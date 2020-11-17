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Ушли под тонкий лед школьники, а в палатке остановилось сердце рыбака. Какие ужасы подстерегают на Обском море жителей Бердска зимой 2020?

10:48 17.11.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Также около автомобильного моста спасатели эвакуировали отдыхающих, которые застряли на снегоходах. Именно сейчас на первый лед у мужчин есть желание скорее выйти на зимнюю рыбалку. Но это может быть очень опасно.

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Начал появляться лед на Обском море на берегах Бердска

Начал появляться тонкий лед на Обском море у Бердска. И рыбаки уже начали его проверять, чтобы выйти на зимнюю рыбалку. Начальник управления ЕДДС Василий Пономарев рассказал 17 ноября, что это очень опасно. На сегодня толщина льда составляет около 3 мм - он не сможем выдержать никого! В прошлом году под воду проваливались школьники. Еще одна опасность для рыбаков - это палатки с горючими обогревателями, которые могут выместить кислород.

- Из происшествий - весной под тонкий лед рядом с Бердском проваливались школьники. Также прошлой зимой у одного рыбака не выдержало сердце в палатке из-за нехватки кислорода, - рассказал Пономарев.

Кроме того около автомобильного моста спасатели эвакуировали отдыхающих, которые застряли на снегоходах. Василий Васильевич напомнил, что каждый рыбак должен знать, как спастись при провале под лед и иметь с собой спасательные средства.

- Именно сейчас на первый лед у жителей есть желание скорее выйти на рыбалку. Но это может быть очень опасно, - ответил Пономарев.

Самое опасно место для рыбалки у Бердска - это где течение - около автомобильного моста, уточнил Василий Васильевич и напомнил номер телефонов служб спасения.

Спасатели: 2-41-88, 952-913-03-18,

ЕДДС 2-18-18

Единая служба 112, 2-63-93

Полиция и "скорая" с сотового 102, 103.

Автор видео Курьер. Среда. Бердск

лед море происшествия тонкий лед Василий Пономарев ЕДДС Бердска
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От редакции

Торопитесь на зимнюю рыбалку?

Аноним, 17 ноября 2020 20:01
Конечно Каждый рыбак знает что лучшая рыбалка по первому льду Ещё неделька и попрем бурить лед

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