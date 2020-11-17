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Общество / Стиль жизни

17 ноября - День Ангела

09:36 17.11.2020 Фото: PxHere
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По церковному православному календарю 17 ноября отмечается 9 мужских именин.

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Сегодня именины только у мужских имен

17 ноября именины отмечают

Мужчины

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Илья от древнееврейского имени Элияху - «мой Бог - Яхве»
Исмаил от древнееврейского имени Йишмаэль - «Бог услышит»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Симон в переводе с древнееврейского - «Бог услышал»
Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
день ангела именинники именины
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