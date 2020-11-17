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Новый год 2021: Как проведут 31 декабря 2020 жители России. Все о празднике в COVID-19

15:13 17.11.2020, Дарья Моисеенко Фото: pixabay/Марины Тавровой
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Коронавирус внес коррективы в празднование главного праздника всего мира. Как отметят эти дни жители Москвы, Казани, Новосибирска и Бердска.

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Новый 2021 год наступит через 44 дней

Ежегодно по традиции подготовка к Новому году в городах России начинается в середине или в конце ноября. На площадях устанавливают главный символ года - хвойную красавицу. Витрины магазинов меняют декор на рождественский и новогодний. Гуляя по улицам вечером, можно заметить множество разноцветных гирлянд. Ими украшены фонарные столбы, деревья, провода, из некоторых даже выполнены целые зимние композиции. Даже в провинциальных городках в это время заливают каток, устанавливают горки и ледяной городок. Готовиться к Новому году начинает и ресторанный бизнес, по крайней мере так было в прошлые годы. О том, как коронавирус украл Новый год из городов России, выяснял «Курьер. Среда. Бердск».

Москва

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Улицы Москвы в Новый год

В столице нашей родины правительство Российской Федерации ввело ограничения на посещения развлекательной индустрии до 15 января 2020 года. На новогодние праздники закрыты выставки, вернисажи. Рестораны, кафе и ночные клубы не будут работать в привычном режиме с 23 ночи до 6 утра. Но владельцы ресторанного бизнеса нашли альтернативу. Свои клиентам они предлагают встретить Новый год на 7 часов раньше, то есть вместе с Владивостоком. Только так москвичам можно выбраться из дома, не нарушая запреты.

Тем, кто хотел отпраздновать встречу Нового года с коллегами в корпоративном кругу, тоже нужно изменить планы. При нарушении карантинных ограничений организация, где состоялся корпоратив, будет оштрафована. Кроме того, за несоблюдение мер могут быть привлечены участники мероприятия. Праздничные массовые гуляния по распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина отменены в ночь на 1 января 2021 года.

Казань

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Новогодняя Казань

Казань - один из крупнейших курортных городов России, который не ввел коронавирусных ограничений на празднование нового года. Но если санитарно-эпидемиологическая ситуация ухудшится, то властям придется принять подобные меры, что и Москве. Об этом на пресс-конференции заявила замглавы управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина.
Ежегодно на главной площади Казани собираются тысячи людей, чтобы послушать обращение президента и посмотреть на красочный салют. Главную елку в этом городе устанавливают в парке Тысячелетия.

Если вы мечтаете провести Новый год без ковидных ограничений, то еще можете успеть приобрести тур в Казань. Рестораны столицы Татарстана приглашают отпраздновать встречу Нового года, где на их территории помимо вкусного стола, гостей ждут интересные тематические мероприятия. Во многих ресторанах города детей придет поздравить Дед Мороз. Новогодние туры из Новосибирска в Казань на 3 дня на человека стоят от 8 000 до 10 000 рублей.

Краснодарский край

Снег на Новый год в Краснодаре редкость. Но уже сейчас в городе создается сказочная атмосфера. К концу ноября на главной площади возле мэрии установят 25-метровую красавицу-ель. Но из-за продленного режима карантинных мер, в городе запрещены все очные развлекательные мероприятия.

- Мы заранее, более чем за полтора месяца до Нового года предупреждаем всех — и жителей и предпринимателей о том, что банкеты, корпоративы, а также другие мероприятия по организации досуга, в том числе развлекательные, фактически являются дополнительными услугами общественного питания. И в рамках тех ограничений, которые уже введены, эти услуги остаются под запретом. Проведение корпоративных праздников будет считаться нарушением ограничений в период распространения коронавирусной инфекции, — сказал руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.

Многие компании Кубани придумали создать онлайн-корпоратив, где сотрудники организаций через веб-камеру могу поздравить друг друга с новым 2021-м годом. Но эта единственная альтернатива для тех, кто хочет видеть в новогоднюю ночь своих коллег.

Алтайский край

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Тур-фирмы предлагают встретить новый год в горах

На сегодняшний день в регионе еще не введены ограничительные меры, поэтому забронировать стол на празднование Нового года можно. Но губернатором уставлено, что все развлекательные программы должны заканчиваться в полночь. Также артисты из своей шоу-программы исключили все массовые конкурсы.
Что касается различных баз отдыха Горного Алтая, они приготовили праздничные программы на любой вкус и кошелек. От шикарных новогодних банкетов до детских утренников. Также для любителей экзотики турфирмы предлагают специальные праздничные маршруты в горы. Турбазы на новогодние каникулы предлагают номера от 1 500-2 000 рублей за человека в сутки.


Новосибирск

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Фонтаны Новосибирска преображаются к Новому году

Новосибирск, как и в прошлом году, впечатлит жителей города невероятно красивой площадью Ленина. По традиции главная елка города будет установлена возле всемерного известного оперного театра. Улицу Ленина сделают временно пешеходной. Также планируется временное ограничение для движения автомобилей на улице Ленина до перекрёстка с улицей Советской. Там будет организован новогодний фуд-корт.
Снежные скульптуры в этом году буду находиться в Центральном парке. В Первомайском сквере в конце декабря откроется детская площадка. В Дзержинском районе пройдёт ежегодное шествие Дедов Морозов. Забег в карнавальных костюмах на лыжах устроят в Заельцовском парке.

- Мы надеемся, что после 1 января появится возможность что-то организовать, хотя бы новогоднюю ночь нам удастся провести, — заявила Анна Терешкова.

До 1 января никаких уличных праздничных мероприятий не планируется, сибирякам остаётся только надеяться массово отметить Рождество. Также рестораны, кафе, бары ночные клубы Новосибирска ждут гостей для встречи нового 2021 года.

Бердск

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Бердск в прошлые зимы

Бердск - небольшой городок, который находится от Новосибирска всего в 32 км езды, а его население равно 104 334 чел. И в этом городе началась подготовка к празднованию Нового года. Улицы и витрины магазинов заметно принарядились к главному зимнему празднику. Поскольку Бердск входит в состав Новосибирской области, то на город распространяются аналогичные ограничительные меры, что и в столице Сибири.
Бердчанам не стоит ожидать массовых гуляний в ночь с 31 декабря на 1 января. Но как сообщал раннее «Курьер. Среда. Бердск.», по словам директор МКЦ «Отдела культуры» Оксаны Мокриенко, празднику быть:

- Пока о точных новогодних мероприятиях рано говорить. Но точно будет конкурс «Снеговичёк», построим ледяной городок. Конечно, массовых «елок» для школьников, как в прошлые годы, в этот раз не будет.

Сам новогодний городок построят на площадке «Праздничная» у кинотеатра «Орион». Здесь же установят главную ёлку города.

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2021 банкеты вторая волна каникулы коронавирус новый год праздник рестораны
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