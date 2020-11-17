17 ноября - День Ангела

17 ноября именины отмечают
Мужчины
|Александр
|от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
|Григорий
|от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Илья
|от древнееврейского имени Элияху - «мой Бог - Яхве»
|Исмаил
|от древнееврейского имени Йишмаэль - «Бог услышит»
|Николай
|от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
|Симон
|в переводе с древнееврейского - «Бог услышал»
|Степан
|от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»