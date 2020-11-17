Отказывается проводить пресс-подходы со СМИ о COVID-19 главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская без письма Минздрава

Алла Николаевна не появляется на публике уже 2 недели.

Алла Николаевна отменила пресс-подходы

Куда исчезла главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская с рассказами о ситуации по коронавирусу в городе. спросил "Курьер. Среда. Бердск"! в пресс-центре мэрии Бердска. Ответ удивил не только редакцию:

- На этой неделе А.Н.Дробинская не запланирована. Пресс-подход с её участием возможен только через письмо в Минздрав. Пресс-центр направит письмо сегодня, запланируем на следующую неделю с учётом занятости Аллы Николаевны.

Напомним, только Алла Николаевна отвечает на вопросы СМИ в Бердске. Пресс-подхода с ней уже не было 2 недели.