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Отказывается проводить пресс-подходы со СМИ о COVID-19 главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская без письма Минздрава

08:56 17.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Алла Николаевна не появляется на публике уже 2 недели.

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Алла Николаевна отменила пресс-подходы
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Назвал самую лучшую профилактику от COVID-19 РоспотребнадзорОтказывается проводить пресс-подходы со СМИ о COVID-19 главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская без письма МинздраваЕщё 514 новостей

Куда исчезла главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская с рассказами о ситуации по коронавирусу в городе. спросил "Курьер. Среда. Бердск"! в пресс-центре мэрии Бердска. Ответ удивил не только редакцию:

- На этой неделе А.Н.Дробинская не запланирована. Пресс-подход с её участием возможен только через письмо в Минздрав. Пресс-центр направит письмо сегодня, запланируем на следующую неделю с учётом занятости Аллы Николаевны.

Напомним, только Алла Николаевна отвечает на вопросы СМИ в Бердске. Пресс-подхода с ней уже не было 2 недели.

главврач коронавирус письмо Минздрав пресс-подход
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