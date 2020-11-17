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Как и при каких условиях получить путинские выплаты на третьего ребенка в 2021 году

14:50 17.11.2020, Иванна Федорова Фото: pxhere.com
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Оформить это пособие могут только те семьи, в которых появился третий ребенок. Для этого потребуется выполнить несколько условий. Согласно предоставленной информации, выплаты за третьего ребенка в следующем году будут представлены в пяти различных вариациях, таких как материнский капитал и пр.

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Оформить это пособие могут только те семьи, в которых появился третий ребенок

Ни для кого не секрет, что демографическая ситуация в России оставляет желать лучшего. С целью ее улучшения власти вводят социальную поддержку для семей в виде ежегодных пособий и субсидий. 2021 год не станет исключением. Особым видом соцпомощи является предоставление пособия, которое было разработано благодаря президентской программе.

Оформить это пособие могут только те семьи, в которых появился третий ребенок. Для этого потребуется выполнить несколько условий. Согласно предоставленной информации, выплаты за третьего ребенка в следующем году будут представлены в пяти различных вариациях, таких как материнский капитал и пр.

Что положено на третьего ребенка в 2021 году

В соответствии с действующим законодательством, в России семья, воспитывающая троих детей, считается многодетной.

Для семей с этим статусом предусмотрены следующие пособия:

* ежемесячное детское пособие на содержание ребенка до 1,5 лет;
* материнский капитал (для семей, ранее не получавших его);
* выплаты по беременности и родам;
* губернаторские выплаты;
* единовременное пособие при рождении 3-го ребенка;
* средства на погашение ипотеки (размер данной выплаты не превышает 450 тыс. руб.).

В 2012 году президентом РФ был разработан указ, предусматривающий введение нового вида поддержки для многодетных семей в виде ежемесячной денежной выплаты. Она рассчитана на семьи, в которых появился третий и последующий ребенок. Действует это пособие до достижения ребенком 3-летнего возраста.

Суть данной выплаты состоит в оказании материальной помощи многодетным семьям с низким уровнем достатка, проживающих в регионах РФ, где наблюдается демографический упадок.

Как оформить выплаты на третьего ребенка в 2021 году

Сегодня существует несколько способов оформления государственных выплат на третьего ребенка: во время личного визита в соответствующие учреждения или в формате онлайн. Первый вариант рассчитан на людей, которые не пользуются интернетом.

В этом случае родителям или опекунам необходимо получить консультацию в отделе социальной защиты, собрать пакет необходимых документов и предоставить их представителю организации. Во втором варианте родители могут оформить пособия на официальном сайте Госуслуг.

Для этого достаточно перейти в раздел «Семья и дети» или обратиться в МФЦ. От родителей также может потребоваться пакет документов, содержащих в себе данные как родителей, так и детей.

В состав пакета входят:

* Паспорт и СНИЛС родителя;

* Свидетельства о рождении детей;
* Сведения о доходах;
* Копия трудовой книжки и др.

Есть ситуации, при которых родителям могут отказать в оформлении пособия. Чаще всего это происходит из-за некорректно собранного пакета нужных документов. Также отказать в оформлении пособия на третьего ребенка могут, если заработок родителей превышает установленную законом норму, если заранее была предоставлена ложная информация или если заявители не являются гражданами РФ.

Источник: pronedra.ru

2021 год выплаты на 3 ребенка родители соцпомощь Госуслуги МФЦ
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