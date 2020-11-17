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Тушите свет: собственникам квартир грозят новыми проверками

09:12 17.11.2020 Фото: pixabay
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Инициативу назвали достойной внимания в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ и в Общественном совете при Минстрое.

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Инициативу назвали достойной внимания в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ и в Общественном совете при Минстрое.

В Общественной палате России и НП «ЖКХ Контроль» предложили ввести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах. Об этом во вторник, 17 ноября, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо, адресованное главе Минстроя Иреку Файзуллину.

Сегодня управляющие компании проверяют системы электроснабжения дважды в год в подъездах многоквартирных домов. Однако, как пояснила глава комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ Светлана Разворотнева, за состояние электросетей в квартирах отвечают сами жильцы. В письме министру предлагается ввести не только обязательные проверки проводки в квартирах, но и предусмотреть привлечение к персональной ответственности тех, кто будет их проводить.

Инициативу назвали достойной внимания в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ и в Общественном совете при Минстрое. «Граждане не обладают достаточными навыками, чтобы самостоятельно следить за состоянием электросетей в квартирах. Контроль должны осуществлять специализированные организации», — отметил член совета Рифат Гарипов.

Вместе с тем директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая указала на то, что ввод плановых проверок практически невозможен из-за права собственности граждан на квартиру, в том числе на электросети и оборудование. Член профильного думского комитета Илья Осипов подчеркнул, что контроль как газового оборудования, так и электросетей в квартирах — вопрос безопасности людей, поэтому инициативу необходимо обсуждать — искать формулу, которая позволит не нарушить права собственности людей.

Ранее сообщалось, что в России задумали ввести минимальный гарантийный срок на товары длительного пользования, в частности, на электробытовые приборы. Если инициативу одобрят, то можно будет потребовать ремонт или замену устройства в течение трех лет с момента получения товара.

ЖКХ. проверка
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