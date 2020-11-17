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Сколько заплатят за вывоз мусора в 2021 году жители Новосибирска, стало известно

09:45 17.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С 11 ноября в Новосибирске стоимость вывоза мусора увеличилась на 40%.

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Регоператор дал прогноз по размеру тарифа на вывоз мусора в 2021 году
Сюжет: Мусорная реформа
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Сколько заплатят за вывоз мусора в 2021 году жители Новосибирска, стало известноКто получит многомиллионные контракты на вывоз мусора в Новосибирске?Ещё 181 новостей

Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2021 году в Новосибирской области не превысит ста рублей, сообщила генеральный директор регоператора «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова в эфире программы «Вечерний разговор» на радио «Городская волна».

«В любом случае, тариф не превысит 100 рублей. Даже в самом идеальном случае для нас, как ресурсоснабжающей организации, тариф не превысит 100 рублей», — рассказала Анисимова.

Напомним, с 1 ноября в регионе тариф на вывоз ТКО увеличился на 39,2%, то есть вырос с 59,88 руб. до 83,35 руб. С таким положением дел не согласны региональные власти. Департамент по тарифам НСО подал иск в Арбитражный суд. Первое заседание назначено на начало декабря.

К руководителю ФАС РФ Игорю Артемьеву взывает и спикер Заксобрания Новосибирской области. В свою очередь «Экология-Новосибирск» предложила увеличить тариф на 52,41%.

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От редакции

100 рублей это много?

Иван, 17 ноября 2020 10:27
Наверно стоят мусороперерабатывающие заводы новые на наши деньги.
Иван, 17 ноября 2020 10:28
Строят)
Наталья, 17 ноября 2020 10:39
Ну конечно не превысит 100 руб Умножте на количестао членов семьи у нас выйдет 667руб 80 к Мы вывозим на своей машине раз в месяы платим от120 до 200 руб Разница есть?

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