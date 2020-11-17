Держали в рабстве психически нездоровую девушку мать с сыном

Спала она на полу кухни, на матрасе, и ей редко удавалось помыться в тазу там же на кухне, в связи с чем она заболела паразитарным инфекционным заболеванием кожи.

В Кузбассе вступил в законную силу приговор, постановленный за использование рабского труда

В результате рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда изменила приговор Мариинского городского суда Кемеровской области от 2 декабря 2019 года, снизив назначенное наказание местной жительнице и её сыну, признанных виновными в использовании рабского труда с применением насилия к потерпевшей, которую более трёх месяцев осуждённые использовали в качестве безвозмездной работницы по хозяйству.

В ходе рассмотрения уголовного дела в 2019 году Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что в июле 2015 года 54-летняя жительница Мариинска со своим 23-летним сыном, являющиеся представителями цыганской народности, находились в гостях у родственников в городе Кемерово. Там они познакомились с девушкой, которая рассказала о том, что ранее она проживала в одном из городов юга Кузбасса, но после того, как её из дома выгнали приёмные родители, в настоящее время ей негде жить. Воспользовавшись тем, что потерпевшая страдает психическим заболеванием, а также не имеет жилья и средств к существованию, обвиняемые решили незаконно и безвозмездно использовать её труд для хозяйственной деятельности в быту. С этой целью они уговорили потерпевшую поехать с ними в Мариинск, пообещав, что будут её кормить и одевать, а она будет за это помогать с домашними делами. Потерпевшая согласилась, предполагая, что в любое время сможет от них уйти.

Однако по приезду в Мариинск, оказывая психологическое воздействие, ей сразу же запретили одной выходить на улицу и общаться с соседями. Вскоре хозяйка дома стала нецензурно оскорблять и избивать потерпевшую за различные провинности. Вначале избивала ладонями по лицу, но позже стала наносить удары ногами, резиновой и металлической палками, другими предметами. Затем и осуждённый (сын хозяйки дома) стал применять к ней физическую силу. Однажды за то, что потерпевшая отказалась колоть дрова, осуждённая нанесла ей порезы бытовым ножом в плечо и в ягодицу, от чего у потерпевшей отнялась нога. Телесные повреждения потерпевшей осуждённые наносили практически ежедневно. Спала она на полу кухни, на матрасе, и ей редко удавалось помыться в тазу там же на кухне, в связи с чем она заболела паразитарным инфекционным заболеванием кожи. Когда потерпевшая поняла, что её в конечном итоге могут просто убить, в один из дней ноября 2015 года она смогла подбежать к вышедшей из дома соседке и попросить о помощи. Через некоторое время сотрудники органов внутренних дел освободили потерпевшую, а в отношении матери с сыном было возбуждено уголовное дело.



После предъявления обвинения в начале 2016 года «рабовладельцы» скрылись от правосудия и около трёх лет находились в розыске. Лишь весной 2019 года их обнаружили на территории Иркутской области и после доставления в Мариинск им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В суд уголовное дело поступило в конце июня 2019 года, и его рассмотрение окончилось вынесением обвинительного приговора 2 декабря, о чём сообщалось ранее. Подсудимые, которые в ходе судебного заседания частично признали свою вину, были признаны виновными в использовании рабского труда, совершённого с применением насилия, а женщина, в том числе, и с изъятием документа, удостоверяющего личность.

С учётом совокупности смягчающих, а также отягчающих наказание обстоятельств мужчине тогда было назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с его отбыванием в исправительной колонии общего режима, а его матери – в виде 4 лет лишения свободы также с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Однако постановленный судом приговор не вступил в законную силу в связи с тем, что в период с 9 по 12 декабря 2019 года в Мариинский городской суд поступили апелляционные жалобы от адвокатов осуждённых и от осуждённого, а 13 декабря 2019 года – представление заместителя прокурора г.Мариинска.

В вышестоящей судебной инстанции данное уголовное дело в апелляционном порядке рассматривалось более восьми месяцев, и 21 октября 2020 года судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда установила основания для изменения приговора суда первой инстанции, исключив из описания преступного деяния обоих осуждённых на осуществление ими распоряжения трудом потерпевшей, а из осуждения Лидии Лекаревой – квалифицирующего признака «совершение преступления с изъятием документа, удостоверяющего личность».

В результате обоим осуждённым назначенное наказание снижено до трёх лет пяти месяцев лишения свободы.

Следует отметить, что в соответствии с изменениями, внесёнными около двух с половиной лет назад в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, обоим осуждённым время содержания под стражей с 28 апреля 2019 года до вступления приговора в законную силу (21 октября 2020 года) зачтено в срок лишения свободы из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев