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Как повысить сопротивляемость организма коронавирусу, рассказал Онищенко

09:30 17.11.2020 Фото: pixabay.com
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По его мнению, тотальные ограничения в связи с коронавирусом большого эффекта не дают. Гораздо эффективней действовать точечно в нескольких направлениях.

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Чтобы повысить сопротивляемость организма и снизить риск заразиться коронавирусом, нужно хорошо питаться
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Почему нельзя переживать пандемию COVID-19 на диване, объяснил в интервью радио Sputnik депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Высокие показатели заболевания COVID-19 в России в ближайшее время будут сохраняться. Насколько долго это продлится, зависит от того, как пройдет проэпидемичивание популяции, то есть чем быстрее популяция выработает иммунитет, который будет барьерным, тем будет лучше, рассказал в интервью радио Sputnik депутат Госдумы, академик РАН, доктор медицинских наук, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По его словам, сейчас ситуация осложняется тем, что наступает время холодов. Поэтому важно, чтобы в жилых домах была адекватная температура.

"Идет период похолодания, и люди должны внимательнее относиться к своему здоровью. Одеваться по сезону. Любое ослабление, любая простуда – выскочил, охладился, подпростыл – будет работать на мельницу этой инфекции", – предупредил Геннадий Онищенко.

По его мнению, тотальные ограничения в связи с коронавирусом большого эффекта не дают. Гораздо эффективней действовать точечно в нескольких направлениях.
"Людей, которые болеют легко, надо вовремя выявлять и изолировать, чтобы они не были источниками заражения. Это резко будет снижать темпы нарастания. И самая главная задача – это старшее поколение и люди с онкологическими, кардиологическими и эндокринными заболеваниями. Вот группы риска. Все остальные должны воспринимать ситуацию как сезонное нарастание острой респираторной вирусной инфекции. В данном случае ковид – это ОРВИ, которая имеет достаточную умеренность, с одной стороны, а, с другой стороны, она имеет специфику по отношению к старшему поколению", – сказал Геннадий Онищенко.

Чтобы повысить сопротивляемость организма и снизить риск заразиться коронавирусом, нужно хорошо питаться, следить за уровнем витамина D, который интенсивно стимулирует иммунную систему. А также держать себя в тонусе и не забывать о физической активности.
"Конечно, занятия физической культурой нужны всем. Всем это надо делать, независимо от возраста в пределах своих возможностей. А то некоторые садятся дома на диван, на постель – а от этого и депрессия, и подавленность и все остальное, связанное с тем, что организм не сопротивляется болезни", – пояснил Геннадий Онищенко.

Источник: radiosputnik.ria.ru

COVID-19 коронавирус пандемия
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