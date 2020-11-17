Сколько заплатят за вывоз мусора в 2021 году жители Новосибирска, стало известно

С 11 ноября в Новосибирске стоимость вывоза мусора увеличилась на 40%.

Регоператор дал прогноз по размеру тарифа на вывоз мусора в 2021 году

Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2021 году в Новосибирской области не превысит ста рублей, сообщила генеральный директор регоператора «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова в эфире программы «Вечерний разговор» на радио «Городская волна».

«В любом случае, тариф не превысит 100 рублей. Даже в самом идеальном случае для нас, как ресурсоснабжающей организации, тариф не превысит 100 рублей», — рассказала Анисимова.

Напомним, с 1 ноября в регионе тариф на вывоз ТКО увеличился на 39,2%, то есть вырос с 59,88 руб. до 83,35 руб. С таким положением дел не согласны региональные власти. Департамент по тарифам НСО подал иск в Арбитражный суд. Первое заседание назначено на начало декабря.