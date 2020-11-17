Гороскоп на 2021 год от Павла Глобы для всех знаков зодиака

К гороскопам от Павла Глобы можно относиться как угодно. Кто-то скептически просматривает предсказания известного астролога. Другие с восхищением находят совпадения между его словами и событиями. В любом случае узнать о том, что уготовили звезды на 2021 год для всех знаков зодиака по месяцам, не помешает.
ОВНЫ
В целом представители этого знака смогут реализовать в 2021 году самые амбициозные желания и мечты. Как утверждает Павел Глоба в своем гороскопе по месяцам, жизнь Овнов станет похожей на американские горки:
- в январе и феврале вероятны ссоры между влюбленными и разводы в семьях из-за напряженных отношений и желания доказать свою правоту. Конфликты будут вспыхивать, что называется, на ровном месте;
- июнь и июль заставят Овнов потратиться, возможно, это будет связано с желанием провести отпуск на дорогом курорте или купить новое снаряжение для похода в горы. При этом желание похвастать перед друзьями новыми и дорогими покупками заставит представителей знака использовать все средства, отложенные на черный день;
- август подарит Овнам долгожданный отдых от ссор дома и требований на работе. Наконец-то можно будет расслабиться и не думать о трудностях первой половины года;
- осенью представителям знака следует внимательнее отнестись к пожеланиям начальства. От этого будут зависеть карьера и решение материальных проблем;
- начало зимы для Овнов в целом пройдет спокойно. Вот только придется серьезно отнестись к морозам и ветрам – есть возможность заболеть именно в это время.
ТЕЛЬЦЫ
Гороскоп от Павла Глобы на 2021 год для всех знаков зодиака по месяцам прогнозирует для «сородичей» Белого Быка непростое время:
- январь и февраль потребует много сил для урегулирования проблем в семье и на работе. Как утверждает астролог, вероятны большие расходы, поэтому Тельцам стоит обуздать собственные желания и заблаговременно создать финансовую подушку безопасности;
- чуть легче станет в марте-апреле. Но есть риск того, что проснутся запущенные болезни, которые спровоцирует резкая смена погоды и нехватка витаминов. Глоба предупреждает Тельцов-курильщиков об опасности такой ситуации и рекомендует расстаться с вредной привычкой;
- майские настроения повлияют на жизнь тех представителей знака, кто стремится создать долговечные отношения с противоположным полом. По прогнозам астролога, именно в этот период ожидается всплеск романтических чувств у Тельцов обоих полов;
- летнее время обещает знаку стабильность в отношениях и на работе. Только в августе Тельца могут обворовать или обмануть, поэтому все сомнительные предложения он должен рассматривать с утроенной внимательностью и щепетильностью;
- с наступлением осени упрямых представителей знака ждут серьезные семейные неурядицы, что связано с неуемным желанием доказать свою правоту. Тельцам придется сдерживать собственную энергию и направлять ее в созидательное русло на работе.
БЛИЗНЕЦЫ
Представителям знака год обещает много нового и приятного: романтические знакомства, новых друзей и финансовую стабильность. Однако ровным этот период назвать нельзя:
- Начало года станет очень успешным благодаря усилиям, приложенным в ушедшем году. Близнецы смогут наладить отношения с близкими, получат возможность дополнительного заработка, станут участниками перспективных проектов. Но уже к концу весны им придется аккумулировать все свои силы в борьбе с неприятностями.
- Летом (вплоть до августа) Близнецам придется столкнуться со множеством трудностей. Связаны они будут прежде всего с тягой представителей знака к алкоголю. Как утверждает Глоба, тяжелое время отступит ближе к осени.
- Начиная с сентября, семейному счастью Близнецов будут угрожать связи на стороне. Несмотря на желание сменить партнера, представителям знака придется вспомнить все то хорошее, что заставило их когда-то выбрать нынешнего мужа или жену, и удержаться от соблазнов.
РАКИ
В 2021 году представителям этого знака зодиака захочется сменить все – от семьи до работы. Без последствий такие стремления не останутся:
- начало года (вплоть до апреля) обещает Ракам внезапный подъем. Им удастся и внимание начальства привлечь, и новое дело начать. Вот только перспективные проекты в итоге окажутся не такими уж радужными. Представителям знака придется столкнуться с расходами и разочарованием, что послужит им уроком;
- к концу весны Раки решат большинство проблем с помощью брака по расчету или благодаря высоким покровителям. Поэтому весь теплый период уйдет у них на отрабатывание благосклонности сильных мира сего. Только благодаря упорному выстраиванию отношений дома и недюжинным усилиям на работе Раки смогут выровнять ситуацию;
- серьезные покупки представителям знака Глоба советует делать в конце лета и начале осени. К этому времени финансовое положение Раков стабилизируется, поэтому новый автомобиль или подготовка к предстоящему ремонту не пошатнут их финансовой стабильности. Вот только в долг давать крупные суммы астролог Ракам не советует. Вероятность мирного возврата средств в срок близка к нулю.
ЛЕВ
Следующий год для представителей этого знака будет очень удачным. Как утверждает Глоба, звезды обещают волевому звездному хищнику удачу во всем:
- уже к середине января наладятся отношения с родственниками и близкими людьми. В это время Львам стоит сосредоточиться на важных вещах и не распыляться по мелочам;
- в марте возможны сложности в личных отношениях, когда от звездных хищников потребуются смелость и решительность в их сохранении. Им удастся решить проблему только в том случае, если партнер почувствует свою значимость.
- к началу июня небольшие сложности возникнут и на работе. Львов спасет максимализм и профессиональность, вскоре начальство сменит гнев на милость и подарит звездным хищникам внеочередной отпуск. Может, даже выдаст премию, которую Львы смогут потратить на отдых в июле.
- в сентябре звезды рекомендуют астрологическому хищнику прислушаться к сплетням за его спиной и сделать соответствующие выводы. Только в этом случае их ждет повышение по службе и благосклонность начальства.
ДЕВА
Гороскоп от Павла Глобы на 2021 год для всех знаков зодиака по месяцам обещает Деве очень интересное время, наполненное взлетами и падениями:
- начало года будет очень напряженным. Следует ожидать подвохов со стороны наиболее хитрых коллег, близким потребуется помощь и финансовая, и физическая;
- к концу весны – началу лета напряженность спадет и Девам можно будет расслабиться и спокойно отдохнуть у моря или на даче;
- только в августе звезды обещают представителям знака сложности со здоровьем. Поэтому следует внимательно отнестись к малейшим признакам сложных болезней;
- осенью некоторым Девам придется переехать за границу по служебным делам, что потребует от представителей знака нешуточной траты времени и денег. Не следует в это время увлекаться заморскими покупками, чтобы не нарушить финансовый баланс в бюджете;
- также конец года станет напряженным из-за новой волны интриг и махинаций со стороны сотрудников. Девам придется набраться терпения и просто переждать их временную активность.
ВЕСЫ
Белый Металлический Бык благосклонно относится к представителям этого знака. Это означает, что особых проблем во всех сферах жизни у них не ожидается:
- уже в первый месяц нового года Весы поймут, что прежняя работа не приносит желаемых результатов и существенно мешает ровным отношениям с близкими. Придется обдумывать и принимать важные решения, связанные с карьерой;
- весной судьба обещает удачу тем представителям знака, чья деятельность связана с творчеством. Как утверждает астролог, это самое лучшее время для художников, фотографов и поэтов. За вспышками творческой активности Весы могут забыть о своих обязанностях перед семьей, что станет причиной ссор и бурного выяснения отношений;
- лето станет временем, наполненным радостью и романтическими отношениями. Даже те Весы, которые давно состоят в браке, почувствуют всплеск новых чувств к партнеру. При этом не следует забывать о здоровье, так как напряжение прошлых месяцев скажется на внутричерепном давлении. Середина лета – хорошее время для покупки дома, как обещают звезды;
- до ноября судьба не обещает представителям знака серьезных потрясений. А вот конец осени – начало зимы могут принести новые заботы, связанные с решением сменить работу или подать на развод.
СКОРПИОН
Начало года не обещает быть спокойным. Тем представителям знака, которые рассчитывают на повышение, придется приложить немало усилий, чтобы преодолеть грядущие трудности и удержаться на том уровне, которого они уже достигли:
- весной, вплоть до мая, представителям знака сложно будет удержать себя в рамках из-за происков коллег-интриганов. Это будет сложный период, который стабилизируется только к началу лета;
- летом гороскоп от Павла Глобы на 2021 год для всех знаков зодиака по месяцам обещает Скорпионам небольшую передышку и массу романтических впечатлений. Благоприятное время продлится до ноября;
- осень и начало зимы не принесут знаку больших успехов, поэтому не стоит ввязываться в сомнительные финансовые операции и ссоры с коллегами. Это не приведет ни к чему хорошему, кроме разочарования в собственных силах.
СТРЕЛЕЦ
Хороший год для этого огненного знака, наполненный результативной работой и приятными сюрпризами:
- февраль и январь помогут стабилизировать отношения на работе и в семье;
- весной стрельцам звезды советуют не поддаваться чужому влиянию. Осторожность принесет свои плоды – уже летом представители знака смогут наслаждаться благополучием в семье и авторитетом среди коллег. В это время вполне вероятно повышение по службе;
- осень и конец года в целом будут благоприятными, но в сентябре ожидаются небольшие проблемы на работе. Впрочем, они быстро закончатся и подарят представителям знака новый и ценный опыт.
КОЗЕРОГ
Очень удачный год обещают звезды представителям этого знака:
- К концу мая Козероги найдут дополнительный доход и смогут смело совершать различные финансовые манипуляции. До самой осени звезды обещают знаку благополучие во всем: на работе, в отношениях и в здоровье.
- К ноябрю напряженность прошлых месяцев может сказаться на самочувствии Козерогов. Поэтому новогодние праздники астролог советует представителям знака провести в теплых краях. Это и от забот отвлечет, и даст возможность полноценно отдохнуть.
ВОДОЛЕИ
Год Белого Металлического Быка наполнит жизнь этого знака противоречиями:
- вплоть до апреля Водолеи будут жить в обычном ритме, наполненном мелкими неудачами и небольшими взлетами в карьере. Особенно плодотворным окажется это время для предпринимателей;
- конец весны и лето окажутся для представителей Знака неоднозначными, есть шанс стать жертвой аферистов. Поэтому следует быть осторожными с финансовыми предприятиями;
- осень для Водолеев в 2021 году – самое неудачное время. Только к концу года им удастся немного стабилизировать положение дел на работе и в семье.
РЫБЫ
Для них 2021 год станет более чем успешным:
- До середины апреля ожидается невероятная удачливость во всем – от карьеры до романтических отношений. Только в апреле возможны небольшие волнения, связанные с недомоганием.
- Лето и осень будут наполнены новыми радостными встречами, возможностью хорошо отдохнуть на любимом курорте или покупкой качественных вещей. Представители творческих профессий получат признание и высшие оценки критиков.
- Стабильная ситуация в течение всего года позволит Рыбам приобрести большие и дорогие товары. В целом гороскоп от Павла Глобы на 2021 год для всех знаков зодиака по месяцам порадует представителей знака удачным стечением обстоятельств и крепким здоровьем.
Вот такой год обещают звезды знакам зодиака. Насколько предсказания астрологов оказались пророческими, покажет время.
ПОДВЕДЕМ ИТОГ
- Не все знаки Зодиака смогут получить желаемое в 2021 году.
- Металлический Бык поможет своим любимчикам: Рыбам, Львам и Козерогам.
- Особенно тяжелым станет год для Водолеев, Близнецов и Дев.
Источник: kleo
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