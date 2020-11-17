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"Череп старый - наверное, около 100 лет": Посыпали дорогу песком и костями жертв Гражданской войны

10:45 17.11.2020 Фото: t.me/operhill
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Организация взяла песок возле старого кладбища.

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Дорогу в Иркутской области посыпали песком с человеческими костями

На автомобильной дороге в городе Киренск Иркутской области обнаружен череп и другие фрагменты человеческих костей. Полиция проводит проверку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД по региону.

В пятницу, 13 ноября, очевидцы написали в соцсетях, что на дороге в Киренске были найдены кости, после того как ее посыпали песком от гололеда.

Полиция проверяет, где и на каком основании проводившая работы организация брала песчано-гравийную смесь для посыпки. Проверка ведется в рамках административного законодательства.

Как уточнил знакомый с ситуацией источник "Интерфакса", по предварительной информации, организация взяла песок возле старого кладбища.

"Взяли и не проверили. В результате кости оказались на дороге. Череп старый - наверное, около 100 лет. Сейчас специалисты изучают его и другие кости, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение. Естественно, все останки убраны с дороги", - сказал собеседник.

Организация посыпала дорогу по заказу местной администрации.

Источник: Интерфакс

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От редакции

Жесть?

Аноним, 17 ноября 2020 10:52
НВР:
В одном репортаже всё отношение к нам, от рождение до могилы!
777, 17 ноября 2020 11:44
Вот поэтому лучше крематорий....
Аноним, 17 ноября 2020 12:07
Ему про Фому, а ты всё про Ерёму? Или как тот кулик своё болото хвалишь? Будут точно также посыпать, только не с кладбищ, а с крематориев, им даже меньше мороки...

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