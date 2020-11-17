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Новые правила ввели по путинским выплатам и пособия на 2021 год

11:08 17.11.2020 Фото: pixnio.com
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Получать меры поддержки гражданам станет проще, благодаря развитию механизма «социального казначейства». Уже в первом полугодии 2021 года при рождении ребенка семьи будут получать уведомления в личном кабинете на портале Госуслуг обо всех полагающихся мерах социальной поддержки.

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Это станет возможным благодаря доработке информационных систем, реализуемым Минтрудом России

Граждане России будут получать автоматические уведомления обо всех полагающихся им мерах поддержки с первого полугодия 2021 года, заявили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты. 

Согласно сообщению, в рамках обновлённого нацпроекта «Демография» получать поддержку государства станет проще — этому поможет развитие механизма социального казначейства. В первом полугодии следующего года семьи при рождении ребёнка будут получать уведомления в личном кабинете на портале госуслуг обо всех полагающихся мерах соцподдержки

Получать меры поддержки гражданам станет проще, благодаря развитию механизма «социального казначейства». Уже в первом полугодии 2021 года при рождении ребенка семьи будут получать уведомления в личном кабинете на портале Госуслуг обо всех полагающихся мерах социальной поддержки. Это станет возможным за счет доработки информационных систем, реализуемых Минтрудом России в рамках проекта «Социальное казначейство», на базе действующей инфосистемы ЕГИССО.

С 1 июля 2021 года в стране начнет работать единый контакт-центр. Позвонив туда, каждый гражданин сможет получить развернутую консультацию по всем вопросам, связанным с мерами соцподдержки. Он объединит информацию Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования, учреждений медико-социальной экспертизы, Роструда. Техническое обеспечение контакт-центра будет осуществляться Пенсионным фондом России.

2021 год автоматические уведомления консультация соцподдержка Михаил Мишустин ПФР Минтруд Правительство РФ Госуслуги ТАСС
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