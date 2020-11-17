У меня нет друзей: Почему? Это не нормально?

Когда проходит время и вы начинаете чувствовать себя одиноким, вы понимаете, что дети, карьера или даже ваш супруг не заполнят пустоту хорошей дружбы.

Если у вас нет друзей, вы не одиноки

«У меня нет друзей», - говорите вы.

Что ж, если у вас нет друзей, вы не одиноки.

Большинство женщин хотят близости. Им нужно чувствовать себя в безопасности, чтобы быть уязвимыми, поэтому они вкладывают много времени и усилий в дружбу.

Когда они переживают горе , они отступают и защищают себя, закрываясь и закрывая людей.

Что делать, если вы постоянно говорите: «У меня нет друзей»?

Прежде всего, можете ли вы вспомнить своего лучшего друга детства? Вы, наверное, сможете!

У вас наверняка остались теплые воспоминания об играх, раскрытии секретов и ночевках.

Теперь, если вас спросят о вашем лучшем друге детства сегодня, вы - вместе со многими другими женщинами - скорее всего, расскажете историю о том, как раньше у вас было много друзей, но сейчас жизнь слишком сумасшедшая. и занят.

Спустя несколько минут у вас нет настоящих друзей - только просто знакомые.

Почему тебе кажется, что у тебя нет друзей?

Жизнь меняется, когда мы становимся старше.

Беззаботный колледж или первые дни работы могут быть позади. Счастливые часы, спонтанные поездки и лиги софтбола с совместным обучением остались позади, и теперь вы проводите время, работая, готовя, убираясь и воспитывая детей.

У кого есть время для друзей?

Настоящая дружба против знакомств

В наши дни вы можете задаться вопросом, где искать социальные связи. В чьей-то жизни обычно случается что-то очень серьезное, и тогда они понимают, что в их жизни есть куча знакомых, но нет настоящих друзей.

Когда я рассказываю о своем выступлении на TedX , у меня был момент несколько лет назад, когда я оказался в больнице и понял, что у меня нет местных друзей, которым, как мне казалось, мне нужно было позвонить и рассказать.

Это был тревожный сигнал, и мне нужно было начать инвестировать в свое сообщество и в женщин вокруг меня, чтобы перейти от календаря, заполненного ужинами со знакомыми, к обедам один на один с друзьями.

Под знакомыми понимаются люди, которых вы немного знаете, но не близки. Это может быть сосед, которому вы говорите «привет» каждый день, мама, которой вы машете рукой, когда уходите, или коллега, с которым, по вашему мнению, вы «дружите».

Но ни один из этих случаев не говорит, что они друзья.

Друг определяется как человек, с которым у вас есть связь и взаимная связь - кто-то, с кем вы близки.

Даже в дружеских отношениях существуют разные уровни близости.

Может быть, вы знаете их день рождения, где они выросли и их девичью фамилию. Или, может быть, вы знаете их супруга и детей и где они работают, но не очень много знаете об их прошлом.

Независимо от того, где находится этот спектр, женщины обычно оценивают, действительно ли они связаны, спрашивая что-то вроде: «Позвонил бы я Рэйчел, если бы я оказался на обочине дороги и нуждался в помощи?» или: «Если бы я решил бросить своего партнера, пошел бы я к вам домой и поплакал на вашем диване?»

Большинство из нас хотят глубины и интимности в своей жизни. Мы были бы счастливы иметь его даже с одним человеком. Мы хотим, чтобы с кем-то можно было поплакать, отпраздновать с кем-нибудь и разделить с ним бутылку вина.

Но вот ключ: это требует времени и усилий. Иногда больше времени и усилий, чем мы думаем, поэтому мы убеждаем себя, что, когда случается «Х», мы снова найдем время для друзей.

Когда работа замедляется, дети становятся старше, а вы переезжаете, вы снова можете вкладывать деньги в дружбу.

Что делать, если тебе одиноко?

Когда проходит время и вы начинаете чувствовать себя одиноким, вы понимаете, что дети, карьера или даже ваш супруг не заполнят пустоту хорошей дружбы.

Вы обнаружите, что хотите, чтобы кто-то выслушал ваши истории, а не просто бросился давать вам совет. Вы можете обнаружить, что просматриваете социальные сети, желая, чтобы вы поехали на выходные со своими старыми друзьями.

Я даже слышал, как женщины говорят, что они знают, что им нужны друзья, когда они делились слишком большой частью своей личной информации, например, в споре, с начальником или со своими детьми.

Исследования показали, что для того, чтобы поддерживать дружеские отношения , нужно часто и часто разговаривать друг с другом. Когда вы чувствуете себя одиноким, очень важно практиковать присутствие даже с кем-то, с кем вы обычно просто болтаете минуту.

Находясь в состоянии стресса, мы склонны позволять нашему разуму блуждать или слушать достаточно долго, чтобы снова заговорить.

Уделить время и выслушать других так же полезно для вашего психического здоровья, как и для их. Это позволит вам лучше узнать их и даст вам возможность улыбнуться им или сделать искренний комплимент.

После нескольких хороших взаимодействий с кем-то вы, возможно, почувствуете себя более комфортно, переведя повседневные разговоры на новый уровень.

Есть два важных элемента дружбы - заведение и поддержание.

Налаживание дружеских отношений начинается с 4 основных шагов.

1. Обратите внимание на свое присутствие.

Убедитесь, что вы смотрите вверх, улыбаетесь людям и готовы вести светскую беседу.

Смотреть на телефон в очереди или толкать ребенка на качелях - не тот язык тела, который привлечет потенциальных друзей .

2. Отключите дружбу.

Если вы склонны писать текстовые сообщения и просто комментировать чьи-то сообщения, постарайтесь сказать, что хотите встретиться лично.

Это может быть то, что я люблю называть «прогулкой и беседой», кофе или обедом - что-то около часа вложения и сигнализирует вам обоим, захотите ли вы в следующий раз выделить еще больше времени.

3. Найдите общие интересы.

Это может быть спорт, школьный комитет или общий интерес к садоводству.

Как бы то ни было, обнаружение общих интересов и обсуждение них - отличный способ начать разговор.

4. Поднимите трубку и позвоните старому другу.

Это может быть кто-то, с кем вы поссорились, или кто-то, кого вы только недавно встретили.

Но в любом случае просто сделайте это и посмотрите, что произойдет.

Сказать «У меня нет друзей» просто душераздирающе.

Каждый заслуживает того, на кого можно опереться и с кем можно провести время. Вас окружают потенциальные друзья.

Если вы чувствуете, что у вас больше знакомых, чем друзей, пора сделать необходимые первые шаги, чтобы построить крепкую дружбу в вашей жизни.

Источник: yourtango.com