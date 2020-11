Корабль Crew Dragon с экипажем начал сближение с МКС. Смотрите прямой эфир

Стыковка корабля с МКС запланирована на 23:00 по времени восточного побережья США (07:00 мск вторника).

Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX в понедельник начал сближение перед стыковкой с Международной космической станцией (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA)."Crew Dragon сближается со станцией, они находятся в прямой видимости друг от друга через день после запуска четырех астронавтов с космодрома НАСА", - сообщило космическое ведомство США.

Стыковка корабля с МКС запланирована на 23:00 по времени восточного побережья США (07:00 мск вторника).

В состав экипажа миссии Crew-1 входят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Из них трое имеют опыт космических полетов: японец Ногути дважды летал в космос, американцы Хопкинс и Уокер - по одному разу. Для астронавта Гловера нынешний полет на орбиту является первым.

Корабль под названием Resilience ("Стойкость") был запущен ракетой-носителем Falcon 9, стартовавшей в понедельник в 03:27 мск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). SpaceX под руководством Илона Маска посадила использованную первую ступень носителя на плавучую платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в Атлантическом океане. Компания совершенствует технологию возврата ступени для снижения стоимости запуска ракет.