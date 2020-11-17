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«Мы не небожители»: попросила дать артистам льготы на продукты Елена Воробей

10:15 17.11.2020 Фото: instagram.com/vorobei_elena
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Ранее Валерий Меладзе предложил другим артистам бойкотировать традиционные «голубые огоньки».

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                                                                          Елена Воробей: "По факту нам предложили жить на 25%."
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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«Мы не небожители»: попросила дать артистам льготы на продукты Елена ВоробейОткрыли тайну о зараженных COVID-19 за сутки на 17 ноября в БердскеЕщё 517 новостей

Заслуженная артистка России Елена Воробей в беседе со «Звездой» заявила, что большинство зрителей не подозревают о том, с какими трудностями пришлось столкнуться артистам российской эстрады в период пандемии коронавируса, а также призвала позаботиться о своих коллегах.

«У тех, кто раздражается по поводу жалоб артистов, присутствует ложное мнение, что мы небожители, что мы не платим за коммуналку, что нам продукты бесплатно дают в магазине, что мы не платим за лекарства, что мы не болеем. Мы живем точно такой же жизнью, как и те, кто приходит на наши концерты. И поэтому мы оказались в очень непростой ситуации. Многие в долгах, в ипотеках, у многих неработающие родители, дети школьного возраста. Возмущение мое уже на этапе кипения», - подчеркнула Воробей.

Артистка считает, что работать на четверть зала невозможно, так как статьи расходов огромны, а такие затраты, как аренда зала, оплата света, обеспечение звука, гардеробных, покрыть не удастся при маленьком количестве зрителей.

«По факту нам предложили жить на 25%. Вот так я это восприняла. На четвертинку питаться, на четвертинку дышать без надежды на завтрашний день. Нам не предложили ничего такого, что помогало бы нам. Дайте нам, пожалуйста, артистам, льготу на продукты первой необходимости, позаботьтесь о нас», - сказала артистка.

Воробей заявила, что она не откажется от участия в новогодних шоу ради зрителей. По словам актрисы, многие люди заблуждаются, когда считают, что звездам платят за участие в «голубых огоньках».

«Мы в них снимаемся бесплатно ради праздника, ради того, чтобы в новогоднюю ночь быть рядом с дорогими зрителями. Вместе петь, говорить тосты, желать друг другу что-то», - поделилась Воробей.

Ранее Валерий Меладзе предложил другим артистам не принимать участия в традиционных «голубых огоньках». Он подчеркнул, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии, нет ощущения праздника, а если работа артистов запрещена ограничительными мерами по борьбе с COVID-19, то и сниматься, по его словам, в разных программах тоже не стоит.

Вскоре недовольство ограничениями, вызванными коронавирусом, высказали и другие исполнители. Так, народный артист РСФСР Владимир Винокур заявил, что многие эстрадные исполнители в период ограничений из-за коронавируса оказались «выброшенными за борт». А по словам народного артиста РСФСР Льва Лещенко, многие деятели культуры во время пандемии оказались в бедственном положении.

Источник: tvzvezda.ru

COVID-19 артист коронавирус пандемия Елена Воробей
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От редакции

Всем нужны льготы?

Аноним, 17 ноября 2020 10:32
Что не помогает ЕР?
Аноним, 17 ноября 2020 10:38
Пусть идут на заводы работать, в магазины, на обычную зп, а песни в новогоднюю ночь, мы и сами спеть сможем
Аноним, 17 ноября 2020 10:48
Извиняйте граждане, сами мы не местные. Отстали от поезда, голодаем и скитаемся, на 25%. Поможите, чем сумеетя!

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