Вы готовы так сиять: Дата выхода линейки косметики JLo Beauty от Дженнифер Лопес

Летом Дженнифер Лопес обрадовала своих поклонников новостью о том, что она трудится над созданием собственного косметического бренда — JLo Beauty. Теперь же она назвала дату запуска своей косметики.

1 января 2021 года выйдет первая коллекция косметики от Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес назвала точную дату запуска своего бренда косметики JLo Beauty.

Этим летом Дженнифер обрадовала своих поклонников новостью о том, что она трудится над созданием собственного косметического бренда — JLo Beauty. Теперь же она назвала дату запуска своей косметики.

1 января 2021 года выйдет первая коллекция косметики от Дженнифер Лопес. Этой новостью звезда поделилась в Instagram, опубликовав шикарные видео и написав следующие слова:

Вы готовы так сиять? Это не обычная страсть, а мечта 30-летней давности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Звезда отметила, что уже не может дождаться выхода линейки, чтобы поделиться своими секретами красоты, поэтому поклонники предполагают, что бренд JLo Beauty будет выпускать не только декоративную косметику, но и продукты для ухода за лицом.