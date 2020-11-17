Новые правила повышения зарплат бюджетников с 1 января 2021 года. Что нас ожидает?

Вместо повышения предусмотренных для россиян выплат стимулирующего характера их хотят урезать с тем, чтобы нарастить базовую часть заработка, констатировали независимые эксперты.

Российские парламентарии рассмотрели в первом чтении проекта госбюджета на следующую «трехлетку»

В тщательном пересмотре остро нуждаются сегодня механизмы повышения заработных плат представителям бюджетной сферы России с 1 января 2021-го, а также в следующие этапы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об этом в обращении к главе отечественного Минфина Антону Силуанову.

Российские парламентарии рассмотрели в первом чтении проекта госбюджета на следующую «трехлетку». Комментариев и предложений поступило огромное множество.

По словам Антона Силуанова, специалисты возглавляемого им ведомства активно прорабатывают в настоящее время актуальные вопросы, связанные с апгрейдом действующего в нашей стране механизма оплаты труда бюджетников.

Вместо повышения предусмотренных для россиян выплат стимулирующего характера их хотят урезать с тем, чтобы нарастить базовую часть заработка, констатировали независимые эксперты.

Повышение зарплат бюджетников с 1 января 2021 года: кому и на сколько могут увеличить оклады в рамках разрабатываемой модернизированной системы

Российские чиновники полагают, что размер усредненной зарплаты в регионе должен лежать в основе при начислениях оплаты труда россиян, представляющих следующие сферы:

среднее образование (школы);

высшее образование (университеты, институты, академии);

медицинское обслуживание.

Вячеслав Володин привел в пример ситуацию, при которой ежемесячная зарплата сотрудника достигает от 15 до 17 тысяч, тогда как среднестатистической экономикой субъекта является сумма в 30 тысяч рублей. По словам председателя Госдумы, речь идет в таком случае о диссонансе, требующем срочно изменить сложившуюся ситуацию. Только так власти удастся стабилизировать положение рядовых россиян, выразил глубокое убеждение г-н Володин.

Официальный представитель Госдумы РФ отметил, что поиск оптимального решения этой актуальной проблемы – одна из приоритетных задач правительства на сегодняшний день. Причем действия законодателей должны быть в данном случае максимально оперативными, акцентировал внимание Вячеслав Володин.

Ожидается, что активно разрабатываемая сегодня в России модернизированная система начисления зарплат бюджетникам коснется, прежде всего, работников учреждений образования, поликлиник и больниц. На повышение окладов можно рассчитывать тем, кто работает в библиотеках, домах культуры и детских садах. Однако, точной информации о том, на сколько вырастут выплаты наших соотечественников, на данный момент нет.

Повышение зарплат бюджетников: власть обрисовала перспективы

Основной целью российской власти в рамках реализации программы, ориентированной на пересмотр действующего механизма начисления зарплат бюджетникам, является установление справедливой оплаты их труда. Другим очевидным плюсом чиновники называют привлечение в штаты бюджетных организаций высококвалифицированных специалистов.

Благодаря последовательной реализации данной инициативы правительство России надеется предотвратить возможные утечки сотрудников из госучреждений в пользу коммерческих структур. Кроме того, будет ликвидирована такая проблема как миграция населения из малочисленных городов в населенные пункты-миллионники, резюмировали российские парламентарии.

Источник: pronedra.ru