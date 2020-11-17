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Вы готовы так сиять: Дата выхода линейки косметики JLo Beauty от Дженнифер Лопес

12:50 17.11.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/CHopG58J9su/
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Летом Дженнифер Лопес обрадовала своих поклонников новостью о том, что она трудится над созданием собственного косметического бренда — JLo Beauty. Теперь же она назвала дату запуска своей косметики.

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1 января 2021 года выйдет первая коллекция косметики от Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес  назвала точную дату запуска своего бренда косметики JLo Beauty. 

Этим летом Дженнифер обрадовала своих поклонников новостью о том, что она трудится над созданием собственного косметического бренда — JLo Beauty. Теперь же она назвала дату запуска своей косметики.

1 января 2021 года выйдет первая коллекция косметики от Дженнифер Лопес. Этой новостью звезда поделилась в Instagram, опубликовав шикарные видео и написав следующие слова:

Вы готовы так сиять? Это не обычная страсть, а мечта 30-летней давности.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Звезда отметила, что уже не может дождаться выхода линейки, чтобы поделиться своими секретами красоты, поэтому поклонники предполагают, что бренд JLo Beauty будет выпускать не только декоративную косметику, но и продукты для ухода за лицом.

1 января 2021 бренд косметика первая коллекция Дженнифер Лопес JLo Beauty Instagram
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