоне. С начала лета пассажиропоток начал потихоньку восстанавливаться. Похожая ситуация наблюдается и на наземном транспорте. Так, согласно исследованию Центра управления транспортом, в Петербурге сейчас трафик составляет 76% от прошлогоднего.