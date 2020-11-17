25 правил красоток. Даже если вы не красавица - ею станете

Научиться быть красивой - даже когда вы совсем не чувствуете себя красивым - это обыгрывать свои лучшие качества, чтобы вы могли чувствовать себя хорошо от того, как вы выглядите.

Научиться быть красивой - даже когда вы совсем не чувствуете себя красивым - это обыгрывать свои лучшие качества

Иногда кажется, что мы вкладываем слишком много времени и усилий в попытки быть красивыми.

В конце концов, мы живем в мире одержимых красотой, а косметический бизнес - это индустрия с многомиллиардными доходами.

Но научиться быть красивой - это гораздо больше, чем просто найти лучший оттенок подводки или бронзатора. Речь идет о способах чувствовать себя красивой, сильной и уверенной. И это совсем не обязательно должно стоить больших денег.



Научиться быть красивой - даже когда вы совсем не чувствуете себя красивым - это обыгрывать свои лучшие качества, чтобы вы могли чувствовать себя хорошо от того, как вы выглядите.

Речь идет о поиске способов быть естественно красивыми, которые работают на вашу жизнь и чувствуют себя настоящими для вас.

В конце концов, если вам не нравится ваша внешность, будет ли иметь значение, если окружающие сочтут вас великолепной?

Поэтому в своем стремлении стать еще красивее, чем вы есть, убедитесь, что вы следуете лучшим советам по красоте - тем, которые повышают вашу общую привлекательность, но при этом ощущают себя на 100% настоящим и честным. У нас есть 25 из них, чтобы вы начали.

Как я могу быть красивой от природы? 25 советов, которые сделают вас более привлекательными:

1. Установите зрительный контакт.

Не только смотреть в глаза уважительному человеку, но и проявлять уверенность. Когда разговариваете с людьми, смотрите им в глаза и внимательно слушайте, что они говорят.

Этот тип активного, заинтересованного общения не только заставляет вас казаться более привлекательным, красивым и уверенным в себе для того, кого вы считаете привлекательным и хотите встречаться, но и может помочь вам на работе и даже в отношениях с семьей и друзьями.

Вы не поверите, насколько привлекательными люди найдут вас, когда вы действительно начнете обращать внимание. Вы также узнаете намного больше о людях в вашей жизни!

2. Больше улыбайтесь.

Все ненавидят, когда мужчины говорят женщинам: «Вы были бы намного красивее, если бы улыбались», и парням определенно следует прекратить говорить это полностью. Это грубо, сексистски и снисходительно.

При этом, когда вы настроены улыбаться, это действительно лучший ответ на вопрос: «Как я могу выглядеть более привлекательно?» Улыбка также снижает риск появления морщин, из-за которых вы выглядите сварливым, злым или подавленным.

Улыбка также может улучшить ваше настроение извне, что-то вроде техники «притворись, пока не сделаешь», чтобы мгновенно стать счастливее . Подумайте о чем-то, что заставляет вас смеяться, о члене семьи или домашнем животном, которое приносит вам радость, и позвольте этой улыбке появиться на вашем лице.

Тот факт, что улыбка делает вас красивее, - это просто дополнительный бонус.

3. Носите удобную и хорошо сидящую одежду.

Вам не обязательно иметь последние стили или копировать самых популярных авторитетов, чтобы иметь гардероб, который повысит вашу общую привлекательность.

На самом деле, если вы не любите делать покупки и быть в курсе последних тенденций, лучше всего придерживаться стиля и брендов, которые немного более неподвластны времени и заставляют вас чувствовать себя прекрасно. В вашем гардеробе должно быть несколько пар джинсов, которые заставят вас почувствовать себя богиней, когда вы их носите, сохранят их форму, чтобы они не становились бесформенными в течение дня, и были удобными, чтобы вы не всегда их поправляли или пытались удержать. в животе.

Madwell отлично подходит для узких джинсов, а Levi's - это всегда классика, но есть отличные варианты практически везде, куда бы вы ни посмотрели.

Если вы сомневаетесь, выбирайте облегающую одежду, которая в гардеробной будет немного тесной, но нисколько не неудобной. Это помогает им сохранять красивую форму после того, как они немного расшатываются, что почти любой деним будет делать через час или около того. Выбирайте ткани с небольшим процентом растяжения, чтобы они не теряли форму.

Простой коричневый или черный кожаный ремень с простой пряжкой поможет сохранить идеальную посадку с брюками, а также поможет стянуть талию платья или длинного топа.

Классические бело-черные футболки с круглым вырезом или скромным v-образным вырезом всегда в моде. Чтобы белые ткани оставались яркими, перед каждой стиркой распыляйте спрей для пятен OxyClean в подмышки (антиперспирант делает белые ткани желтыми!) И добавляйте в смывки немного отбеливающего ферментного порошка. Стирайте черные или темно-синие футболки в холодной воде, чтобы они не потускнели.

Купите несколько симпатичных кардиганов или свитеров-пуловеров, и вы получите повседневный гардероб, который будет отлично выглядеть в течение многих лет и поможет вам чувствовать себя естественно и красиво.

4. Позаботьтесь о своей коже.

Средства по уходу за кожей, которые вы используете, должны соответствовать вашей коже и вашим конкретным потребностям. Существуют очищающие и увлажняющие средства для всех типов кожи, в том числе для кожи, склонной к покраснению, сухости, жирной кожи, прыщей, проблем с Т-зоной, угрей и многого другого.

Хотя существует множество доступных по цене аптек, которые отлично справятся со своей задачей, большинство салонов красоты (например, Sephora или Beauty Collection) сделают вам небольшие пакеты с образцами, чтобы вы могли попробовать несколько, прежде чем вкладывать в них деньги. Вы также можете подумать о подписке на коробки с образцами косметики, такие как Ipsy или Birchbox.

В любом случае попробуйте самые разные и дайте каждому пару дней, чтобы действительно увидеть, помогает ли это. Помните, что даже если ваш великолепный друг использует определенное очищающее средство с отличными результатами, это не значит, что оно сделает то же самое для вас. Наши потребности в коже так же уникальны, как и мы!

Кроме того, при умывании лица, шеи и груди не забывайте использовать теплую, а не горячую воду. Эту нежную кожу можно легко повредить очень горячей водой и лишить ее полезных масел.

Что еще более важно, если ваша кожа кажется сухой или стянутой, ваша комбинация очищения и увлажнения не работает. Ощущение стянутости не только указывает на то, что ваша кожа не получает достаточно влаги (что может привести к преждевременному старению или шелушению), но и вам будет неудобно, что не помогает нам чувствовать себя очень красивыми!

Попробуйте более глубокий увлажняющий крем и возьмите его с собой, чтобы вы могли повторно нанести его, если солнце, ветер или система отопления высушат вашу кожу. Не забывайте нежно очищать кожу на ночь и наносить ночной крем. Если вы склонны к высыпаниям, выберите тот, который не вызывает комедонов , что означает, что он разработан, чтобы не закупорить поры. Когда вы наносите увлажняющий крем, мягкими подушечками пальцев слегка похлопайте по коже, а не массируйте лицо грубо, так как это может повредить эластичность кожи.

Наконец, добавление влаги в воздух в вашем доме или офисе с помощью увлажнителя поможет вашей коже сохранить более здоровый блеск и позволит вам чувствовать себя более комфортно.

5. Правильно отшелушивайте.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, - это то, как вы отшелушиваете. Хотя рекомендуется делать это регулярно, чтобы избавиться от мертвых клеток и сделать кожу более яркой, вы должны соблюдать осторожность.

Как бы сильно мы ни любили наши грубые люфы и классические абрикосовые скрабы, обычно лучше оставить их для ног, локтей или других частей тела, где кожа становится очень грубой и не склонной к покраснению.

Если вы слишком агрессивны во время отшелушивания или делаете это слишком часто, это может вызвать сухость, высыпание масла, покраснение или другие проблемы и фактически усугубить проблему.

Вместо грубого скраба попробуйте что-нибудь с очень мелкими отшелушивающими частицами, а затем аккуратно нанесите. Вы также можете попробовать химический эксфолиант.

Даже сыворотка с витамином С, нанесенная перед увлажнением (или увлажняющий крем с витамином С), является прекрасным нежным эксфолиантом, который может сделать вашу кожу влажной и свежей.

6. Найдите процедуру макияжа, которая вам подходит.

Общество оказывает сильное давление на женщин, чтобы они были красивыми, с упором на так называемую «естественную красоту».

Мужчины часто говорят, что им нравится, когда женщины наносят мало макияжа или вообще не используют его, но это может расстраивать женщин, поскольку идея «естественной красоты» - полный парадокс, если наши функции без макияжа уже не соответствуют узкому общественному определению красоты.

Например, мы хотим, чтобы женщины были красивыми, чтобы у них была чистая кожа, румяные щеки, длинные ресницы и «всплывающие» глаза, но мы также говорим женщинам, что слишком много макияжа - это плохо, некрасиво или выглядит «дешево».

Так как же нам выглядеть красиво, оставаясь при этом естественными красотками, если большинство из нас не родились с идеально чистой кожей, длинными ресницами и пухлыми губами?

Хитрость заключается в том, чтобы потратить некоторое время на создание эстетики макияжа, которая вам подходит. Макияж должен помочь вам чувствовать себя уверенно и красиво, а не неловко или чрезмерно, и только вы можете определить это сами. Метод проб и ошибок обычно лучший способ сделать это.

Так же, как мы рекомендовали для ухода за кожей, подписка на подписку на коробку красоты может дать вам возможность опробовать множество разных образов, а также воспользоваться бесплатными косметическими средствами в магазинах косметики и на стойках макияжа универмагов.

Что бы ни случилось, убедитесь, что ваша тональная основа или основа идеально соответствует тону вашей кожи (это может означать наличие двух или трех разных оттенков в зависимости от времени года и пребывания на солнце), что ваша кожа хорошо увлажнена, прежде чем наносить ее, и что ваши продукты не вызывают проблем с кожей, таких как прыщи или сухая, раздраженная кожа.

Помимо этого, делайте то, что заставляет вас чувствовать себя хорошо и чувствовать себя лучше. Если это процедура макияжа из 20 шагов, тогда отлично! Если это немного туши и немного блеска для губ, это тоже замечательно.

Ваша естественная красота исходит из вас самих - ваша улыбка, ваша индивидуальность и блеск ваших глаз, и это то, что вы действительно хотите улучшить с помощью макияжа.

7. Добавьте немного мерцания вашему сиянию.

Есть много способов подчеркнуть свою естественную красоту с помощью макияжа, но один из самых простых и универсальных - использовать продукт, который слегка мерцает или стробирует на ваших скулах, под бровями и вдоль линии подбородка. Вы даже можете добавить немного на ключицы.

Если вы не являетесь экспертом в области контурирования, сохраняйте минимальный эффект, смешивая мерцающий крем с тональным кремом, BB или CC-кремом или увлажняющим кремом. Фаворит, хорошо сбалансированный для дневного образа, - это крем-строб от MAC. Вы можете смешать его с кремовыми румянами, если у вас хорошо получается кисть для макияжа, или просто коснитесь и аккуратно растушуйте кончиками пальцев вдоль верхних частей скул.

Здоровая кожа сияет естественным образом, и ваше мерцание должно повторять это, а не создавать эффект блеска на вашей коже.

8. Аккуратно завейте ресницы.

Человеческий глаз естественным образом привлекает длинные линии, поэтому длинные темные ресницы так привлекательны. Тем не менее, очень немногие из нас рождаются с длинными, покрытыми сажей ресницами, как мы видим в журналах и на моделях.

Если вы хотите естественным образом привлечь внимание к своим глазам, где ваша индивидуальность действительно может проявиться, попробуйте завить ресницы!

Бигуди для эйлаша поначалу могут показаться устрашающими, так как выглядят как сложное приспособление или средневековое устройство для пыток.

На самом деле, они довольно просты, и пока вы вежливы, вы не сможете облажаться.

Для максимального эффекта наносите тушь после завивки.

9. Купите себе профессиональную коррекцию бровей.

Найдите хорошо известного эстетика, который хорошо умеет корректировать брови, и назначьте визит. Конечно, вы можете сделать это самостоятельно с помощью пинцета (не пытайтесь натирать брови воском, так как воск слишком неточный и склонен к большим ошибкам), но эстетиков учат изучать все ваше лицо и анализировать структуру ваших костей, прежде чем удалять любые волосы.

Великолепная форма бровей может сделать ваши глаза яркими, придаст вам вид отдохнувшего и поможет сбалансировать ваши черты лица.

После одной хорошей формы вы можете бережно ухаживать за бровями, выщипывая всего несколько волосков каждый день по мере их роста.

10. Используйте автозагар экономно и осторожно.

Пытаясь выглядеть привлекательно, вы можете подумать, что автозагар - лучший способ. Но это сложно, поскольку средства для автозагара сложно использовать равномерно. Чаще всего вы замечаете, что пропустили какое-то пятно или область, и есть очевидное отличие от остальной части вашего тела.

Чтобы получить ровный слой, вы всегда должны отшелушивать и / или побриться перед нанесением автозагара и никогда не наносить его на влажную кожу. Это прекрасное время, чтобы избавиться от абрикосового скраба или прочной люфы и заняться чисткой.

Дерматолог Шари Марчбейн сказала журналу Allure Magazine, что существует научное объяснение того, почему кожа выглядит так плохо, когда автозагар наносится без предварительного отшелушивания. Она сказала этим авторам, что «дигидроксиацетон (ДГК), молекула сахара, которая вступает в химическую реакцию с аминокислотами во внешнем верхнем слое кожи, вызывая временное потемнение, не проникает глубже в кожу».

Далее доктор Марчбейн объясняет, что кожа должна быть сухой, иначе вы столкнетесь с потенциальным химическим взаимодействием, которое может привести к непривлекательным результатам из-за масел, которые «могут препятствовать связыванию DHA с роговым слоем».

Конечно, вы всегда должны мыть руки сразу после нанесения или надевать перчатки, чтобы нанести средство для загара без загара, чтобы они не приобрели непропорциональный загар по сравнению с остальной частью вашего тела. Это оранжевое кольцо на ваших руках определенно некрасиво!

11. Каждый день пользуйтесь солнцезащитным кремом.

Возможно, вам не нравится, как выглядит ваша кожа; он кажется бледным и в целом непривлекательным.

Если вы ищете способы осветлить тусклую кожу, чтобы выглядеть более привлекательно, возможно, пойти в солярий или позагорать без солнцезащитного крема - не лучший вариант.

Вы не только рискуете получить ожог, но и есть долгосрочные последствия, которые могут быть еще более тревожными, например, рак кожи, необратимое изменение цвета, повреждение кожи или преждевременное старение.

Вместо этого найдите ежедневный солнцезащитный крем, который сделает вашу кожу прекрасной. Его можно добавить в ваш увлажняющий крем или нанести поверх увлажняющего крема (просто убедитесь, что увлажняющий крем впитался, прежде чем наносить солнцезащитный крем).

Доктор Соня Батра, сертифицированный дерматолог и соведущая шоу The Doctors, сказала журналу Oprah Magazine, что она рекомендует физические блоки, изготовленные из минералов, таких как диоксид титана или оксид цинка, а не химические, такие как оксибензон, "поскольку они обеспечивают широкий спектр защиты от обе части спектра UVA и UVB ".

Существуют даже слегка окрашенные минеральные солнцезащитные кремы, которые могут помочь выровнять цвет лица, одновременно защищая кожу.

Но какой бы тип вы ни выбрали, это здорово, если вы используете его и регулярно наносите повторно.

12. Позаботьтесь о своих ногтях.

В наши дни существуют разные стили и предпочтения в отношении ногтей, и мы все должны с этим согласиться. Однако одно не изменилось: предпочитаете ли вы длинные или короткие ногти, голые или отполированные, они должны быть ровными и чистыми.

Это совет красоты, в котором может принять участие каждый, и он имеет большое значение! Увлажняйте кутикулы, старайтесь не ковырять их и держите ногти чистыми и ровными. Легко!

Кроме того, если ваш лак для ногтей серьезно потрескался или испортился иным образом, обязательно удалите его.

13 . Защитите кожу шеи.

Старение - это естественно, но это не значит, что вы не должны стараться как можно дольше бороться с его видимыми признаками, но мы часто забываем делать это для шеи.

Есть много средств по уходу за кожей, которые, как утверждается, обладают антивозрастным действием, оживляют вашу кожу и возвращают ей молодость. Но знаете ли вы, что большинство средств для лица можно и нужно наносить и на область шеи?

Проверьте этикетку и выберите продукты, которые можно наносить как на зону декольте, так и на шею, так как они также весьма склонны к появлению признаков старения.

Также не забудьте нанести (и повторно нанести) солнцезащитный крем на шею! Вы даже можете купить шарф или воротник с рейтингом UPF, которые защитят эту нежную кожу от старения под воздействием солнца, для дополнительного ухода.

14. Используйте бальзам для губ, чтобы заживить потрескавшиеся губы.

Возможно, на улице дует ветер или у вас есть привычка кусаться, но какой бы ни была причина, иногда у вас обязательно будут проблемы с сухостью или шелушением губ.

В таких случаях не следует наносить помаду, так как она будет выглядеть неровной и может даже усугубить сухость или шелушение губ.

Вместо этого попробуйте избавиться от мертвых клеток кожи с помощью зубной щетки (будьте осторожны) и используйте увлажняющий бальзам. Избавившись от сухости, регулярно используйте лечебный бальзам для губ, такой как Carmex, чтобы исцелить и восстановить естественный баланс губ.

Carmex, а также простые смазывающие продукты, такие как вазелин и Aquaphor, также обладают дополнительным преимуществом в виде глянца, выступая в качестве блеска для губ, который поможет осветлить ваше лицо и придать ему более здоровый и собранный вид.

После того, как ваши губы заживают, вы можете вернуться к красоте губ с помощью помады.

15. Держите духи легкими.

Все любят привлекательную женщину со свежим и привлекательным ароматом, но при нанесении духов нужно знать, где находится предел. Нет необходимости оставлять запах через несколько минут после выхода из комнаты.

Слишком много духов может не только противодействовать тому, чего вы хотите достичь, но даже может вызвать головную боль у других людей.

Если сомневаетесь, используйте модерацию. Распылите облако аромата и войдите в него или нанесите несколько мазков на внутреннюю поверхность лодыжек вместо шеи, где ваш аромат будет ближе к носам других людей.

Помните, вы хотите, чтобы люди говорили: «Она хорошо пахнет», а не «она пахнет духами»!

16. Регулярно меняйте прическу.

Некоторым женщинам нравится носить хвост, пучок или косу, и это их любимая прическа на все случаи жизни.

Хотя в этом нет ничего плохого, вы должны убедиться, что не всегда связываете его в одном и том же положении. Эти типы стилей приводят к сильному натяжению волос, и если вы носите их каждый день, вы можете ослабить качество и здоровье ваших фолликулов. Вы даже можете заметить некоторую потерю волос в тех местах, где волосы растягиваются.

Кроме того, их смешивание по-другому образует ваше лицо и придает свежий вид.

17. Держите зубы белыми.

Вам не нужно тратить тысячи долларов на отбеливание, чтобы улыбка стала ярче . Отбеливающие полоски хорошо подойдут и сделают ваши зубы белее и естественными.

Кроме того, старайтесь избегать регулярного употребления продуктов, которые больше всего оставляют пятен: красного вина, кофе и черного чая. Если вы не можете жить без них, не позволяйте им соприкасаться с вашими передними зубами, используя соломинку для чая со льдом или кофе со льдом после того, как потягиваете эти напитки горячими.

По крайней мере, прикрывайте передние зубы во время глотка!

Добавьте отбеливающую зубную пасту, регулярно пользуйтесь зубной нитью и посещайте стоматолога, и у вас будет естественная красивая улыбка.

18. Настройтесь на ночь настоящего прекрасного сна.

Всем нужен спокойный сон. В конце концов, именно тогда клетки нашего тела восстанавливаются и исцеляются! По данным CDC , взрослым нужно как минимум семь часов каждую ночь.

Есть много факторов , способствующего недосып , но получать недостаточное количество сна сильно влияет на нашу красоту. Вы не только почувствуете усталость, но и будете выглядеть уставшими.

От темных кругов под глазами до преждевременного старения - 7 и более часов непрерывного сна - ключ к естественной привлекательности.

Несколько советов, которые помогут вам больше спать:

- Откажитесь от кофеина после 16:00 и уменьшите количество стимулирующих средств, таких как пугающие или тревожные телепередачи после 20:00, чтобы успокоить свой разум и эмоции.

-Установите телефон в «ночной режим», который уменьшает количество синего света, которое вы потребляете после захода солнца.

-Держите свои устройства подальше от кровати, чтобы у вас не возникло соблазна взглянуть на них, когда вы должны спать.

- Лягте в постель с книгой или журналом, которые помогут вам успокоиться, вместо экрана телевизора, планшета или компьютера.

-Попробуйте медитацию перед сном из такого приложения, как Calm или Mindspace, или даже бесплатную дорожку медитации на YouTube.

19. Используйте атласную наволочку и шапочку для сна с атласной подкладкой.

Сон на атласной наволочке или наволочке из очень гладкой ткани поможет уменьшить раздражение на лице. Если вы чувствуете покраснение, пятна или грубую кожу, вам может помочь атласная наволочка.

Что касается волос, атласная наволочка или шапочка для сна с атласной подкладкой могут снизить нагрузку на ваши волосы и даже помочь сохранить прическу, чтобы вы могли меньше мыть, сушить и укладывать с помощью нагрева, что приводит к более естественному отскоку и энергии.

20. Начните день с большого стакана воды, а затем пейте весь день.

Гидратация не только помогает каждому органу вашего тела работать лучше, но также предотвращает головные боли, может помочь уменьшить симптомы тревоги, вызванные обезвоживанием, и может помочь вашей коже выглядеть пухлой и свежей!

По данным клиники Майо, женщинам необходимо около 11,5 стаканов жидкости каждый день. Хотя это количество вообще включает любые жидкости, напитки с высоким содержанием кофеина и алкоголь могут усугубить обезвоживание. Вот почему лучше всего пить воду, по крайней мере, половину этого минимума, в которой нет сахара, химикатов, добавок и калорий.

Если вы тренируетесь и сильно потеете, вам нужно будет добавить больше жидкости к этому минимуму, включая электролиты.

21. Регулярно занимайтесь спортом.

Есть так много преимуществ регулярных упражнений, что мы даже не можем перечислить их все здесь! Первое, что нужно знать, это то, что - несмотря на то, что индустрии красоты и фитнеса могут пытаться вам продать, - красота не имеет ничего общего с размером или формой вашего тела.

Имея это в виду, помните, что упражнения, как доказано, повышают «гормоны счастья» в вашем мозгу - и нет ничего более естественного красивее, чем ваша улыбка.

Кроме того, как пишет Мэдди Золло Русбосин для журнала Women's Health Magazine , упражнения также улучшают кровообращение (что может дать вам более здоровое сияние и лучший тон кожи в целом), потоотделение помогает очистить поры (просто примите душ или умойтесь после этого!) Уровень кортизола снижает стресс, что помогает замедлить физические признаки старения.

Это победа ... умноженная на три!

Вам не нужно делать все возможное (если вы не хотите), чтобы воспользоваться преимуществами. Показано, что даже 20-30 минутная прогулка поможет вам стать счастливее, здоровее и, возможно, даже красивее.

22. Запланируйте регулярные стрижки или стрижки.

Укладка волос может отнять у них большую часть жизни, особенно если вы используете тепло, например фен, щипцы для завивки или утюжок. Но здоровые, упругие волосы - это всего лишь одна стрижка. Запланируйте регулярную (каждые шесть-восемь недель) стрижку или простую стрижку, чтобы концы не ломались, а форма оставалась свежей.

Если полные стрижки слишком дороги, чтобы ими можно было заниматься так часто, спросите своего стилиста, есть ли у вас более дешевый вариант «быстрой стрижки», при котором ваша челка или боб останется острой.

Вы не поверите, насколько красивее вы будете выглядеть с более здоровыми волосами.

23. Регулярно ухаживайте за волосами.

Вьющиеся и распущенные волосы всегда будут мешать вам выглядеть красиво. Чтобы держать волосы под контролем, используйте несмываемый кондиционер, соответствующий вашему типу волос, и раз в неделю делайте глубокий кондиционер в душе.

Здоровые волосы всегда добавляют нам красоты.

24. Кормите свое тело здоровой пищей.

Есть много продуктов, которые помогут вам выглядеть красивыми, потому что они способствуют хорошему здоровью. Но некоторые определенные продукты могут помочь улучшить вашу естественную красоту, питая кожу и волосы. Неудивительно, что свежие фрукты и овощи возглавляют этот список, но это еще не все.

Согласно Healthline , такие продукты, как авокадо, лосось и грецкие орехи, содержат полезные жиры, которые могут помочь вашим волосам выглядеть более здоровыми и придать вашей коже большую эластичность (что уменьшает тонкие линии и морщины).

Они также рекомендуют есть продукты с высоким содержанием витамина С, такие как сладкий перец и многие фрукты, разделяя их мнение, что «этот витамин необходим для создания белкового коллагена, который сохраняет кожу упругой и сильной». Эта информация основана на большом исследовании с участием женщин, и выяснилось, что «употребление большого количества витамина С снижает риск морщинистой и сухой кожи с возрастом».

Многие косметологи рекомендуют выпивать два стакана молока в день, что является отличной идеей (если у вас нет аллергии!). Молоко может помочь вам стать красивее не только за счет укрепления костей с помощью кальция и витамина D, но и за счет высокого содержания белка в наращивании и поддержании мышечного тонуса.

По словам врача Хизер Билл, которая говорила журналу Oprah Magazine о пользе молока, «белок, содержащийся в молочных продуктах, может способствовать повышению эластичности кожи с возрастом». В статье также отмечается, что молоко содержит ретинол, который помогает бороться с признаками старения.

Наконец, употребление в пищу продуктов с высоким содержанием бета-каротина, лютеина и ликопина может помочь уменьшить разрушительное воздействие солнечных лучей. Это морковь, помидоры, темно-зеленые листовые овощи и сладкий картофель.

25. Ешьте черный шоколад.

Если вы хотите немного побаловать себя, отправляйтесь прямо к одному из наших любимых блюд: темному шоколаду. Несмотря на предупреждения вашей матери о том, что шоколад вызывает прыщи (а это не так!), Темный шоколад (в котором очень мало молочных продуктов по сравнению с молочным шоколадом) может помочь вашей коже выглядеть лучше.

Шоколад не только считается суперпродуктом, он полезен для вашей иммунной системы, но и может сделать вас красивее. Согласно British Cosmo , «шоколад, богатый витаминами A, B1, C, D и E, а также железом и кальцием, питает вашу кожу изнутри, заменяя потерянную влагу. Кроме того, он предотвращает старение; защищает от повреждений, защищая от вредного ультрафиолета. лучи благодаря своим антиоксидантным флавоноидам.

Кроме того, когда вы едите то, что любите, вы можете ощутить прилив гормонов счастья в мозгу и теле, что поможет вам расслабиться. А когда тебе хорошо, ты хорошо выглядишь!

Источник: yourtango.com