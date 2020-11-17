Новые правила ввели по путинским выплатам и пособия на 2021 год

Получать меры поддержки гражданам станет проще, благодаря развитию механизма «социального казначейства». Уже в первом полугодии 2021 года при рождении ребенка семьи будут получать уведомления в личном кабинете на портале Госуслуг обо всех полагающихся мерах социальной поддержки.

Это станет возможным благодаря доработке информационных систем, реализуемым Минтрудом России

Граждане России будут получать автоматические уведомления обо всех полагающихся им мерах поддержки с первого полугодия 2021 года, заявили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты.

Согласно сообщению, в рамках обновлённого нацпроекта «Демография» получать поддержку государства станет проще — этому поможет развитие механизма социального казначейства. В первом полугодии следующего года семьи при рождении ребёнка будут получать уведомления в личном кабинете на портале госуслуг обо всех полагающихся мерах соцподдержки

Получать меры поддержки гражданам станет проще, благодаря развитию механизма «социального казначейства». Уже в первом полугодии 2021 года при рождении ребенка семьи будут получать уведомления в личном кабинете на портале Госуслуг обо всех полагающихся мерах социальной поддержки. Это станет возможным за счет доработки информационных систем, реализуемых Минтрудом России в рамках проекта «Социальное казначейство», на базе действующей инфосистемы ЕГИССО.

С 1 июля 2021 года в стране начнет работать единый контакт-центр. Позвонив туда, каждый гражданин сможет получить развернутую консультацию по всем вопросам, связанным с мерами соцподдержки. Он объединит информацию Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования, учреждений медико-социальной экспертизы, Роструда. Техническое обеспечение контакт-центра будет осуществляться Пенсионным фондом России.