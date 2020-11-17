Вакцина Moderna от COVID-19 эффективна на 94,5 % - показали исследования в США

Исследование фазы 3 соответствовало статистическим критериям с эффективностью вакцины 94,5% (p <0,0001)

Первый промежуточный анализ включал 95 участников с подтвержденными случаями COVID-19.

Исследование фазы 3 соответствовало статистическим критериям с эффективностью вакцины 94,5% (p <0,0001).

Moderna намеревается подать на разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях (EUA) с НАС FDA в ближайшие недели и ожидает, что EUA будет основываться на окончательном анализе 151 случая и среднем периоде наблюдения более 2 месяцев.

КЕМБРИДЖ, Массачусетс.- (БИЗНЕС-ПРОВОД) - ноя. 16, 2020- Moderna, Inc. (Nasdaq: MRNA), биотехнологическая компания, впервые разработавшая лекарственные средства и вакцины на основе матричной РНК (мРНК) для создания нового поколения трансформирующих лекарств для пациентов, объявила сегодня, что независимая Национальные институты здравоохранения США- назначенный Совет по мониторингу безопасности данных (DSMB) для исследования фазы 3 мРНК-1273, вакцины-кандидата против COVID-19, сообщил Moderna что испытание соответствовало статистическим критериям, заранее указанным в протоколе исследования по эффективности, с эффективностью вакцины 94,5%. В этом исследовании, известном как исследование COVE, приняли участие более 30 000 участников.НАС и проводится в сотрудничестве с Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), часть Национальные институты здоровья (NIH) и Управление передовых биомедицинских исследований и разработок (BARDA), часть Кабинет помощника Секретарь по готовности и реагированию на Министерство здравоохранения и социальных служб США.

Первичная конечная точка исследования COVE фазы 3 основана на анализе подтвержденных и рассмотренных случаев COVID-19, начиная с двух недель после введения второй дозы вакцины. Этот первый промежуточный анализ был основан на 95 случаях, из которых 90 случаев COVID-19 наблюдались в группе плацебо по сравнению с 5 случаями, наблюдаемыми в группе мРНК-1273, что привело к точечной оценке эффективности вакцины в 94,5% (p <0,0001). ).

Вторичная конечная точка анализировала тяжелые случаи COVID-19 и включала 11 тяжелых случаев (как определено в протоколе исследования ) в этот первый промежуточный анализ. Все 11 случаев произошли в группе плацебо и ни одного - в группе вакцинированной мРНК-1273.

95 случаев COVID-19 включали 15 пожилых людей (возраст 65+) и 20 участников, которые были идентифицированы как представители разных сообществ (включая 12 латиноамериканцев или латиноамериканцев, 4 чернокожих или афроамериканцев, 3 американцев азиатского происхождения и 1 многорасового).

Промежуточный анализ включал одновременный обзор имеющихся данных по безопасности исследования COVE фазы 3, проведенный DSMB, который не сообщил о каких-либо серьезных проблемах с безопасностью. Обзор запрошенных побочных эффектов показал, что вакцина в целом хорошо переносилась. Большинство нежелательных явлений были легкой или средней степени тяжести. Явления 3 степени (тяжелые) с частотой более или равной 2% после первой дозы включали боль в месте инъекции (2,7%), а после второй дозы включали усталость (9,7%), миалгию (8,9%), артралгию (5,2%). ), головная боль (4,5%), боль (4,1%) и эритема / покраснение в месте инъекции (2,0%). Эти нежелательные явления обычно длились недолго. Эти данные могут быть изменены на основе текущего анализа данных исследования COVE фазы 3 и окончательного анализа.

Предварительный анализ показывает, что профиль безопасности и эффективности во всех оцениваемых подгруппах в целом остается неизменным.

Компания ожидает, что по мере увеличения числа случаев, предшествующих окончательному анализу, точечная оценка эффективности вакцины может измениться. Компания планирует представить данные полного исследования COVE фазы 3 в рецензируемую публикацию.

«Это поворотный момент в разработке нашей вакцины-кандидата COVID-19. С начала января мы преследуем этот вирус, чтобы защитить как можно больше людей во всем мире. Все время мы знали, что каждый день имеет значение. Этот положительный промежуточный анализ нашего исследования фазы 3 дал нам первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвратить заболевание COVID-19, в том числе тяжелое », - сказал Стефан Бансель, Генеральный директор Moderna. «Этот этап можно только из-за тяжелую работу и жертв так много. Я хочу поблагодарить тысячи участников наших исследований Фазы 1, Фазы 2 и Фазы 3, а также сотрудников наших центров клинических испытаний, которые были на переднем крае борьбы с вирусом. Они вдохновляют всех нас. Я хочу поблагодарить Национальные институты здравоохранения США, в частности NIAID, за их научное лидерство, в том числе за годы фундаментальных исследований потенциальных угроз пандемии в Центр исследования вакцинэто привело к открытию наилучшего способа получения белковых антигенов Spike, которые используются в нашей и других вакцинах. Я хочу поблагодарить наших партнеров из BARDA и Operation Warp Speed, которые сыграли важную роль в ускорении нашего продвижения к этому моменту. Наконец, я хочу поблагодарить Moderna коллектив, наших поставщиков и партнеров за их неустанный труд в области исследований, разработки и производства вакцины. Мы с нетерпением ждем следующих этапов подачи заявки на EUA в НАС и нормативные документы в странах по всему миру, в то время как мы продолжаем собирать данные о безопасности и эффективности вакцины в исследовании COVE. Мы по-прежнему привержены делу и сосредоточены на том, чтобы внести свой вклад в прекращение пандемии COVID-19 ».

На основании этих промежуточных данных по безопасности и эффективности, Moderna намеревается подать на разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях (EUA) с Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в ближайшие недели и ожидает, что EUA проинформирует об окончательных данных по безопасности и эффективности (со средней продолжительностью не менее 2 месяцев). Moderna также планирует подавать заявки на получение разрешений в глобальные регулирующие органы.

Moderna работает с Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Операция Warp Speed ​​и Мак Кессон (NYSE: MCK), дистрибьютора вакцины против COVID-19, с которым НАС Правительство, а также глобальные заинтересованные стороны должны быть готовы к распространению мРНК-1273 в случае, если оно получит EUA и аналогичные глобальные разрешения. К концу 2020 года Компания ожидает иметь около 20 миллионов доз мРНК-1273, готовых к отправке вНАС Компания остается на пути к производству от 500 миллионов до 1 миллиарда доз во всем мире в 2021 году. 10 ноября, то Американская медицинская ассоциация(AMA) выпустила код действующей процедурной терминологии (CPT), чтобы сообщить о вакцинации мРНК-1273 (код: 91301). Moderna недавно объявлено о дальнейшем прогрессе в обеспечении распространения, хранения и обращения с вакциной, которые могут осуществляться с использованием существующей инфраструктуры.

Чтобы узнать больше о работе Moderna над мРНК-1273, посетите www.modernatx.com/COVID19 .

Об исследовании COVE фазы 3

Фаза 3 исследования COVE представляет собой рандомизированное плацебо-контролируемое исследование 1: 1, в котором тестируется мРНК-1273 при уровне дозы 100 мкг с участием 30 000 участников. НАС, возраст от 18 лет и старше. Первичная конечная цель - профилактика симптоматического заболевания COVID-19. Ключевые вторичные конечные точки включают профилактику тяжелого заболевания COVID-19 и предотвращение заражения SARS-CoV-2. В ходе исследования будут по-прежнему собираться дополнительные данные, относящиеся к безопасности и эффективности, даже после подачи EUA. Окончательные оценки эффективности вакцины как для первичных, так и для вторичных конечных точек будут зависеть от совокупности данных, которые будут накапливаться для получения информации для окончательного анализа. Moderna тесно сотрудничал с BARDA и Национальные институты здравоохранения США, включая сеть предотвращения COVID-19 (CoVPN) NIAID , для проведения исследования COVE фазы 3 в рамках операции Warp Speed. Партнер Moderna, PPD (Nasdaq: PPD ), ведущая глобальная исследовательская организация по контрактам, предоставляющая комплексные комплексные услуги по разработке лекарств, лабораторным услугам и управлению жизненным циклом, также сыграла важную роль в успешном проведении исследования COVE.

Исследование COVE фазы 3 было разработано в сотрудничестве с FDA и Национальные институты здравоохранения США для оценки американцев, подверженных риску тяжелой болезни COVID-19, и завершил набор 30000 участников в возрасте 18 лет и старше вНАС на 22 октября, в том числе с высоким риском тяжелых осложнений COVID-19. В исследование COVE включены более 7000 американцев в возрасте старше 65 лет. В него также включены более 5000 американцев в возрасте до 65 лет, которые имеют хронические заболевания высокого риска, которые подвергают их повышенному риску тяжелой формы COVID-19, например диабет. , тяжелое ожирение и сердечные заболевания. Эти группы высокого медицинского риска составляют 42% от общего числа участников исследования COVE фазы 3. В исследование также вошли сообщества, которые исторически были недостаточно представлены в клинических исследованиях и непропорционально сильно пострадали от COVID-19. В исследовании приняли участие более 11000 участников из цветных сообществ, что составляет 37% исследуемой популяции, что похоже на разнообразие НАС в целом. Это включает более 6000 участников, которые идентифицируют себя как испаноязычные или LatinX, и более 3000 участников, которые идентифицируют себя как Black или афроамериканец.

О мРНК-1273

мРНК-1273 - это мРНК-вакцина против COVID-19, кодирующая стабилизированную до слияния форму белка Spike (S), которая была совместно разработана Moderna и следователи из НИАИД Центр исследования вакцин. Первая клиническая партия, которая финансировалась Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям, был завершен 7 февраля 2020 г.и прошли аналитические испытания; он был отправлен в Национальные институты здравоохранения США на 24 февраля, 42 дня с момента выбора последовательности. Первому участнику исследования мРНК-1273 фазы 1 под руководством NIAID была введена дозировка16 марта63 дня от выбора последовательности до дозирования фазы 1 исследования. На 12 мая FDA присвоило мРНК-1273 обозначение Fast Track. На29 мая, первые участники в каждой возрастной когорте: взрослые в возрасте 18-55 лет (n = 300) и пожилые люди в возрасте 55 лет и старше (n = 300) получали дозу в Фазе 2 исследования мРНК-1273. На8 июля, Фаза 2 исследования завершила набор.

Результаты второго промежуточного анализа Национальные институты здравоохранения США-led Фаза 1 исследования мРНК-1273 в возрастных группах 56-70 и 71+ были опубликованы на29 сентября в Медицинский журнал Новой Англии. На28 июля, результаты доклинического исследования вирусного заражения приматов, не относящихся к человеку, по оценке мРНК-1273, были опубликованы в Медицинский журнал Новой Англии. На14 июля, промежуточный анализ исходных когорт в Национальные институты здравоохранения США-led Фаза 1 исследования мРНК-1273 была опубликована в Медицинский журнал Новой Англии. мРНК-1273 в настоящее время не одобрена для использования каким-либо регулирующим органом.

BARDA поддерживает продолжающиеся исследования и разработки мРНК-1273 с 955 миллионов долларовв федеральном финансировании по Контракту № 75A50120C00034. BARDA возмещает Modernaна 100 процентов допустимых затрат, понесенных Компанией для проведения программы, описанной в контракте BARDA. ВНАС правительство согласилось предоставить до 1,525 миллиарда долларов закупить запас мРНК-1273 под Контракт Министерства обороны США №. W911QY-20-C-0100.

Прогнозные заявления

Этот пресс-релиз содержит прогнозные заявления по смыслу Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года с внесенными в него поправками, в том числе относительно разработки Компанией потенциальной вакцины (мРНК-1273) против нового коронавируса, эффективности мРНК-1273 и ее возможностей. для предотвращения инфекции или смягчения симптомов COVID-19, профиля безопасности для мРНК-1273, дальнейших изменений эффективности мРНК-1273 по мере продолжения исследования Компания планирует получить разрешение регулирующих органов на использование мРНК-1273 в НАСи другие юрисдикции, а также ожидаемое производство компанией мРНК-1273. В некоторых случаях прогнозные заявления могут быть идентифицированы с помощью таких терминов, как «будет», «может», «должен», «мог бы», «ожидает», «намеревается», «планирует», «стремится», «предполагает, «Полагает», «оценивает», «прогнозирует», «потенциал», «продолжает» или отрицательное значение этих терминов или другой сопоставимой терминологии, хотя не все прогнозные заявления содержат эти слова. Прогнозные заявления в этом пресс-релизе не являются ни обещаниями, ни гарантиями, и вам не следует чрезмерно полагаться на эти прогнозные заявления, потому что они связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, многие из которых находятся вне контроля Moderna и что может привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в этих прогнозных заявлениях.Эти риски, неопределенности и другие факторы включают, среди прочего: тот факт, что никогда не существовало коммерческого продукта, использующего технологию мРНК, одобренного для использования; тот факт, что технология быстрого реагирования используется Modernaвсе еще разрабатывается и внедряется; тот факт, что безопасность и эффективность мРНК-1273 еще не установлены; несмотря на постоянное взаимодействие с FDA или другими регулирующими органами, FDA или другие регулирующие органы могут не соглашаться со стратегиями утверждения регулирующими органами Компании, компонентами наших документов, такими как дизайн клинических испытаний, поведение и методологии, или достаточность представленных данных ; потенциальные неблагоприятные воздействия из-за глобальной пандемии COVID-19, такие как задержки в рассмотрении нормативных требований, производственных и клинических испытаний, прерывания цепочки поставок, неблагоприятные последствия для систем здравоохранения и разрушение мировой экономики; и другие риски и факторы неопределенности, описанные в разделе «Факторы риска» в последнем квартальном отчете Moderna по форме 10-Q, поданной вместе с Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и в последующих документах, поданных Moderna с SEC, которые доступны на сайте SEC www.sec.gov . За исключением случаев, предусмотренных законом, Moderna отказывается от каких-либо намерений или ответственности за обновление или пересмотр любых прогнозных заявлений, содержащихся в этом пресс-релизе, в случае появления новой информации, будущих событий или иным образом. Эти прогнозные заявления основаны на текущих ожиданиях Moderna и действительны только на дату настоящего документа.

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Источник: investors.modernatx.com