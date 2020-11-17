Такого краха доллар не видел 35 лет: предрекли обвал курса из-за вакцинации от коронавируса

Компания прогнозирует двадцатипроцентный обвал курса доллара в будущем году при распространении вакцины от коронавируса.

Citigroup ожидает падения доллара на 20% при распространении вакцины

Массовая вакцинация от коронавируса и оживление мировой экономики приведет к падению курса доллара, предсказывают аналитики Citigroup. Об этом пишет Bloomberg.

Компания прогнозирует двадцатипроцентный обвал курса доллара в будущем году при распространении вакцины от коронавируса. Это приведет к восстановлению мировой торговли и росту экономики. Еще один фактор, который повлияет на курс американской валюты, — мягкая политика ФРС США. Из-за низких ставок инвесторы будут вынуждены уйти из американских активов в международные.

Bloomberg отмечает снижение индекса доллара к основным мировым валютам по сравнению с мартовскими пиками. При этом аналитики обращают внимание на удешевление иены и казначейских облигаций.

"Сегодня доллар может повторить путь, который он прошел с начала до середины 2000-х годов", — заявили специалисты Citigroup.

Речь идет о многолетнем снижении курса доллара после вступления Китая во Всемирную торговую организацию — это вызвало волну глобализации и повысило объемы мировой торговли, оставив позади закрытую экономику США.