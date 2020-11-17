Неожиданно вернул в дело разжалованного адвоката актер Ефремов

Андрей Алешкин, адвокат (в реестре 78/7481 АП СПб) , кандидат юридических наук, вице-президент невской коллегии адвокатов СПБ

Последние полторы недели от самого знаменитого заключенного не было никаких вестей. С тех пор, как Ефремова вдруг отправили по этапу вместо того, чтобы оставить в столичном СИЗО на весь срок заключения, информация о нем поступает крайне скудная. Известно лишь, что Михаил Олегович до места назначения пока не добрался: сейчас он находится в белгородском изоляторе №3, так называемой "пересыльной тюрьме", откуда в ближайшее время поедет в конечную точку маршрута - колонию в поселке Алексеевка. На этой "звездной" зоне в прошлом году отбывали свой срок футболисты Кокорин и Мамаев.

Между тем, как выяснилось, Михаил Ефремов сегодня принял первого посетителя: к заключенному приехал адвокат Андрей Алешкин, от услуг которого артист отказался ранее в апелляционном суде. Напомним, Алешкина нанял Никита Джигурда, но тройка основных защитников артиста была категорически против его вхождения в дело и даже обвинила в сговоре с главным оппонентом - Александром Добровинским. Так и самому обвиняемому пришлось отказаться от услуг Алешкина.

- Сейчас Михаил Олегович вернул меня в дело по собственной инициативе, и теперь у меня есть все полномочия для его защиты, - рассказал kp.ru адвокат. - Сегодня я побывал у своего доверителя в изоляторе. Ефремов сидит в одиночной камере, настроение у него хорошее, готовится к этапу: на следующей неделе он должен отправиться к месту заключения - в колонию №4 поселка Алексеевка.

По словам защитника, артист активно участвует в подготовке кассационной жалобы.

- Я предложил ему две линии защиты. Одна связана с обращением к президенту с просьбой о помиловании, - продолжает Алешкин. - У Михаила Олеговича есть все основания сделать это: он публично раскаялся, а его приговор уже вступил в силу. Вторая линия защиты связана с нарушением материального права моего доверителя, которое не усмотрел суд апелляционной инстанции. Это дает основания рассчитывать на снижение срока.

Кроме того, адвокат сообщил, что покаянное письмо Ефремова, которое было опубликовано ранее, теперь подписано самим актером. Напомним, это был проект письма с извинениями семье Захаровых, который согласовали Алешкин и Добровинский. Если бы Михаил Олегович подписал его раньше (а не отказался от услуг защитника в суде), потерпевшие могли бы просить суд о назначении условного срока.

- Сейчас все договоренности, которые мы обсуждали с Александром Андреевичем Добровинским, наконец выполнены: письменные извинения принесены, весь моральный и материальный вред Ефремовым уплачен. Поэтому мы искренне надеемся, что сторона потерпевших будет просить суд об условном сроке, - отметил Андрей Алешкин. - Самое важное в этом деле, что Михаил Олегович действительно раскаялся, он целиком и полностью осознал свой проступок. Он больше не отрицает, что сидел за рулем, признает свою вину и готов нести заслуженное наказание - столько, сколько будет нужно. А я сделаю все возможное, чтобы помочь моему доверителю на законных основаниях снизить срок.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Дело Ефремова, как известно, обернулось лишением адвокатского статуса не только для Эльмана Пашаева, но и для Александра Добровинского (это решение он будет обжаловать в суде). Та же участь чуть было не постигла адвоката Алешкина. В профессиональном сообществе это вызвало волнение: защитники уверены, что адвокатской "верхушке", привыкшей делить между собой самые громкие дела, не понравилось появление на их территории других ярких игроков. Тем более, что после Добровинского держать планку будет непросто.

- Я слышал, что адвокат Алешкин будет представлять Михаила Ефремова в дальнейших слушаниях. Он приезжал ко мне в офис еще до апелляции для обсуждения возможности примирения с моими доверителями. На мой взгляд, тогда была возможность более благополучного сценария для господина Ефремова. Насколько я знаю, кто-то очень хотел убрать Алешкина из этого дела, - прокомментировал новое назначение Александр Добровинский.

Источник: nsk.kp.ru