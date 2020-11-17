"Череп старый - наверное, около 100 лет": Посыпали дорогу песком и костями жертв Гражданской войны

Дорогу в Иркутской области посыпали песком с человеческими костями

На автомобильной дороге в городе Киренск Иркутской области обнаружен череп и другие фрагменты человеческих костей. Полиция проводит проверку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД по региону.

В пятницу, 13 ноября, очевидцы написали в соцсетях, что на дороге в Киренске были найдены кости, после того как ее посыпали песком от гололеда.

Полиция проверяет, где и на каком основании проводившая работы организация брала песчано-гравийную смесь для посыпки. Проверка ведется в рамках административного законодательства.

Как уточнил знакомый с ситуацией источник "Интерфакса", по предварительной информации, организация взяла песок возле старого кладбища.

"Взяли и не проверили. В результате кости оказались на дороге. Череп старый - наверное, около 100 лет. Сейчас специалисты изучают его и другие кости, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение. Естественно, все останки убраны с дороги", - сказал собеседник.

Организация посыпала дорогу по заказу местной администрации.



Источник: Интерфакс