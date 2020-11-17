Индексация маткапитала 2021: каким будет размер материнского капитала на 1, 2, 3 ребенка

Нацпроект "Демография": Общий объем финансирования в 2019–2024 годах составит 4,6 трлн рублей. На 2021 год предусмотрено 771 млрд рублей, на 2022 год — 791 млрд рублей, на 2023 год — 887 млрд рублей, на 2024 год — 928 млрд рублей.

Национальный проект «Демография» направлен на достижение национальной цели «сохранение населения, здоровье и благополучие людей»

Обновленный нацпроект «Демография» сохранит все меры поддержки граждан, которые были заложены в предыдущей редакции. Нацпроект предусматривает ежегодную индексацию материнского капитала, рост выплат на детей до 3 лет в соответствии с ростом прожиточного минимума, а семьи с двумя и более детьми продолжат получать льготную ипотеку. Новации национального проекта - реализация "социального казначейства" и переформатирование проекта, связанного с занятостью.

Как и в прошлой редакции включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей с детьми», «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Спорт – норма жизни» и «Укрепление общественного здоровья». Общий объем финансирования нацпроекта увеличится на 691 млрд рублей. Общий объем финансирования в 2019–2024 годах составит 4,6 трлн рублей. На 2021 год предусмотрено 771 млрд рублей, на 2022 год — 791 млрд рублей, на 2023 год — 887 млрд рублей, на 2024 год — 928 млрд рублей.

С 2021 года размер материнского капитала составит 483 882 рубля на первого ребенка (рост по сравнению с 2020 годом - 17,2 тыс. рублей), 639 432 рубля на второго ребенка (рост по сравнению с 2020 годом - 22,8 тыс. рублей), если на первого семья не получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребенка, если семья получала материнский капитала на первого ребенка, составит 155 550 рублей.

Получать меры поддержки гражданам станет проще, благодаря развитию механизма «социального казначейства». Уже в первом полугодии 2021 года при рождении ребенка семьи будут получать уведомления в личном кабинете на портале Госуслуг обо всех полагающихся мерах социальной поддержки. Это станет возможным за счет доработки информационных систем, реализуемых Минтрудом России в рамках проекта «Социальное казначейство», на базе действующей инфосистемы ЕГИССО. С 1 июля 2021 года в стране начнет работать единый контакт-центр. Позвонив туда, каждый гражданин сможет получить развернутую консультацию по всем вопросам, связанным с мерами соцподдержки. Он объединит информацию Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования, учреждений медико-социальной экспертизы, Роструда. Техническое обеспечение контакт-центра будет осуществляться Пенсионным фондом России.

Новый федеральный проект в составе нацпроекта – «Содействие занятости» — дает больше возможностей по переобучению и поиску работы. Активная политика занятости - переобучение безработных и содействие в трудоустройстве - это полномочия регионов. Однако для того, чтобы вернуть занятость к показателям 2019 года и в дальнейшем гибко реагировать на меняющийся в новых технологических условиях рынок труда, необходимо наладить работу по постоянному обучению граждан и переосмыслить работу центров занятости.

В рамках нацпроекта будет организовано дополнительное обучение оставшихся без работы граждан - более 100 тыс. человек ежегодно будут проходить такую переподготовку. Для центров занятости будет создана единая информационная платформа, которая позволит обмениваться данными, вести долгосрочное планирование привлечения трудовых ресурсов, проводить аналитику ситуации на рынке труда на базе платформы "Работа в России". Сейчас соискатели по всей стране могут зарегистрировать свое резюме на площадке "Работы в России", но внутренние бизнес-процессы внутри центров занятости выстроены на разрозненных IT-платформах. Кроме того, в рамках нацпроекта будет выработан единый стандарт для центров занятости, а сами работники центров занятости пройдут переобучение.

Если раньше переобучение в рамках программ нацпроекта "Демография" могли пройти мамы детей дошкольного возраста и граждане старше 50, то теперь возможностями национального проекта смогут воспользоваться все оставшиеся без работы, находящиеся под риском увольнения или ищущие трудоустройства граждане.

"«Демография» - важнейший национальный проект. Весь комплекс его мероприятий направлен на достижение главной государственной задачи – "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей". Как показала практика, меры национального проекта востребованы и актуальны, поэтому нам было важно сохранить те механизмы, которые работают и уже помогли миллионам семей. Предложив более современный подход и актуализировав наши шаги с учетом влияния пандемии, нам удалось сделать национальный проект более технологичным. Мы сфокусировались на том, чтобы получать помощь от государства было удобно, расширили возможности нацпроекта и увеличили его охват", - сказала куратор национального проекта «Демография», заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Национальный проект «Демография» направлен на достижение национальной цели «сохранение населения, здоровье и благополучие людей». В частности, на достижение таких показателей, как устойчивый рост численности населения и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%.

Источник: mintrud.gov.ru