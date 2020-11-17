Какие пособия и материальную помощь можно оформить многодетным семьям в 2021 году, и как это сделать

Пособия для многодетных делятся на региональные и федеральные. Если первые работают только в той области, крае, республике, где живет семья, то вторые едины для всей России.

Многодетной семьей можно назвать тех, кто воспитывает трех и более детей

В 2021 году власти России планируют ввести дополнительные меры социальной поддержки, в том числе новые выплаты для многодетных семей. На федеральном уровне понятие «многодетная семья» не используется. Вместе с тем по стране было введено определение, что многодетной семьей можно назвать тех, кто воспитывает трех и более детей. Более подробная формулировка закреплена в каждом регионе.

В регионах Крайнего Севера многодетной могут признать семью, у членов которой имеется определенный трудовой стаж и двое детей. В то время как в южных регионах многодетными могут признать только после рождения пятого ребенка. При определении статуса семьи будут учитываться дети, находящиеся под опекой или попечительством. Также многодетной будет считаться семья, где есть усыновленные или удочеренные дети, падчерицы или пасынки.

Какие пособия положены многодетным семьям в 2021 году

Пособия для многодетных делятся на региональные и федеральные. Если первые работают только в той области, крае, республике, где живет семья, то вторые едины для всей России. Для многодетных семей предусмотрены следующие пособия:

*** на оплату услуг ЖКХ – многодетным могут предоставить 30% скидки на коммунальные услуги, к которым относятся плата за воду, канализацию, газ, отопление и электричество. Оформить пособие можно в МФЦ или в соцзащите по месту жительства. Для оформления могут понадобиться паспорта, документы на детей, квитанции за коммунальные услуги за последние 2 месяца и выписка из домовой книги, в которой будет указано количество зарегистрированных человек;

*** на санитарно-курортное лечение – раз в год ребенок из многодетной семьи может отправиться по путевке в санаторий на территории России. Путевка может быть оплачена полностью или частично. Для получения нужно обратиться в МФЦ. Но часть денег или полную сумму могут вернуть только после возвращения ребенка домой. Из документов придется предоставить: чеки, справки из санатория и назначения врача из поликлиники;

*** на школьное питание – подробности об этой льготе нужно узнавать у директора школы, так как в некоторых регионах данного пособия нет. Деньги на руки семья не получит. Часто эта мера полагается только малоимущим;

*** на подготовку в школу – сумма этого пособия варьируется в зависимости от региона. Например, в столице в 2020 году дают 10 000 рублей на каждого школьника. В Пермском крае сумма в несколько раз меньше. Для получения необходимо обратиться в департамент или министерство социальной защиты. От семьи могут потребовать отчет в виде кассовых чеков. На эти деньги можно купить школьную форму, канцтовары, спортивную одежду для уроков физкультуры. Но во избежание неприятных ситуаций лучше уточнить у чиновников перечень заранее;

*** ежемесячная выплата за рождение третьего ребенка – выплачивается до достижения ребенком полутора или трех лет, размер субсидии колеблется от 10 до 15 тысяч рублей. Получить ее могут семьи, чей доход не превышает установленной нормы;

*** единоразовый маткапитал при рождении третьего ребенка – размер субсидии в 2020 году составляет 450 тысяч рублей. Эту выплату можно использовать только для погашения ипотеки или улучшения жилищных условий. Заявку можно подать через Пенсионный фонд.

В некоторых регионах есть местный материнский капитал, размер которого значительно меньше. Подробности можно узнать в органе соцзащиты по месту жительства.

Как многодетной семье получить пособия

Прежде чем оформлять пособия, нужно получить статус многодетной семьи. Единого образца удостоверения нет. В некоторых регионах оно выполнено в виде книжки, а в других – в форме справки. Иногда она может выдаваться одна на всю семью, или же каждому из родителей. К родителям, претендующим на получение данного статуса, предъявляются следующие требования: не лишены родительских прав, не уклоняются от воспитания детей, не отдали детей в интернат или на попечение в другие семьи, семья проживает вместе или с одним из родителей. Могут быть и дополнительные региональные требования.

Для получения статуса многодетной семьи необходимо обратиться в орган соцзащиты по месту жительства и узнать точный список документов. В большинстве случаев достаточно паспорта, свидетельства о рождении детей, выписки из домовой книги. Собрав все документы, отдайте их в курирующее выплаты ведомство. Некоторые бумаги принимаются в электронном виде на портале Госуслуг или в МФЦ.

Выплатой материнского капитала занимается ПФР. Срок действия большинства пособий равен одному году. Потому по окончании срока действия нужно его продлить, собрав справки и подав заявление. Объясняется это тем, что за 12 месяцев обстоятельства в семье могут кардинально измениться.

Источник: pronedra.ru