«Экспертиза вызывает недоумение»: Как СК проводит проверку о гибели журналиста Ирины Славиной, и ждать ли уголовного дела

За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой.

Адвокат рассказал о проверке после гибели журналистки Славиной

Следственный комитет отменил вынесенное им же постановление об отказе в возбуждении уголовного дела после смерти нижегородской журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой), сообщил РИА Новости адвокат семьи Александр Караваев.

"Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (по факту самоубийства Славиной – ред.), но это постановление уже отменено… Это означает, что проверка продолжается", - сказал адвокат.

По его словам, отказ в возбуждении уголовного дела датирован 2 ноября. "Отказать в возбуждении уголовного дела по факту смерти Мурахтаевой И.В., то есть по сообщению о совершении преступления, предусмотренного статьей 110 УК РФ (Доведение до самоубийства) или статьей 110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства)… в связи с отсутствием события преступления", - говорится в постановлении, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

"Это можно трактовать следующим образом: Следственный комитет не видит в данном случае указанной статьи - доведение до самоубийства, например. И очевидно, что СК на момент вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела не видел там и иных каких-либо составов – например, превышения должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия. Потому что проверка могла закончиться в итоге и возбуждением дела по данной статье", - заявил адвокат.

Он подчеркнул, что все сказанное относится к постановлению, которое уже отменено. О его отмене адвокату сообщил следователь по телефону. "У меня нет, к сожалению, документа об отмене этого постановления, потому что этот отдел СК находится на ковиде (на карантине – ред.), документы присылаются почтовой связью, и это очень долго по времени", - объяснил Караваев.

Он добавил, что постановление об отказе уголовного дела было отменено еще до того, как его получила по почте семья Славиной.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела говорится, что "Мурахтаева с высокой степенью вероятности обнаруживала признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности". По результатам исследований следов наркотиков и алкоголя не обнаружено.

Региональное управление СК отказалось предоставить информацию по запросу РИА Новости, так как "это может повлечь нарушение прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства".

Тело Ирины Мурахтаевой (журналистский псевдоним - Славина) нашли днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. СК заявил, что сообщения в СМИ, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеют под собой никаких оснований". По информации ведомства, "она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия".

Славина была учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано Роскомнадзором 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.

Источник: РИА Новости