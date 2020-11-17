Осудили на 5 лет за взятку квартирами экс-чиновника мэрии Станислава Шипунова

Экс-чиновника мэрии Иркутска осудили на пять лет лишения свободы за взятку квартирами

Собранные следственным отделом по Свердловскому району г. Иркутска СУ СК РФ по Иркутской области доказательства признаны достаточными для вынесения приговора бывшему главному специалисту отдела развития инженерной инфраструктуры департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска. Станислав Шипунов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в 2014-2015 гг. представитель строительной компании с целью получения экономически выгодных технических условий по водоснабжению, водоотведению и отводу ливневых вод на объект строительства – многоквартирный жилой дом, расположенный на ул. Радищева в Иркутске, обратился к чиновнику городской администрации. За решение данного вопроса он предложил должностному лицу денежное вознаграждение. Чиновник озвучил сумму взятки, которая составила 3,5 млн рублей, на что взяткодатель согласился. Позже сотрудник администрации выполнил свои обязанности согласно преступной договоренности, необходимые документы были подготовлены, но он не спешил их передавать до получения взятки. В результате вместо денежных средств представитель компании предложил Шипунову заключить договоры долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома без фактического внесения в кассу и на расчетный счёт строительной компании денежных средств в размере стоимости квартир по условиям договора со стороны Шипунова и иных лиц. Все документы по двум объектам недвижимости (2-х и 1-комнатные квартиры) были оформлены на мать чиновника.

Преступление было раскрыто в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области. Следователями СК России в ходе обыска по месту жительства Шипунова были обнаружены и изъяты денежные средства в размере около 7 млн рублей, 5 тысяч долларов США, около 2500 евро.

Приговором Кировского районного суда г. Иркутска Станислав Шипунов признан виновным. С учетом мнения государственного обвинителя ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 7 348 800 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на два года.