Аварии на подводных лодках СССР и России

2019 г. Возник пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Возгорание удалось ликвидировать, однако из-за отравления угарными газами погибли 14 членов экипажа.

Россия продолжает сохранять печальное первенство по количеству катастроф с участием подводных лодок

Россия продолжает сохранять печальное первенство по количеству катастроф с участием подводных лодок. Ниже мы собрали случаи самых крупных аварий российских и советских подводных лодок начиная с самой первой, зачисленной в списки российского флота еще в начале ХХ века.

Аварии субмарин в дореволюционной России

1904 г. Первая российская подводная лодка «Дельфин» затонула во время пробного погружения в Санкт-Петербурге. Погибли 24 человека, выжить удалось 12. Лодку удалось поднять и отремонтировать, она служила в российском флоте до 1917 года.

1916 г. Подводная лодка «Сом» столкнулась со шведским пароходом. Есть предположение, что капитан парохода сознательно шел на таран, чтобы избежать досмотра корабля. Погиб весь экипаж подлодки — 18 человек. Останки «Сома» были обнаружены шведскими дайверами в 2015 году.

Аварии подлодок во времена СССР

1940 г. В Баренцевом море терпит крушение подводная лодка Д-1. Обстоятельства катастрофы по сей день неизвестны. Погиб весь экипаж в составе 55 человек.

1961 г. В Баренцевом море из-за обледенения клапана затонула субмарина С-80. Жертвами катастрофы стал весь экипаж — 68 человек. Останки корабля были обнаружены в 1968 году, а в 1969 были извлечены на поверхность и переплавлены.

1961 г. Авария реактора на атомной подлодке К-19. 8 членов экипажа были облучены, доза радиации оказалась смертельной. Лодка была отбуксирована в порт. Утилизировали К-19 только в 2003 году.

1962 г. Произошел пожар в торпедном отсеке на субмарине Б-37. Вследствие пожара субмарина взорвалась, при этом пострадала находившаяся рядом подлодка С-350. Всего жертвами аварии стали 122 человека.

1968 г. В районе Гавайских островов потерпела аварию подводная лодка К-129. Причины аварии неизвестны. Жертвами стали 98 моряков. Американцы сумели поднять на поверхность два отсека подлодки, произошло это в 1974 году.

1970 г. В Атлантическом океане во время шторма возникло возгорание на подлодке К-8. Вследствие пожара судно получило повреждения и ушло под воду. Из 125 членов экипажа погибли 52 человека. Подъем лодки оказался невозможен.

1972 г. В районе острова Ньюфаундленд произошел пожар на борту субмарины К-19. С судна успели передать сигнал SOS, и на помощь прибыли корабли ВМФ СССР. Пожар удалось локализовать, лодку отбуксировали на базу. Спаслась большая часть команды, однако жертвами аварии стали 28 человек.

1973 г. В Японском море столкнулись подводная лодка К-56 и корабль «Академик Берг». Командир подлодки сумел выбросить судно на берег, чем спас ее от затопления. Погибли 27 моряков, лодку восстановили, она служила в ВМФ до 1992 года.

1980 г. Неподалеку Японии возник пожар на атомной субмарине К-122. Жертвами пожара стали 14 человек. На помощь бедствующему судну из Владивостока вышел корабль «Меридиан», который подобрал экипаж подлодки. Лодку удалось отбуксировать.

1981 г. В Приморском крае подводная лодка С-178 столкнулась с грузовым кораблем «Рефрижератор-13» и затонула. В результате аварии погибли 32 человека, 27 моряков были спасены.

1983 г. На Камчатке терпит бедствие подлодка К-429. Корабль затопило через вентиляционную систему, жертвами стали 16 человек. 104 членам экипажа удалось спастись.

1985 г. В Приморском крае произошел взрыв на подлодке К-431. Жертвами аварии стали 10 моряков, всего же от радиации пострадало более 950 человек.

1986 г. В районе Бермудских островов произошел взрыв на субмарине К-219. Лодка затонула, экипаж подобрал спасательный корабль «Агатан». Удалось спасти 115 подводников, погибли 4 члена экипажа.

1989 г. В Норвежском море загорелась подлодка К-278 «Комсомолец». Причины пожара до сих пор неизвестны. Жертвами катастрофы стали 42 человека, спаслись 27 моряков.

1991 г. В Белом море произошел взрыв на субмарине ТК-17. Вследствие взрыва произошел пожар, однако экипажу удалось его локализировать. Корабль был немного поврежден, к счастью, обошлось без жертв.

Аварии подводных лодок в современной России

1992 г. В Североморске произошел взрыв на подлодке Б-502. Вследствие взрыва возникло возгорание, жертвой аварии стал один человек, 5 моряков получили разнообразные травмы.

1998 г. На Кольском полуострове на субмарине Б-527 возникла утечка радиационной воды. От отравления пострадали 5 моряков, еще один человек умер.

2000 г. В Баренцевом море вследствие взрыва и последующего пожара потерпела крушение подводная лодка К-141 «Курск». Весь экипаж в составе 118 человек погиб. В 2001 году «Курск» был извлечен на поверхность.

2003 г. В Баренцевом море проводилось буксирование субмарины К-159. Из-за шторма подлодка получила повреждение и затонула. Жертвами аварии стали 9 человек, еще одному удалось спастись.

2004 г. На Камчатке произошел взрыв цистерны на подводной лодке К-223 «Подольск». Вследствие взрыва погиб один моряк, еще двое матросов отделались незначительными травмами.

2006 г. В Баренцевом море возник пожар на подлодке Б-414 «Даниил Московский». Двое подводников отравились угарными газами и погибли.

2008 г. В Японском море произошло самопроизвольное срабатывание системы тушения пожаров на субмарине К-152 «Нерпа». 20 человек погибли, еще 40 пострадали от отравления.

2019 г. Возник пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Возгорание удалось ликвидировать, однако из-за отравления угарными газами погибли 14 членов экипажа.

Источник: pronedra.ru